极星4 轿跑与SUV合体

纯电高性能汽车品牌Polestar极星（Polestar）日前在第20届上海车展上首发全新车型极星4。



极星4是一款在电气化时代背景下应运而生的豪华轿跑SUV车型，也是极星产品家族中的最新成员，在全新科技的加持下，极星4融合了轿跑车型的空气动力学设计与SUV车型的空间美学。



极星Precept概念车所体现的设计思路，以及面向未来不断升级的可持续产品理念，均在极星4上首次量产，包括为后排乘客创造出沉浸式新体验的后挡风玻璃进化设计，可提供毫米级精确照明的分体式双锋刃前大灯，都与带背光功能的车头极星标识相辅相成。事实上，极星4采用与以往有着本质不同的轿跑SUV设计手法，不仅仅是简单地为传统造型的SUV加上溜背车顶，而是完全重新打造车顶曲线，以避免牺牲后排乘客的头部空间和舒适性。相比之下，作为轿跑SUV新车种，极星4可以为后排乘客带来更佳的奢华舒适体验。