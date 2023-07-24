购买豪华车需知 才可无忧奔驰

对准备购买马赛地的买家来说，一部性能保持十年如新的座驾是件梦寐以求的事。要做到这点，首先要向谁买车就必须设想周全。马赛地在本地的独家授权经销商合发（Cycle & Carriage），打从源头开始就为客户着想，只引入最适合新加坡路况性能的马赛地，到专业销售团队与优质售后服务的支援，提供罕见的十年引擎保修，一直到只采用原厂零部件的维修服务，确实做到了客户在购买了马赛地豪车后，享受到高枕无忧的逍遥自在。

逾70年合作伙伴 对马赛地了解至深

70多年以来，合发与马赛地一直形影不离。两家公司犹如兄弟般情深意重，其密切关系致使本地再也没有另一家马赛地授权经销商的崛起。

合发由一批以客为尊的专业团队组成，让客户从买车到拥车的每一个阶段，都能得到无微不至的支持与照顾。

合发与马赛地有70多年的伙伴关系，是本地唯一的马赛地授权经销商。（图/合发提供）

引入车款皆考量本地路况



在本地公路上，你所见到的马赛地车款并不是都一样的。有的马赛地车款可能装配了一些独特的配置，但来到新加坡后，却因国家与地域的不同而不能操作，形同虚设。

由独家授权经销商合发代理的马赛地就没有这些问题，其所有配置乃经过深思熟虑且涵盖了所有细节。例如任何汽车零部件的选用都考量到新加坡的路况与天气，让你充分安心驾驶的同时，安全也得到了保障。

其中一个明显的例子是——在欧洲广为使用的“主动限速辅助功能”（Active Speed Limit Assist function），此系统可在路况不明朗下监测到所在公路的时速限制，但来到新加坡后却不能辨识本地的道路限速告示牌，无疑是英雄无用武之地，形同虚设。

凡在合发购买的马赛地车款，车主将能注册全新的数码服务互联系统——Mercedes me Connect。通过手机应用程序（App）与汽车互联，以智能手机远端掌控、管理座驾时也更为方便。

例如以手机远端开启或关闭车窗及车门、检查汽油液位等，都可通过远距离检查与操控；通过个人化的设置加入自己最喜欢的功能，只要有任何异常状况便会马上反映在控制介面上。

向授权经销商合发购买马赛地，才能享受到数码服务互联系统Mercedes me Connect带来的便利。（图/马赛地提供）

值得一提的是，车主若是向非授权经销商购买马赛地，将无法享受到Mercedes me Connect带来的便利。

诚如手机应用程序App每次的迭代更新，功能都得到了优化；通过只有授权经销商合发提供的软件更新，才能确保正在驾驶中的马赛地互联数码功能不断提升。随着数码创新日益成为马赛地的重要核心，试想想，若你是从未经授权的经销商买了马赛地，下来的日子你肯定会错过该品牌提供的全方位卓越配备与服务。

独家呈献 新车引擎保修延至10年

合发给予的10年引擎保修，比一般原厂提供的3年保修期额外增添了整整7年，让你在接下来的日子里高枕无忧。车主将享有最高10年或里数15万公里（视何者为先）的保修。

原装零部件 奠安心基石



合发在新加坡拥有马赛地中心与授权售后服务中心，车主可确保他们获得的是崭新马赛地原厂零部件。（图/合发提供）

合发在新加坡拥有气派彰显的马赛地中心与授权售后服务中心，它所拥有的各种专业设备，大大提升了买家的购车与拥车体验。

结合了训练有素的销售主管和服务顾问，为客户提供客观与公正的专业意见；产品专家则有能力如数家珍般讲解车子的每一个细节；精心栽培且具备专业经验的熟练技师，为往后的保修全力把关，务求在客户拥车的每一个时间段提供最优质的服务，打造全方位的非凡体验。

合发的专业销售人员，讲解车子的每一个细节如数家珍。（图/合发提供）

合发的维修技师经过马赛地直接传授的专业知识指导，并接受了严格的培训与认证。千锤百炼的训练，造就技师们有能力为特定的车款，建议最合适的保修方案。车主可确保他们获得的是崭新马赛地原厂零部件。此外，合发拥有直通德国专家的联系；有了直通联系，团队对马赛地结构的透彻了解，已达到了首尾一贯的境界，任何问题已不能难倒他们。

确认了两家公司的特殊关系后，如今我们终于明白，向合发购买马赛地豪华轿车意味着：向最佳的公司购买最好的产品！

欲知更多最新款式与促销配套讯息，请致电马赛地中心：62981818或浏览：www.mercedes-benz.com.sg。

【本文由马赛地呈献】