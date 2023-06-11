阿斯顿马丁DB12霸气亮相

阿斯顿马丁（Aston Martin）DB12最近亮相，这是DB11的后继车款，除了外形更为霸气之外，也换上了动力有680PS的4升V8双涡轮增压汽油引擎，以及重新强化的底盘。



被阿斯顿马丁以“全球第一辆超级GT跑车”定义的DB12，内外都更壮大。车头水箱护罩的开口更宽阔，前保险杆的下扰流更向前方延伸，车鼻也换上了新世代厂徽，另外还有全新LED头灯，以及轮廓更高的引擎盖。车侧与车尾沿用了不少DB11的设计，但有全新的车外后视镜、车尾厂徽，以及21英寸轻量化轮圈。

车室则重新设计，为2+2布局座舱，前座可选配搭载碳纤维轻量化跑车座椅，两座位之间是新设计的排挡鞍座，突出的圆形引擎启动／关闭按钮设在中央，也可切换行车模式。简单漂亮的金属排挡杆在下方，两边则是空调、悬吊与排气阀门等开关的整齐排列按键。全新的三辐式驾驶盘附换挡拨片，驾驶盘后是全数码仪表。10.25英寸的数码触屏是中控台的主要设置，系统能与安卓和苹果系统连接。