Maxus Mifa 9纯电动MPV　停车考技术 乘坐很舒适

Mifa 9的最大卖点是巨大尺寸，从类似商务舱的“船长座椅”到第三排座椅，空间宽敞舒适。它的加速反应迅速，行驶宁静，提供愉悦的驾乘体验。

第一次看到Maxus Mifa 9多用途纯电动车时，就被它的巨大尺寸所震撼。这款新车几乎有5.3米长，2米宽和1.84米高，3200毫米轴距比丰田Vellfire还多出200毫米。在黄金大厦的老旧停车场，我遇到首个挑战。车身高大的这辆车，似乎随时会与周围的车、墙壁和柱子“擦肩而过”。幸好，Mifa 9搭载360度摄像头，我可以清晰地看到车子周围的情况，避免了碰撞和刮擦，让我顺利停入狭小的停车位，整个过程有惊无险。不过，还是奉劝Mifa 9驾驶者最好在出发前，先调查目的地停车场的高度和停车位情况，做好完全准备。

这辆车的最大卖点是宽敞的内部空间，采用2+2+3座位布局。打开电动双侧滑门，便是中排两张类似飞机商务舱座椅的“船长座椅”（captain seat），坐感非常舒适，除了有通风及加热功能也能提供按摩，不过我觉得效果平平。

第三排座椅空间充裕，三个成人坐在一起也不会很拥挤，并有专属的冷气出风口和USB-A充电口。中排有一个隐藏式220V插座，乘客可以直接插上笔电或其他电子设备，非常实用。