时尚、运动和紧凑型：穿梭城市理想之选

从操纵狭窄转角，到确保驾驶者和道路用户的安全功能，这些车辆都具有理想城市驾驶体验的条件。

都市生活充满活力，节奏快速。对于总是在奔波的城市人来说，选择座驾必须既功能多又实用且时尚。同时，人们越来越注重成本和环保意识，燃油效率和碳排放等指标也被看重，以下介绍一些适合都市丛林的汽车。

福士伟根（Volkswagen）Golf eTSI 轻混合动力掀背车

空间充裕 易于操控

福士伟根Golf小巧玲珑，易灵活操控，是专为城市道路而生的车。（图/Volkswagen）

自从传奇设计师乔盖托·乔治亚罗（Giorgetto Giugiaro）于1970年代推出Mk1（Golf第一代）以来，福士伟根（Volkswagen）Golf掀背车在市场上积累了相当多的粉丝。这款掀背车如今已经进入第八代，虽然体积小，但在性能、技术、安全性各方面都表现出色，并且具有特殊个性魅力。

属A组拥车证要求，该车96kW1.5升eTSI的新型48V轻度混合动力驱动器装置，结合低燃油消耗和排放，以及平稳的起步性能，非常适合城市交通。其紧凑的车身、显著的操控动力和灵活的操控性，更易于在城市中穿梭和停置，同时为车内五人和储物提供充裕空间。

这款掀背车直观式驾驶舱融合了人体工程学设计、触摸激活控制和智能连接功能，座椅非常舒适，还配备了一套驾驶辅助功能，如侧盲区辅助（Side Assist）和倒车时的后方交通警示（Rear Traffic Alert）。共有两种版本——Life Plus和更运动化的R-Line供选择。

铃木（Suzuki）Swift掀背车

驾驶者需求为先的时尚内饰

铃木Swift性能值得称道，双色外观也很吸睛讨喜。（图/Suzuki）

如果拥有一辆热门掀背车一直是你的梦想，铃木（Suzuki）Swift可能正合你的口味。这款方正的超迷你车型以其大胆的前脸、强壮的车身线条和“悬浮式”车顶设计引人注目。选择双色外观色彩选项，使它看起来更时尚。

除了外观，它也具有内在实力。Swift提供引人注目的性能、支持蓝牙无线连接的音频系统，以及特意设计的驾驶舱，使所有操作部件都倾向驾驶者，以实现最轻松的操作。车子还配备了电子稳定系统，可在行驶在崎岖路面时提供最佳的抓地力和稳定性。最重要的是，得益于高效的轻度混合动力系统，它可为你省下更多油钱。

在城市行驶中，车子装置的自适应巡航控制（Adaptive Cruise Control）和车道偏离警告（Lane Departure Warning）等安全辅助系统，让驾驶更轻松、更安全。有了坡道辅助（Hill Hold Assist），上下坡的掌控更简易。

宝马（BMW）iX3 Inspiring版电动车

平稳电动驾驶体验 具备出色停车辅助

宝马iX3的空气动力学车轮非常适合过弯。（图/BMW）

想要转而入手电动汽车吗？如果你喜欢中型高级运动型汽车，这款宝马（BMW）iX3 Inspiring版或是一个不错的选择。

大型单体进气格栅和独特的宝马i系列蓝色装饰将让这款车与众不同，彰显你的品位。其20英寸空气动力学车轮，使在狭窄转角处转弯更加顺畅，以及全景玻璃车顶，让乘客在车厢里能一览无遗欣赏天色。该车款也配备了停车助手系统，并行和垂直停车不烦恼，助你轻松搞定。此外，其驾驶辅助安全功能还包括自动紧急制动、车道保持辅助以及发出声响警示行人。

如果你住在有地住宅，还可以通过个人宝马Wallbox充电装置享受在家充电的便利，而这款电动车续航里程达460公里，日常在城市里穿梭绰绰有余。或者选择蚬壳（Shell）油站的Shell Recharge配套，提供三年免费充电，最高可达1万kWh，相当于5万公里的行驶里数。

