到新加坡博览中心 享一站式汽车购物体验

本地最大型汽车展销会The Car Expo将在10月14日和15日（星期六和星期天）重磅回归，从购买新车、二手车到各个汽车相关的配件和产品，这里一应俱全，让你尽情选购。

无论你是想买车换车还是想购买配件来装点爱车，趁10月14日和15日到新加坡博览中心第4B和第5展厅举办的The Car Expo 2023汽车展销会，必能大有斩获。

这个由新报业媒体举办的汽车展览会，被誉为新加坡最大型车展，共有30个展位，涵盖34个汽车品牌。其中包括18家授权经销商、七家二手车经销商和九家汽车配件公司。

新报业媒体销售主管陈泳安表示：“我们有信心这次的汽车展销会也将为潜在买家，提供各种各样令人感兴趣的车型和特别优惠。一如既往，希望我们的受众能找到各自喜欢的东西，而展商能够接触更多潜在客户，并转化为实际的销售。”

如果你计划前往车展，以下活动亮点让你能掌握优惠资讯。

2000份赠品待送出 享千元礼券独家折扣

每天首1000名访客可获得一个可折叠的环保购物袋。购买任何全新或二手汽车，即可获赠价值高达$1000的SPC加油站礼券。潜在汽车买家还将享受独家折扣、超优惠的贷款利率、延长的保修期选项、高级配件升级、免费商品和服务积分。

新车驾到 精彩展示

时尚的全电动比亚迪（BYD）Seal 将在车展上展出。（图/比亚迪提供）

与以往的车展一样，访客可以在现场看到让人期待的新款和热门汽车。

紧凑型福士伟根（Volkswagen）Golf、高效的柯斯达（Skoda）Octavia轿车和家用七座Kodiaq运动休旅车等车款都将亮相，这次还附含A组拥车证价。

汽车发烧友和热衷于精致设计的访客，别错过充满复古风情的光冈（Mitsuoka）Rockstar超级跑车、时尚的马赛地（Mercedes-Benz）GLB 180 Progressive和运动型的铃木（Sukuzi）S-Cross运动休旅车。

如果考虑转向混合动力或电动汽车，请留意全电动BYD SEAL、标致（Peugeot）e-2008 GT和欧拉好猫（ORA Good Cat）纯电，以及起亚（Kia）Niro油电混合动力车。需要多人同行？豪华多功能丰田（Toyota）Vellfire多用途车也将在车展上展销其混合动力车型。

与你喜爱的DJ会面并赢取奖品

10月14日(星期六）上午10时至下午4时，电台Kiss92早班节目（The BIG Show）DJ——Glenn Ong、Angel以及Flying Dutchman，还有Charmaine Phua和Nat Koh将到现场与你会面。来自ONE FM91.3的电台DJ们，包括Simon Lim、Carol Smith和Kyle Ravin将于10月15日上午10时至下午7时登场。到访他们所在展摊，你还有机会赢得SPC礼券和电台优质赠品。

轻松换车或添加配件

购买你常用的汽车保养配件，包括Sonax的抛光和清洁产品系列。（图/新报业媒体）

市场上价格竞争激烈，要找到划算的梦想汽车不易，不妨到汽车展销会一次探索众多享有盛誉的二手车经销商，包括CarTimes Automobile、Cosmo Automobiles、Motor-East和Motorway。

想要为现有汽车进行提升？前往配件展摊，无论你是否对新的轮圈或汽车美容配饰感兴趣，都有多样化的选择，让你的爱车从内到外焕然一新。

新车车商

Lexus 立胜、Toyota 丰田、Volvo 沃尔沃、Audi 奥迪、Mazda 万事达、MG 名爵、Mercedes-Benz 马赛地、Ora 欧拉、Kia 起亚、Citroën 雪铁龙、Honda 本田、Suzuki 铃木、BMW 宝马、BYD 比亚迪、Peugeot 标致、Volkswagen 福士伟根、Škoda 斯柯达、Mitsuoka 光冈

二手车商

SG Car Choice、Supreme Cars、Cosmo Automobiles、Motorway、Motor-East、Cartimes Automobile、Think One Automobile

汽车服务与配件商

SPC、Stamford Tyres、Autobacs、City Tyreauto、Mobot、Sensatec、Sonax、Lion City Rentals、FASST

欲知更多详情，请上网至thecarexpo.sg查询。

The Car Expo 2023汽车展销会

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

日期：2023年10月14日和15日（星期六和星期日）

时间：上午10时至晚上8时

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】

