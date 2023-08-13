现代Palisade中期改款 霸气上路

现代Palisade大型SUV中期改款，新车前脸设计更霸气，更吸睛。内部最大改变是座位设计从八人座改为七人座，内饰也更高级和现代化。车子虽大，但驾感轻巧灵活，不像是开大型SUV。

驾驶中期改款的现代（Hyundai）Palisade大型SUV很难不引起瞩目。我停在交通灯前，前方过马路的路人纷纷转头多看一眼。因为新的Palisade彻底“改头换面”，采用全新、更霸气的前脸设计，让人无法忽视其存在。前格栅几乎占据整个前脸，采用“鳞片”设计元素，形成“铠甲”的视觉效果，立体感十足，气场强大。车头大灯采用分体式设计，垂直式日间行车灯在前脸最外侧。我特别喜欢现代把转向灯融入格栅左右上方两侧，感觉超前卫。

从侧面看，宽厚的车身彰显豪华与实力，配备了全新的20英寸轮毂。车尾外观跟上一代几乎相同，仅有的区别是新的后保险杠和一条红色的反射灯贯穿其中。改款车型的长宽高不变，分别是4995／1975／1750毫米，轴距则是2900毫米。

采用“2+2+3”座位布局Palisade内部最大改变是座位设计，从八人座改为七人座，采用“2+2+3”座位布局。中排是两张类似飞机商务舱座椅的“船长座椅”（captain seat），是这款新车的一大卖点。两张船长座椅非常舒适，有通风及加热功能，享有专属冷气出风口和两个USB充电口。乘客可独立调控冷气温度、风力和风向。座位上有一片全景玻璃天窗，让乘客享受阳光和风景。