玛莎拉蒂Grecale 以风之名 掀中型SUV新风潮

玛莎拉蒂全新入门级中型休旅车Grecale，外观和内饰均采用全新设计语言，车身线条流畅。车舱大量采用真皮材质，配备庞大中控屏。操控感强，驾驶乐趣因玛莎拉蒂特调的迷人排气声浪而提升。

玛莎拉蒂（Maserati）最近在新加坡推出全新入门级中型休旅车Grecale。这款车比Levante小一截，直接跟保时捷Macan、宝马X3、奥迪Q5等同类SUV车型杠上。玛莎拉蒂有“以风命名”的传统，“Grecale”是地中海强烈东北风的名字，分为GT、Modena、高性能Trofeo及纯电动Folgore四种版本，试驾车为GT版。

新车的长宽高分别为4846、1948、1670毫米，轴距2901毫米。巨大前格栅是标志型设计，中央有醒目的三叉戟厂徽，矩阵式LED大灯及日间行车灯像两个炯炯有神的大眼。GT版车型标配19英寸轮毂，流畅的车身线条营造出强烈的运动风格，有coupe车型的视觉效果。车身两侧依然可见标志性“鲨鱼鳃”设计，上方镶嵌GT字样。车尾采用回旋镖状尾灯造型，四排气管布局。

意式豪华与科技配置相得益彰Grecale的内饰经过全新设计，传统意式豪华设计中融入很多科技配置。车舱各处采用了大量真皮材质，包括座椅、方向盘、车门、仪表台、中央马鞍等，流露出高贵优雅的意大利风格。全数码全彩仪表盘尺寸为12.3英寸，有三种显示选择，清晰度很好。