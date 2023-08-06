兰博基尼与Master & Dynamic联名耳机很“超跑”

兰博基尼（Lamborghini）与纽约高端音响品牌Master & Dynamic合作推出第三季联名款头戴式和入耳式耳机系列。该系列包括MW75无线主动降噪头戴式耳机、MG20无线游戏头戴式耳机，以及MW08真无线运动耳机。这是一套采用兰博基尼设计元素的高科技音频系统。



Master & Dynamic与兰博基尼合作的全新系列突显了前者大胆的超级跑车基因。黑绿配色的MG20游戏耳机是一款完美的高性能头戴式耳机，以优雅黑色、白色和银色搭配的MW08无线耳机和MW75无线主动降噪头戴式耳机则向兰博基尼超级跑车的优雅和驾驶乐趣致敬。第三季合作系列中的MW75无线主动降噪头戴式耳机和MW08无线运动耳机采用定制设计，体现出兰博基尼大胆的设计语言，并在玻璃面板上使用品牌标志性“Y”形设计。

另一方面，MG20无线游戏耳机的图案采用了超级跑车独特的Shock绿色，并以皮革和蓝宝石水晶玻璃制成。MW75无线头戴式耳机配备自适应主动降噪功能，可自动调整环境噪音，带来前所未有的听觉体验。MW75耳机由铝合金、皮革及钢化玻璃制成，适合日常使用和长时间佩戴。MG20是第一款至臻奢华游戏耳机，装配一个可拆卸麦克风及一个内部切换系统，在游戏中和移动中都能实现清晰通讯。MG20无线游戏头戴式耳机由镁质材料制成，配备低延迟适配器，能够提高任何游戏设置的音频标准。MW08无线运动耳机具有不间断的声音表现和完美的不锈性，同时配备Kevlar充电盒，有长达42小时的使用时间。