沃尔沃（Volvo）XC40 Recharge Pure Electric电动车

自动紧急制动和隐藏式储物空间

沃尔沃XC40 Recharge配备了诸如车道偏离警示和盲点监测等安全功能。（图/Volvo）

沃尔沃（Volvo）XC40 Recharge Pure Electric标志着沃尔沃的电动汽车首秀，其根基是曾获得享有声誉的“年度欧洲年度汽车”奖，品牌最畅销的XC40紧凑型高级运动休旅车（SUV）。

其新鲜设计将吸引注重时尚的都市人，而无框进气格栅板则将其识别为电动汽车。车内座椅采用豪华的无皮革内饰，还有一个隐藏的底部储物空间，提供额外的存储空间。驾驶这辆电动车时，不单是零排放驾驶，还可享受到单踏板驾驶的最佳体验。在性能方面，这辆车从零加速到每小时100公里仅需7.4秒，在交通灯如繁星的城市里让驾驶过程如虎添翼。

此外，这款车一系列的安全功能，包括带行人检测的自动紧急制动、车道偏离警示和盲点监测，也为驾驶者、乘客和其他公路使用者带来更多保障。

马赛地（Mercedes-Benz）GLB 180 Progressive

配有无触碰行李厢和驾驶者档案记忆

马赛地GLB的全自动记忆座椅可以记住驾驶者档案，并根据驾驶者身份调整座椅高度和镜子位置。（图/Mercedes-Benz）

该款马赛地运动休旅车是一款实用灵活的全能车型，是非常适合都市家庭的代步工具。

光看马赛地（Mercedes-Benz）GLB 180 Progressive的外部尺寸，与一进入车厢后实际感受的前后对比，能充分显示其令人惊喜的宽敞三排七座内饰。灵活的座椅配置选项让你可以选载送其他六名乘客，或者运送最多可容纳1680升的物件。把东西要搬上车时空不手来？别担心，其无触碰全自动行李厢将自动感应开启。

车子也配置了马赛地用户体验（MBUX）多媒体系统可以在行驶途中与你的智能手机保持连接，可以使用语音命令调整空调控制设置或打电话，或是为车上闲不下来的孩子提供娱乐，以让你能时时专注驾驶。

若作为家庭车，这辆马赛地最贴心的是，通过全自动记忆座椅，记住驾驶者档案，并根据驾驶者是谁而调整座椅高度和镜子位置，让你与家人轻松共用车子。

本田（Honda）HR-V跨界休旅车

时尚外观 速度限制通知

本田HR-V有燃油和混合动力两种驱动系统供选择。（图/Honda）

随着本田（Honda）HR-V，跟上都市生活节奏变得更容易了，这款跨界运动休旅车可以让你轻松驾驭每一天。

其极简、由现代轿跑车启发的设计让你即使在狭小空间停车也不费力。

这个本田有纯燃油和混合动力系统，两种动力车型供选择。其先进的混合动力技术（e:HEV）提供了灵敏的性能和出色的燃油经济表现，既可以为你省钱，又可以省去充电的麻烦。更省事的是，需要运输平装家具、脚踏车甚大型盆栽的时候也不怕，Ultra座椅配置可以容纳各种形状和大小的物件。

在拥挤的城市环境中，能安全驾驶至关重要。HR-V获得了亚细安NCAP新车评估计划的五星级安全评级，配备了Sensing系列驾驶辅助技术，如道路偏离缓解系统（Road Departure Mitigation System），以及交通标志识别系统（Traffic Sign Recognition），通过小型摄像头通知驾驶者道路上的限速标志。

欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。

The Car Expo 2023汽车展销会

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

日期：2023年10月14日和15日（星期六和星期日）

时间：上午10时至晚上8时

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】