第三代福士伟根Tiguan细节曝光

福士伟根（Volkswagen）最近宣布了第三代新款Tiguan的细节，一大特点是将配备新开发的主动悬架控制系统和高清矩阵全尺寸功能大灯。新车将采用插电式混合动力，纯电续航可达100公里，将于今年秋季举行全球首发，2024年上市。



新Tiguan基于全新的技术组件平台MQB evo，配备专为这款车开发的IQ.Light高清矩阵大灯，内饰经过改造和重新设计，有新开发的驾驶舱和新的信息娱乐系统。对角线长达15英寸的屏幕清晰显示导航、音乐和气候控制等重要功能，并可通过快速设置自定义。中控台还装有驾驶体验控制系统，迷你屏幕旋转控制器可用于控制驾驶模式、收音机音量或环境照明颜色。新开发的座椅和增强的隔音效果提升了舒适度，包括结合新“声学套件”的设计，能提供一流的噪音控制。新一代Tiguan也有更大的行李厢载物空间，容量较上一代增加33升，达648升。

驾驶操控方面，将可通过驾驶盘右侧的转向柱开关操控挡位，与目前一些车款采用的方式一样，开关向前转至“D”可向前行驶，向后转至“R”可倒车，同时按下开关的一侧可启动泊车制动器。此外，驾驶盘后方还有换挡拨片。电子控制悬架提供更多舒适性和动态性，新车型标配了车辆动力学管理器，一种在当前Golf GTI2中首次亮相的MQB系统。该系统控制电子差速锁（XDS）的功能和DCC Pro系统中减震器组件，能让操控特性更中性、稳定、敏捷和精确，并改善动态转弯性能。