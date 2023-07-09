百万元双门开篷马赛地　AMG SL55好贵好跑

和宝马的新款XM混合动力SAV一样，马赛地AMG SL55在本地的车价也突破了100万元。这辆双门开篷百万跑车，是当下顶级规格的AMG车款，拥有耀眼的外形、卓越的性能和先进的科技。

即便不是百万元的车价，AMG SL55也不是普通的马赛地（Mercedes Benz）AMG，而是当下顶级规格的AMG车款，其底盘也将构成下一代AMG GT的支柱。SL车款对马赛地也具有重要意义，1954年推出的经典鸥翼车门300 SL，是品牌至今最让人念念不忘的马赛地车型。



外观时尚 充满动感1952年首次亮相的SL有赛车传统，过去70年它的运动性与巡航能力逐渐融为一体，成为马赛地的旗舰高档性能跑车。这新一代跑车看起来比它的前身更简洁时尚，引擎盖更低更宽。与之前的SL相比，新的SL长了93毫米，宽了38毫米，高了44毫米。为了提高稳定性和乘坐空间，轴距延长115毫米至2700毫米。

车鼻的格栅和进气口并不太大，但很有个性。AMG特有的散热器格栅强调了车鼻宽度的视觉效果，配有14个垂直板条，引用SL车型始祖1952年的造型元素，其他独特的设计细节包括纤细、轮廓分明的LED车头灯和同样极其纤细的LED尾灯。