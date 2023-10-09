在享受驾驶的便利和乐趣的同时，只要花点心思，养成一些良好的习惯，其实是可以节省不少驾驶费用的。

驾驶的目的不仅仅是点对点的通勤；它关乎整个驾驶体验，以及驾驶带来的便利和自由。随着物价上涨，驾驶时融入经济效应的考量变得更加重要。以下的节能技巧不仅能提升你的驾驶体验，从长远来看还能为你省钱。

1.轻踩油门

平稳加速不仅是保养汽车引擎的好习惯，也是提高燃油效率的不二法门。所以，记住不要猛踩油门，你的钱包和车子的引擎都会感谢你的。

2.定期检查轮胎

轮胎充气不足会导致油耗增加，而且也是导致轮胎过早磨损的主要原因之一，因此要养成每月检查轮胎气压的好习惯。这不仅能延长轮胎的使用寿命，还有助于实现最佳的燃油经济效应。不确定车子的轮胎气压（PSI）应该是多少？只需查看驾驶者座位的门框或汽车用户手册，就能清楚知道前后轮胎的推荐PSI值。

3.减轻负载重量

有时，我们会不自觉地将车子变成储物空间。然而，额外的重量会直接影响燃油效率。因此，建议要定期清理不必要的物品，尤其是重物。例如，如果你不需要车顶行李架，可以考虑将它拆除；这样可以减少阻力，从而节省油耗。

如果你只是周末才开车去骑行，平时就应该将折叠式脚踏车从行李厢取出放在家里，避免行驶时增加车子的载重量。(图/Getty Images）

4.定期保养是关键

处于最佳状态的引擎运行效率更高。确保定期更换机油和空气滤清器，并检查火花塞。保养良好的引擎，不仅消耗较少的燃油，而且将来的维修成本通常也较低。

5.规划行程

冷车发动状态下的多次短途行驶，其耗油量可能是行驶相同距离的一次长途行驶的两倍。因此，将多次短途出行合并为一次出行，并尽可能在非高峰时段出行，可以提高燃油效率。

想要一次过挑选最好的新车，以及让驾驶更顺畅的配件，请勿错过10月14日和15日在新加坡博览中心第4B和第5展厅举行的The Car Expo汽车展销会。

6.呵护车子

使用遮阳板或将车停在阴凉处可以保护汽车的内部。这不仅有助于延长仪表板和内饰的使用寿命，而且当你准备开车时，也无需大幅度调低冷气的温度来冷却过热的车厢。

7.驾驶平稳

急刹车和猛踩油门都会加剧车子的磨损，并降低燃油效率。注意路况，提早减速，避免短时间内突然刹车。这也可以防止制动器过早磨损。

节能驾驶不复杂，你只需要积累一些小的调整，就能看到明显的效果。养成这些习惯不仅会提升你的驾驶体验，而且你的爱车和钱包都会从中受益。

空气更洁净 添油更安全

要让行驶更顺畅、更省油，就添满SPC推出的全新汽油系列——Levo汽油吧！SPC是The Car Expo汽车展销会的指定燃油和润滑油合作伙伴。这款新型汽油经过精心配制，可以洁净和呵护汽车引擎，从而促进更好的燃油效率。

SPC Levo汽油系列不仅保护车子的引擎，还能提高燃油效率。(图/SPC提供）

下次添油时，可特别留意SPC重塑品牌的新加油站。这是因为SPC是新加坡首个在燃油泵上安装第二阶段蒸气回收系统（2nd Stage Vapour Recovery System，简称VR2系统）的加油站，旨在让驾驶者能在更洁净、更安全的环境下添油。该系统可减少添油过程中的燃油蒸气排放，并将燃油蒸气引导回到地下储油库，从而减少了释放到环境中的蒸气量。这确保添油过程中的空气质量更洁净，也让添油过程更安全。

在汽车展销会上，首100名二手车买家将获得价值$115的SPC SpeedyCare汽车维修礼券；符合条件的购车者只需到新报业媒体（SPH Media）主办方展摊出示订购单的正本即可。此外，SPC展摊还将送出SPC燃油折扣券。

欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。

The Car Expo汽车展销会

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

日期：2023年10月14日和15日（星期六和星期日）

时间：上午10时至晚上8时

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】