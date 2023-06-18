体现匠心精神 现代Ioniq 5电动性能佳

新加坡生产的首款纯电动车现代Ioniq 5外观设计简约，内部空间宽敞，具有舒适惬意且均衡的驾驶感。它的电动性能令人印象深刻，续航里程不错，为电动汽车业树立了新标杆。

新加坡不是汽车大国，所以我从没想过会有机会开一辆新加坡制造的车子在路上奔驰。现代（Hyundai）Ioniq 5纯电动车让我达成了这“不可能的梦想”。它是新加坡生产的首款纯电动车，由现代汽车集团的本地创新中心生产。本地推出四种型号，有58kWh和77kWh两种电池组配置。试驾车为58kWh电池组车型，专门提供给本地市场，属于拥车证A组。

这款车的外观设计大胆，大量采用平直线条和块面设计，充满科技感。四个矩形日间行车灯采用“方块像素”设计，是前脸焦点。封闭式格栅下方有一排平直线条LED灯饰，看起来非常酷。

车子外观设计大胆，大量采用平直线条和块面设计。（邬福梁摄）

方形车尾灯组同样采用“方块像素”设计概念，与前灯组相呼应。两侧尾灯中间是一排点阵式灯珠，中央有“Ioniq 5”白色英文字体，简约的块面结合增添了车子的未来科技感。车身长宽高分别为4635/1890/1647毫米，轴距为3000毫米。

车子采用19英寸轮毂，车身看起来很稳重，充满力量。新车采用隐藏式车门把手，除了可以减少风阻，也增添几许未来感。只要车门一解锁，把手就会弹出；锁门时，把手会无缝隐藏回车门内。值得一提的是，新加坡产的Ioniq 5在车门处有一小块牌子，上面写有“新加坡制造”的英文字，车牌下方也写有“自豪地在新加坡制造的电动车”英文字。

方形车尾灯与前灯组设计相呼应。（邬福梁摄）

只要车门一解锁，把手便会弹出。（邬福梁摄）

车子采用19英寸轮毂，运动感十足。（邬福梁摄）

新加坡产的Ioniq 5在车门处有一小块牌子，上面写上“新加坡制造”。（邬福梁摄）

主副驾驶间有“走道”

内饰方面，Ioniq 5采用双色设计概念，空间设计简洁明了，中控台比较平直。车子分别配备一个12.3英寸触控屏和12.3英寸数码仪表，支持有线连接苹果CarPlay和安卓Auto。触控屏下方有一排实体按键，控制音量、导航、媒体等。实体按键下方是冷气控制面板，采用触控按钮。冷气系统很棒，温度调到22度就已经感觉很凉爽。

Ioniq 5空间设计简洁明了，配备两个12.3英寸屏幕。（邬福梁摄）

触控屏下方有一排实体按键及冷气控制面板。（邬福梁摄）

很多车子的中控台会连接中央扶手，把驾驶员和副驾驶隔开。我挺喜欢Ioniq 5反其道而行，留下了一个“走道”，除了增加车舱的空间感，也方便驾驶员在某些情况下从副驾驶车门处下车。中间扶手区域提供一个无线充电槽和两个USB-A充电接口，后座则有两个USB-A充电口。

中间扶手区域提供了一个无线充电槽和两个USB-A充电接口。（邬福梁摄）

双前座可以电动调控，具有通风和加热功能，配电动脚垫，坐感舒适。后座的冷气出风口位于车门旁，头部和腿部空间充裕，身材高大的乘客不会感到局促。新车还有一个全景天窗引入阳光，让车子更显宽敞明亮，但天窗是无法打开的。

后座头部和腿部空间充裕。（邬福梁摄）

全景天窗让车子更显宽敞明亮。（邬福梁摄）

后车厢配备电动尾门，可以自动打开和关上，车厢容量为527公升。后座采用常见的6:4折叠比例，将座椅椅背折下后可大大提升载物空间，而且椅背与车地板齐平，方便载物。

将后座椅椅背折下后可大大提升载物空间。（邬福梁摄）

驾感舒适惬意且均衡

Ioniq 5有三种驾驶模式——节能、普通及运动。车子最大功率为107kW，峰值扭矩为350Nm。方向盘后面有换挡杆，左右两侧附上拨片，用来调控制动能量回收的强度。电动车通常有制动能量回收功能，除了通过刹车回收能量再反充电，也能帮助车子减速。Ioniq 5的制动能量回收强度有四个级别，我较常使用第一级，抬起油门踏板，车子不会马上大力减速，而是缓缓滑行，跟一般内燃引擎汽车相似。

方向盘后面有换挡杆，位置特别。（邬福梁摄）

普通模式下，车子开起来动力输出线性，给人很轻快的感觉。方向盘的转向手感略显轻柔但反应灵敏，或许是为了照顾日常的城市驾驶场景。运动模式下，方向盘的转向手感偏重，加速反应也稍快。由于电池位置在车子底部，所以Ioniq 5有着低重心特性，过弯相当稳定。这辆车具有舒适惬意且均衡的驾驶感，充满乐趣。

我试驾了135公里，能耗表现为16.71kWh/100km，跟车商数字很接近，估计能行驶约300公里左右。Ioniq 5可支援400V或800V输入电压，在超高速充电桩充电5分钟可以驾驶大约100公里，在18分钟内即可从10%充至80%电量。

安全系统很完善，配备六个安全气囊，以及定速巡航控制系统（SCC）、前方防撞辅助系统（FCA）、盲点防撞辅助系统（BCA）、车道保持辅助系统（LKA）等。

盲点影像监视系统很棒，当驾驶者打方向灯时，会同时启动监视系统，依据转弯方向，将该方向的盲点路况显示在左边或右边的数码仪表环中。在车子偏离车道的情况下，LKA系统会令方向盘稍加转向纠正行车路线。我不喜欢方向盘突然被“接手”的感觉，所以通常会关掉这个系统，但由于Ioniq 5不会记得这项设定，所以每次重启车子后得再设置，有点麻烦。

现代汽车设想非常周到，特别为Ioniq 5开发了两个应用。BlueLink应用可以远程控制车子，用户可以在停车场用它启动喇叭寻找车子、开关锁，或输入目的地然后发送到车子的导航系统。我最喜欢BlueLink的冷气遥控功能，取车前可以先启动，拿车时就不会“热气扑面”，在炎热的新加坡特别管用。另一个应用是专为新加坡市场开发的Ioniq Care+，它主要的作用在监控车子的电池使用情况，提供全岛充电站位置，建议车主如何更有效驾驶等。

总的来说，Ioniq 5是一款用心打造的纯电动车，无论是车头造型还是内饰设计，都展现出现代汽车的匠心精神。它的电动性能令人印象深刻，续航里程也挺不错，为电动汽车业树立了新标杆。

现代Ioniq 5 Prestige（58 kWh）