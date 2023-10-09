从职场妈妈到首购族 选购爱车各花入各眼

从设计、性能、实用性到环保元素，不同的女性在选购车子有不一样的考量。其实，不仅是女性，所有车主在挑选爱车时，不也是各花入各眼吗？本文为你挑选四款能展现不同个性、适合不同生活方式的佳选。
对现代人而言，车子不仅是代步工具；更大程度上，它是展现车主的个性、爱好和生活方式的延续。正因如此，在挑选车子时，大家都有不同的考量。比如，忙碌的职场妈妈所推崇的务实装备，就未必是首次购买车子的新手所在意的。
究竟怎样的车子才能符合不同女性的需求呢？
- 职场妈妈的需求：宽敞、安全和储物空间
职场妈妈陈凯琳在五年前与先生蔡恩强一起购买斯柯达（Skoda）Kodiaq Ambition运动休旅车时，他们育有三名年幼的孩子。后来，家里也迎来了老四，如今宝宝已22个月大，他们的家用车依旧可靠且宽敞，能满足一家六口的需求。
陈凯琳表示：“在选购车子时，我注重的是实用性，如腿部空间宽不宽敞，还有不可或缺的是行李厢的储物空间要够大，方便放置我们的物品。这款七人座位的运动休旅车正好能满足我们的家庭需求。”
他们选择的车款，行李厢容量达270升，三排座椅有足够的空间载送小孩，并确保行驶安全且舒适。
她说：“车子不但有足够空间可以放置儿童安全座椅，而且设有Isofix，可以安全扣上婴儿椅。”
对陈家而言，车子符合日常出勤所需，方便他们每天接载孩子们上下课。她补充说：“转动方向盘时无需使劲，它轻盈到位，让驾驶这么大辆运动休旅车变得轻松。”
这款车子装载了一家人在过去五年的许多美好记忆，包括驱车上吉隆坡的欢乐时光。
在众多亮眼的装备中，让陈凯琳赞叹不已的是全景天窗。
她笑说：“孩子们最喜欢车子的全景天窗，让他们可以随时看到天空。必要时候，天窗外的景色还能分散他们的注意力呢！”
驾驶之选
引擎：1.5升四缸涡轮增压系统
变速器：DSG七速双离合
驱动：前轮驱动
燃油容量：58升
燃油效率：每升可行驶16.1公里
座位：七人座
车型：五门
行李厢：270升
车身（长/宽/高）：4699/ 1882/ 1680毫米
- 首购族的需求：视野清晰、多功能和紧凑车型
对车主来说，自己所拥有的第一辆车子总是占据特别的位置。人力资源业务合伙人庄佩雯（28岁）认为她的第一辆车子也是个人的“避风港”。
她说：“车子是便利的交通工具，但对我来说，车子好比我的专属私人空间；当我想避开人群时，它让我可以不受干扰地独处。”
庄佩雯在挑选车子时的过程中，淘汰了五款车子，最终选择购买拥有1.5升 DOHC i-VTEC引擎的本田（Honda）Jazz掀背车。
“这款车子最大的不同点就在于它拥有清晰的视野。挡风玻璃和侧窗宽大，车子四周的能见度度非常高，让我感觉更安全，驾驶时更有自信。”
此外，车子的自动刹车辅助系统，也是吸引她的另一大因素。这个自动驻车功能在车子完全停下后，无需再踩着制动踏板，车子就能自动维持停滞的状况，而不担心车子会向前滑行。
车子已全然融入她的生活中，庄佩雯和丈夫外出时或出席聚会，都爱以它为代步车。她补充说：“不管是接载家人或是朋友，车子都有充足空间。”
紧凑型的车身，让她在狭窄的空间也能操控自如，尤其是平行停车也难不倒她。她的“秘密武器”就是9英寸的触屏和多视角全景后视摄像镜头，让车外的景物一目了然。
难怪她这么说道：“我想我再也不习惯驾驶其他车子了。”
驾驶之选
引擎：1.5升DOHC i-VTEC直列四缸引擎
驱动：自动排挡
燃油容量：40升
燃油效率：每升可行驶27.3公里
座位：五人座
车型：五门
行李厢：306升
车身（长/宽/高）：4043/ 1694/ 1537毫米
- 汽车发烧友的需求：独特、亮眼和耐看
日本极具盛名的独立汽车品牌光冈（Mitsuoka）推出的Rock Star是热情洋溢的敞篷跑车，开着它游走在人来人往的乌节路上或是晚上行驶在东海岸路段，所吸引的眼球自不在话下，自然备受汽车发烧友瞩目。
这款车子全球限量生产200辆，本地只进口10辆，物以稀为贵。
它以日本的万事达（Mazda）双人座跑车MX-5为基础，而车子的复古设计有着雪弗兰（Chevrolet）Corvette在上个世纪60年代的设计风格，包括圆型车头灯配置、镀铬保险杠、车身线条和引擎盖的设计，展现经典风情。
这款车子拥有1.5升引擎，却能输出96.941kW的最大马力和150Nm的扭力，轻松提供驾驶动力。
轻盈的车身展现强劲的动力，易于操控的性能，让驾驶者享受怡然自得的驾驶，巡航或转弯都能感受驾驶的快感。
车子底盘与道路的完美连接，恰到好处地过滤外在环境的噪音，不存在车噪问题。开篷驾驶，尽情享受旁人的眼球和呼啸而过的风声。
经典即是永恒，拥有“复古灵魂”美誉的Rock Star经得起时间考验，对汽车发烧友自然魅力无限。
驾驶之选
引擎：1.5升Skyactiv-G DOHC 14
驱动：全自动排挡
燃油容量：40升
燃油效率：每升可行驶17公里
座位：两人座
车型：两门开篷式
行李厢：130升
车身（长/宽/高）：4317/ 1770/ 1235毫米
- 豪华车主的需求：环保、高端舒适和酷科技
如果你追求时尚、典雅设计，又推崇卓越品质且热爱科技，立胜（Lexus）RZ 450e纯电动豪华车款，必能引起你的注意。
这是品牌第一款从头开始就以电动为出发点而设计的纯电动车，配备e-TNGA动力系统，低矮的重心设计确保乘坐的舒适，以及操控自如的驾驶体验。
在内饰方面，车厢内没有任何动物皮革，而是使用细致的仿麂皮座椅和合成皮革包裹的方向盘，落实品牌绿色出行承诺的同时，更不忘打造一室奢华的优质感。行李厢的空间充裕，能满足周末度假或活跃生活方式的各种容量需求。
车子也注入创新的技术功能，如主动声音控制系统，通过扬声器向车厢内注入消除噪音的频率，带来静谧之旅。
说到性能，它的双马达发电机能输出230kW（309bhp）的动力，扭力达435Nm，让驾驶者享受驾驶的顺畅和快感。
凭借全轮驱动的抓地力和稳定性，车子从零加速到每小时100公里只需5.3秒，动力表现令人侧目。同时，它也具备品牌的一整套的驾驶者辅助功能，包括自适应巡航控制、车道偏离辅助和紧急制动刹车系统。
一次充满电后，车子可续航470公里，满足你驾驶豪华纯电动车的乐趣和实用性。
驾驶之选
引擎：纯电动
驱动：四轮驱动
电池容量：71.4kWh
续航：470公里
座位：五人座
车型：五门
行李厢：522升
车身（长/宽/高）： 4805/ 1895/ 1635毫米
欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。
The Car Expo汽车展销会
日期：10月14和15日（星期六和星期天）
时间：10am-8pm
地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅
【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】