保时捷911经典跑车电气化重生

在汽车渐渐走向电气化的年代，一些经典车款该如何保留？电动汽车改装专家Everrati Automotive Limited有答案：将汽车改装成电动车。最新项目是将经典的保时捷（Porsche）911改装成电气化版本964，使这台标志性车子永垂不朽。改装车从内到外完美地捕捉了时代精神，具有可持续性和环保意识，同时保留了保时捷的时代特征。



Everrati是一家领先的技术公司，专门通过集成尖端电动汽车动力总成，重新定义汽车图标并使其面向未来。被赋予新生的电气化911（964）严格保持原车的整体重量和重量分布，由后桥上的电动机和53kWh的电池提供动力，取代原车使用的3.6升六缸汽油引擎，这台原引擎的输出动力为247bhp。新的动力总成能够产生近500bhp和500Nm的扭矩，车子从零到时速百公里的加速只需4秒，并有240公里的最大续航里程。



964的车身与原始车身有别，为让重生的跑车更具肌肉感，改装公司用更宽的碳纤维面板取代原车的前后翼子板，并安装了宽体前后保险杠。其他升级的组件还包括打孔的通风制动盘，更大的Brembo卡钳，新衬套和17、18英寸合金轮毂，以便让车身能够承受比原车多两倍的动力。