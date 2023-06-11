路虎揽胜运动版 重新定义运动奢华

全新路虎（Land Rover）揽胜运动版（Range Rover Sport）重新定义了运动奢华，聪明地结合各种先进技术和行车的优越操控，让第三代车型成为迄今最理想和最有动力的路虎车型。

路虎揽胜运动版虽然大，但一眼望去仍觉精致，其动感姿态在方正但边角圆滑的车身隐约散发，一些隐秘的细节和车身的壮硕形成鲜明对比，营造了车子蓄势待发的印象。其车身外观隐秘的设计除了全车的轮廓外，还包括齐平车门但可弹跳出来的门把，以及与门把同时弹跳出来的车门踏板。由于车身和离地距离（介于216到281毫米之间）都高，上下车有点费劲，尽管可调节的空气悬架有助于设置三种不同的行驶高度和车身高度，但上下车还是有一定的难度，从前门延伸到后门在开门时伸出的踏板，在上下车时就很实用。

顺滑造型降低风阻系数

车子有漂亮独特的日间行车灯设计。（车商提供）

车身采用精致饰面，前格栅和数码LED照明单元营造出独特的日行灯设计。（车商提供）

这样的隐秘式样设计全车不少，如精美的齐平玻璃窗和门把手，以及隐藏式车鼻和腰梁，都让车身简洁的线条得到增强，打造了顺滑的外观。这些设计不仅是为了好看，实际上有助于实现出色的空气动力学性能，让路虎揽胜运动版的风阻系数维持在相当低的0.29。

车身的长度为4946毫米，有一条肩线贯穿全车。（车商提供）

车身的长度为4946毫米，有一条肩线贯穿全车，整体造型与非运动版的型号一样，低调而厚实，含蓄中表现出力量。车身采用精致的饰面，前格栅和数码LED照明单元营造出独特的日间行车灯设计。运动版意味着这辆车的车身有更多的斜度，尾部整体轮廓更为圆滑。

运动版的车身有更多斜度，尾部整体轮廓更为圆滑。（车商提供）

车子造型与非运动版的型号一样，低调而厚实，含蓄中表现出力量。（车商提供）

车尾灯的设计也很有时尚感。（车商提供）

能与门把同时弹跳出来的车门踏板从前门延伸到后门，上下车时很实用。（吴庆康摄）

车室宽敞，按摩座椅

路虎揽胜运动版大气的外观设计延伸至其全新内饰，从驾驶位置、最新技术到材质，都予人毫不马虎的第一印象。车子很大，但也只是五人座，所以空间特别宽敞，即使是坐满五个成年人也还有很好的空间感。前排是22向可调、有加热和通风电动记忆的座椅，而且还有相当全面的按摩功能，试驾时一上车就启动，十分舒服。而后排乘客则可享受符合人体工程学的优化座椅，腿部空间和膝盖与驾驶盘之间的距离都比之前有所增加，带来更大的舒适度。

路虎揽胜运动版大气的外观设计延伸至内饰，从驾驶位置、最新技术到材质，都予人毫不马虎的印象。（车商提供）

车子前后座空间特别宽敞，前排是22向可调、有加热和通风电动记忆的座椅，而且还有按摩功能。（车商提供）

中控台有一个运行捷豹路虎Pivi Pro软件的13.1英寸大型中央娱乐显示屏。（车商提供）

车室的配备包括抬头显示、Meridian 3D环绕音响系统，以及全尺寸天窗等。（车商提供）

车厢布局与标准路虎揽胜基本相同，也就是说有一个运行捷豹路虎Pivi Pro软件的13.1英寸大型中央娱乐显示屏、抬头显示、Meridian 3D环绕音响系统，以及全尺寸天窗等。Pivi Pro有易于使用的界面，主屏幕可作个性化设置以包含最常用的功能，而大多数功能只须在主屏幕上轻按两次就可运作。

