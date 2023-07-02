起亚Niro EV纯电动车　穿梭城市轻松驾驭

Niro是起亚的紧凑型SUV，最近在本地推出EV纯电动版，外观设计跟去年推出的Niro混动版相似，但动力表现比混动版强劲。Niro EV驾感稳定，避震效果佳，是一款适合在城市里使用的小型SUV。

起亚（Kia）Niro是该品牌的紧凑型SUV，最近在新加坡推出EV纯电动版，外观设计跟去年推出的Niro混动版很相似，最大不同是采用封闭式格栅设计，正中间有一个充电口。Niro EV仍使用标志性的心电图形日间行车灯，看起来很前卫时尚。两侧后视镜有C形转向灯，C柱上也有回旋镖状LED尾灯，整辆车科技感十足，非常抢眼。由于车子底部搭载电池组，Niro EV比混动版稍微高一点，长宽高分别是4420／1825／1570毫米，轴距一样为2720毫米。

采用可回收材料装饰舱内内饰设计方面，Niro EV跟混动版几乎一样。新车采用时下流行的双联屏设计，分别是10.25英寸液晶仪表盘和10.25英寸中控屏，支持无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。仪表台左侧有氛围灯，车主可以通过中控屏选颜色，包括蓝、绿、紫等。Niro EV实践起亚的环保理念，舱内均采用可回收材料装饰，如车顶篷由回收墙纸制成，油漆也不含苯、甲苯和二甲苯等，不会损害驾驶者和乘客的健康。

Niro EV中控区的许多实体按键已被取代，采用触控按键。例如冷气出口下方有一条长方形LCD触控显示屏，可在操控信息娱乐及调节冷气之间切换。这条触屏两侧各有一个圆钮，会根据触屏显示更换功能。虽然触控按钮看起来比较高科技，但我较喜欢实体按键，因为开车时操作会比较精确和方便。