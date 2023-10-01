逾250万元兰博基尼混动超跑很拉风

兰博基尼（Lamborghini）欢庆60周年推出的首款HPEV高性能V12插电式混合动力超级跑车Revuelto，上周在本地亮相，超跑除了造型和性能吸引人，在本地高达257万5000元的车价（不包括拥车证）也让人惊诧。

Revuelto的外观和内饰设计灵感源自以往的V12传奇跑车。（车商提供）

Revuelto的外观和内饰设计都有飞跃感，灵感源自以往的V12传奇跑车。1971年推出的Countach原型车在其单一的纵向线条基础上开发出完美车身比例，该车以太空时代为背景，创造极致纯粹和回归本质的设计风格。Countach定义了兰博基尼V12超跑基因，并开创V12跑车独特垂直开启剪刀门。新车也延续Diablo车身比例和后翼子板上的悬浮式锋片，其肌肉线条与倾斜前脸设计则源自Murciélago。

Revuelto采用前所未有全新动力架构、创新设计、最高效率的空气动力学和全新碳车架概念。（车商提供）

Revuelto采用前所未有全新动力架构、创新设计、最高效率空气动力学和全新碳车架概念，在性能表现、运动风格和驾驶乐趣方面定义超级跑车新标杆。全新内燃机引擎和三台电机组成的动力总成，搭载一台首次适配兰博基尼的12缸跑车双离合变速箱，可输出1015hp的强劲动力，零至时速百公里加速仅2.5秒，最高时速350公里。三台电机由一个比功率高达4500kW的锂离子电池组提供能量，该电池组还支持全电驱动模式。

Revuelto的诞生打破超级跑车固有模式，将全新12缸引擎与混合动力技术相结合，在驾驶激情与减少排放必要性之间创造完美平衡。