丰田Yaris Cross　省油是最大亮点

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黄少伟

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发布 / 2023年7月30日 5:00 AM
Yaris Cross整体外观偏向户外运动风格。（陈斌勤摄）
Yaris Cross整体外观偏向户外运动风格。（陈斌勤摄）

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丰田Yaris Cross是在Yaris小型轿车基础上，打造出的跨界混动小型SUV，提供平稳驾驶体验，适合普通家庭的日常通勤需求。这辆车非常省油，对经常长途驾驶或注重节能的用户是一大亮点。

休旅车（SUV）在过去几年越来越受欢迎，丰田（Toyota）跟其他车商一样紧跟“跨界”（cross）潮流，不断把一些受欢迎的非SUV车型改造成“SUV”来满足市场需求。丰田刚在本地推出Corolla Cross，现在又出现Yaris Cross，在Yaris小型轿车的基础上打造出一台跨界混动小型SUV。


Yaris Cross拥有全新前保险杠，两侧通风孔装上雾灯组件，四个轮拱搭配黑色防刮板，整体外观偏向于户外运动风格。车身侧面看起来粗犷硬朗，车尾采用了连贯式LED尾灯组，后保险杠使用大面积的黑色护板装饰。新车配备16英寸多辐式轮圈，长宽高分别为4180／1765／1590毫米，轴距为2560毫米。

内饰方面，Yaris Cross显得有点“不够力”，使用大量塑料材质，看起来普通。中控台区域层次分明，中间是一台8英寸彩色触控屏集成导航及娱乐系统功能，操作很顺畅，不少车现在配备12英寸中控屏，我觉得Yaris Cross的屏幕显得有点小。中控屏支持有线连接苹果CarPlay和安卓Auto。左右两个圆形数码仪表中间有一个4.2英寸液晶资讯显示屏。

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