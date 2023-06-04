丰田GR86小跑车 承袭经典 释放激情

丰田最近推出《头文字D》中AE86的继承车型GR86，虽内饰设计普通，载人载物空间不大，但胜在出色的操控性能，充足的动力，让驾驶者充满激情。

经典动漫《头文字D》粉丝都知道主角藤原拓海运送豆腐所使用的座驾是丰田（Toyota）AE86。这款汽车诞生于1983年，以亲民价格和赛车级的驾驶感等特点受到许多人追捧。丰田最近推出AE86的继承车型GR86，甚至还特别制作了一支动漫宣传短片，场景为粉丝熟悉的秋名山，藤原拓海在山路驾驶AE86，被一辆红色GR86超越，经过一番竞速后，竟发现驾驶者是他父亲藤原文太，令拓海相当吃惊。这段短片一推出，迅速在网上炒热话题，GR86也因此名声大噪。

GR86其实跟斯巴鲁（Subaru）BRZ共享同样平台，属于小跑车类型，采用了相似的设计语言。它前脸有黑色网状进气格栅，右上角镶嵌一个醒目的红色“GR”徽标。两侧的大灯组造型看起来很犀利，下方有黑色竖状导流槽。侧面是经典的双门跑车造型，配备17英寸轮圈，翼子板处同样加入有竖状通风口的装饰，侧裙略微向外隆起，营造出更强烈的肌肉感。车子尾部采用鸭尾式尾翼，“回旋镖”样式的灯组及双边圆形排气管。新车的长宽高分别为4265／1775／1310毫米，轴距为2575毫米。

大灯组造型看起来犀利，下方有黑色竖状导流槽。（陈渊庄摄）

尾部采用鸭尾式尾翼，回旋镖样式的灯组及双边排气管设计。（陈渊庄摄）

有酷炫按钮

内饰方面，GR86车舱看起来平直整洁，采用许多塑料部件，搭载7英寸液晶仪表和8英寸全彩内嵌式中控屏，支持有线连接苹果CarPlay和安卓Auto。车子中央扶手箱内有两个USB充电口，没有无线充电槽。扶手上方有加热功能按钮，我觉得在炎热的新加坡没太大实际用途。我喜欢中控屏下三个圆形冷气调控旋钮及一排金属按钮，有点类似战斗机舱按钮的设计，看起来非常酷。

GR86车舱看起来平直整洁，采用许多塑料部件。（陈渊庄摄）

中控屏下的三个圆形冷气调控旋钮及一排金属按钮，看起来很酷。（陈渊庄摄）

中央扶手箱内有两个USB充电口。（陈渊庄摄）

GR86采用手排换挡杆及手动刹车器，非常传统。（陈渊庄摄）

小跑车型的内部空间通常不多，GR86也不例外。我脚长，得把驾驶座椅移到最后，导致后排没有腿部空间。GR86理论上可以乘坐四人，但后排腿部和头部空间其实很少，不大适合乘坐，即便是小孩也可能会感到非常挤。后车厢空间的容积为226公升，不算大，底部还装载一个后备轮胎。幸好，后排座椅椅背可以折下，增加车子的装载空间。

后排腿部和头部空间很少，不大适合乘坐。（陈渊庄摄）

后车厢的容积不大，底部装载一个后备轮胎。（陈渊庄摄）

高速行驶无“飘”感

GR86搭载全新FA24水平对卧引擎，排气量提升至2.4升，最大马力达到228hp，最大扭矩是250Nm。试驾车是手排版，不适合持自动排挡驾照的人驾驶。老实说，我已经好几年没开手排车，刚开始试驾时的确感到有点生疏，有几次在换挡时“死车”。渐渐上手后，换挡变得更平稳和顺畅，能清晰感受到每一个挡位的变化，与车子的互动更亲密，驾驶过程充满兴奋和满足感。虽然GR86能提升驾驶乐趣，但我认为新加坡的道路有许多交通灯也经常塞车，停停走走驾驶手排车会很累。

GR86的高度比上一代低了10毫米，重心降低之后带来的好处便是过弯性能进一步提升，高速过弯没有太多侧倾，驾驶者可以轻松控制。这辆车开起来很稳，高速行驶也没有“飘”的感觉，抓地力出色，转向反应精准。GR86搭载的引擎动力输出平顺，猛踩油门虽不会有迅速反应但动力充足。车子采用前麦弗逊和后多连杆悬挂结构，避震效果偏硬，路感反馈很清晰。

GR86配备了三辐式多功能方向盘和全液晶仪表盘，转向反应精准。（陈渊庄摄）

安全系统方面，GR86配备七个安全气囊，搭载了丰田主动式安全防护系统（Toyota Safety Sense），包含盲点侦测系统（BSM）、预碰撞安全系统（PCS）、车道偏离警示系统（LDA）、后方车侧警示系统（RCTA）、自适应巡航（ACC）等。我认为盲点侦测系统特别有用，因为车子重心很低，视线有时会被挡住，很难通过转头或后视镜检查盲点。

总的来说，GR86的车身线条流畅，充满动感，是一款承袭经典的小型跑车。它提供了出色的操控性能，充足的动力，让驾驶者可以随意释放激情。然而，GR86的内饰设计普通，而且载人载物空间不多。如果你觉得在本地驾驶手排挡GR86太累，丰田也提供自排版，不过买家得特别下单订购，售价比手排版贵8000元。

丰田GR86 MT