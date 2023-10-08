欧拉好猫 娇小的电动车新宠

长城汽车旗下欧拉好猫进入本地市场，外观犹如经典甲虫车。好猫麻雀虽小，五脏俱全，是一款驾驶轻松，安全性能良好的小型纯电动车。

新加坡电动车市场最近相当蓬勃，吸引几家中国电动汽车品牌进入。例如长城汽车进军本地，便发布旗下的欧拉好猫（Ora Good Cat）小型纯电动车。这款车的设计师来头不小，是保时捷前设计师伊曼纽尔·德尔塔（Emanuel Derta），车子外观俏皮可爱，有点像福士伟根的经典甲虫车。

好猫采用双色设计，日行灯跟圆润头灯结合在一起，十分吸睛。贯穿式尾灯在后挡风玻璃下方，跟多数车款把尾灯放在车身上有很大区别。车子长宽高为4235、1825、1596毫米，轴距2650毫米。

日行灯跟圆润头灯结合在一起，十分吸睛。（车商提供）

贯穿式尾灯在后挡风玻璃下方，跟多数车款有很大区别。（车商提供）

这款车的内饰设计简约，最吸睛的地方应该是10.25英寸中控屏下方一排漂亮的镀铬按键，用来开关冷气、警示灯，启动前挡和后挡风玻璃的除雾功能。如果要调节冷气风量和温度，则必须透过中控屏来控制，比较麻烦。

好猫内饰设计简约，驾驶座空间不大。（车商提供）

10.25英寸中控屏下方有一排漂亮的镀铬按键。（车商提供）

驾座有按摩功能

驾驶座和副驾座都是电动调控，具有通风和加热，甚至有按摩功能。我找了半天才发现原来按摩控制隐藏在冷气控制界面内，令人费解。驾驶座空间不大，对腿长的驾驶者可能不太舒适。

前座中央扶手设有一个无线充电槽，两个USB-A充电接口。后座有个USB-A充电接口，头部和腿部空间虽然挺充裕，但如果三人并坐，我认为有点局促。此外，新车有一个全景天窗，需要通风时可以打开。虽然有一键式操作，但按键有时不太敏感，必须一直按住按钮才能完全打开或关上天窗。

前座中央扶手上设有一个无线充电槽。（车商提供）

好猫使用电动尾门，行李厢空间很小，只有228公升，而且地板比尾门框低，使搬运重物时很不便。如果把后排座椅椅背折放可提供更大载物空间，但是椅背与行李厢地板不齐平。

行李厢容积只有228公升，把后排座椅椅背折下可提供更大载物空间。（车商提供）

方向盘反应灵敏

欧拉好猫搭载63kWh电池，最长续航里程420公里。驾驶这辆车充满乐趣，起步时加速迅猛，方向盘反应灵敏，能轻松掌握车子的转向。车子悬挂偏软，提供舒适平稳的驾驶体验。好猫有节能、普通、运动和自动四种驾驶模式。驾驶模式按钮在方向盘右下角，位置隐蔽，驾驶时不易直接看到，得边开车边摸索寻找，多少影响驾驶体验。

电动车都有制动能量回收功能，通过减速回收能量再反充电，车子同时自动减速直至停止。好猫的制动能量回收强度有三个选择（弱、普通、高），我较常使用普通强度，抬起油门踏板减速，车子不会马上大力减速，而是缓缓滑行。方向盘的转动强度也可以设置，有轻、舒适和运动三种选择。要注意的是，车子在重新启动后会恢复驾驶模式、制动能量回收强度的默认设置，因此每次必须重新设置，较为不便。

好猫的安全系统完善，配备七个安全气囊。360度盲点影像监视系统很棒，当车子转弯时，会自动在中控屏上呈现左右画面。此外，好猫也有自动泊车辅助功能、车道保持辅助系统等。总的来说，好猫麻雀虽小，五脏俱全，是一款外观吸引人，驾驶轻松，安全性能良好的小型纯电动车。

欧拉好猫