性能优越，轻松换挡

搭配智能全轮驱动的路虎揽胜运动版，装载了相当独特的3升直列6缸双增压引擎。双增压引擎的概念是让电动增压器在其运行范围的低端助力引擎，并在中端和高端提升涡轮增压器。从理论上讲，这提供了一个功率曲线不会下降的引擎，以及大而有力的扭矩。事实上，这辆车的最大扭矩达550Nm，最大的动力输出为400ps，并可在5.7秒内从零加速到时速百公里。这看起来没什么大不了，但如果你知道车子的重量超过2000公斤的话，就得另眼相看。与引擎搭配的是ZF八速自动变速箱和智能全轮驱动系统，可预测需要牵引力的位置。

全车顺滑的外观不仅为了好看，也有助于实现出色的空气动力学性能。（车商提供）

在标准驾驶模式下，这辆车给人一种相当悠闲的感觉，换挡轻松得几乎感觉不到。车子从静止状态到起步到加速，一点都不嫌慢，尤其是以大车来说已经很出色。路虎揽胜运动版的性能优越，自适应悬架在通过快速弯道控制车身动态方面做得很好，不会因为车身高大而过于倾侧。在运动模式下，车子的动态感略为增强，但实际上它的性能原本已不错，实在不需要进一步加强，除非在越野路上。

路虎开创性的灵活架构和最新的底盘系统相结合，提升了车子的动态表现。车子也搭配Dynamic Response Pro与最新一代Dynamic Air Suspension，后者首次引入了可切换容积的空气弹簧。前者通过48伏电子主动侧倾控制系统提供终极侧倾控制，能够在每个车轴上施加高达1400Nm的扭矩，带来更好的驾驶体验以及全新水平的车身控制和转弯稳定性。

此外，搭配的Adaptive Dynamics 2通过持续控制主动双阀阻尼器，减少不必要的车身动作，从而提高动态性能。它每秒最多监测500次外部因素以提供完美的响应，并与其他底盘技术相协调，提供精确和沉稳的驾驶动态。

让车子的越野性能增强的是路虎最新的Terrain Response 2系统，它可以智能地应用最适合地形的设置，可根据地面状况保持稳定前进，从而帮助司机驾驭棘手的地形。自适应越野巡航控制系统是全地形进度控制系统的演变，允许司机在粗糙路面上从四种设置中选择所需的速度和舒适度。这是第一款具备此功能的路虎，能让司机更专注于驾驶车子穿越具有挑战性的地形，不必一直担心车子的越野性能和调整设置。

路虎最新的Terrain Response 2系统可以智能地应用最适合地形的设置，让车子保持稳定前进。（车商提供）

与目前的大多数路虎系列一样，路虎揽胜运动版也有轻度混合动力设置，能重新利用通过减速和再生制动收集的能量来提高引擎的效率和改进。长远来说，这能增强车子的经济效率，尽管如此，这辆车有一定的重量，而且轻度混合动力意味着它其实无法仅靠电力来巡航。

在噪音控制方面，车子的新一代主动降噪2系统能控制进入车室的路噪和轮胎噪音。当车子处于动态驾驶模式，系统将引擎声音放在首位时，引擎声浪如常。在正常驾驶中，每个轮拱内的麦克风和加速度计会不断监测进入车子的声音，而数码处理器会计算并从车室过滤掉这些声音所需的降噪水平，就像一副高端耳机。

路虎揽胜运动版的性能优越，自适应悬架在通过快速弯道控制车身动态方面做得很好，不会因为车身高大而过于倾侧。（车商提供）

车子配备了紧急制动、涉水感应、车道保持辅助、泊车辅助，以及非常先进的3D环绕摄像头，包括前后停车传感器。这个3D环绕摄像头有点像近期很流行的Instagram360摄像机，基本上能全方位看到车子的外部状况，除了车前车后，还能从车顶、车轮边、车底等部位看到车子的状态，对泊车特别有用。若有了这全方位的镜头还无法将车子漂亮停泊，就真是司机的问题了。

路虎揽胜运动版力

引擎：3.0升直列6缸24活门双增压

容积：2996cc

最大动力：400PS@5500-6500rpm

最大扭力：550Nm@2000-5000rpm

排挡：八速变速箱

驱动：全轮驱动

零到时速百公里加速：5.7秒

最高时速：242公里／小时

车价：$490,999（不包括拥车证）

代理：Wearnes Automotive

电话：63782626