双重动力 双重吸引：选择混合动力车要注意什么？

燃油引擎与电力发动机的科技结合，带来了两全其美的混合动力汽车，从而降低了燃料消耗和气体排放。

自1997年第一辆油电混合动力汽车（简称混动车）问世以来，汽车工业技术不断进步，使得混动车更加省油、可靠和经济实惠。混合动力技术甚至达到顶级动力表现，如今的一级方程式赛车就采用了混合动力发电机。

随着电动车（Electric Vehicle）的兴起，混动车仍凭借其两全其美的发动系统，发挥着其独特的作用。对于那些还没有准备好从燃油车转向纯电动车，但又想节省燃料的人来说，混动车就成了一个理想的折中方案。混动车拥有双重动力来源，即使电池电量耗尽，也能确保车子能继续行驶。

混动车可分为三大种类：一、插电式混合动力车（Plug-in Hybrid Electric Vehicle），能通过充电来提高电池电量；二、全混合动力车，能同时使用燃油引擎和电动机或单独使用其一来驱动；三、轻混合动力车，即装有自行充电电池的传统燃油车，利用再生制动将动能转换回电池中储存的能量，从而提高整体效率，同时延长制动部件的使用寿命。

如果你有意购买混动车，以下是一些值得注意的车型。

一款精致而宁静的座驾

立胜（Lexus）ES 300h轿车

若你最享受独自开车的静逸时光，立胜ES 300h这款豪华又宁静的混动车或能让你动心。（图/Lexus）

引擎：2.5升直列四缸16活门双顶自充电全混动

最大功率：214kW

最大扭矩：221Nm

燃油效率：每100公里需耗4.6升

作为一款真正的日系豪华轿车，立胜ES 300h配备了所有现代化便利装备和先进的安全功能，但这辆车最受欢迎的是品牌标志性的静谧操作。

自充电的全混合电力驱动系统带来顺畅的操作和卓越的驾驶体验，并提供不同的驱动模式，包括适用于低速行驶的无噪音零排放电动车模式。品牌标志性的纺锤形格栅外观，以及宽敞又奢华的车厢，包括高级皮革面料的内饰，都为其加分不少。

燃油高效 宽敞储物空间

斯柯达（Škoda）Octavia 1.0 e-TEC小型家用车

斯柯达Octavia 1.0 e-TEC提供宽敞空间的同时，还能为你省油。（图/Škoda）

引擎：1升直列三缸12活门轻度混合动力，涡轮增压

最大功率：109hp

最大扭力：200Nm

燃油效率：每100公里为4.3升

被誉为经济实惠的1升汽车，斯柯达Octavia 1.0 e-TEC也是一款能帮助你更好地节省预算的智能座驾。其48V轻度混合动力系统让容量不大的引擎取得更高的效率。如果平稳驾驶，可以在满缸的情况下行驶1000公里。

可别小看它，其行李厢容量达600升，非常实用。宽敞的驾驶舱配备了诸如智能手机样式的信息娱乐触摸屏、双区自动冷气系统、安全驾驶辅助系统以及带换挡拨片的多功能方向盘等实用设备。此外，驾驶者门上还有一个专门的伞座，方便随时使用。

操控灵活 加速顺畅

万事达（Mazda）3 1.5L M-Hybrid轿车

万事达3 1.5L M-Hybrid具有时尚的外观和卓越的性能。（图/Mazda）

引擎：1.5升直列四缸16活门轻度混合动力

最大功率：118hp

最大扭力：153Nm

燃油效率：每100公里为5.5升

万事达3将日本的精湛工艺和高效率系统完美地结合在一起。

它从内到外都散发时尚元素，再加上做工精良和操作简易，使得这款日本汽车在路上行驶时引人注目。它无缝接轨的M-Hybrid混动系统不仅提高了Skyactiv-G引擎的燃油效率，还提高了起步时的动力表现。

品牌自家研发的矢量控制系统（G-Vectoring Control Plus）则增强了驾驶乐趣，这可使转弯的操控更准确、反应更灵敏。此外，车子还配备了一系列安全功能，如自适应巡航控制系统、车道偏离警告系统、360度视角监控系统和后方交通警示系统等。

节能却不牺牲性能表现

奥迪（Audi）A5 Sportback 2.0 TFSI S tronic轿跑车

奥迪A5 Sportback 2.0 TFSI S tronic外观和内里都兼具奢华又实在的要素。（图/Audi）

引擎：2升直列四缸16活门轻度混合动力，涡轮增压

最大功率：150hp

最大扭力：270Nm

燃油效率：每100公里为6.4升

这款奥迪（Audi）A5 Sportback是一款五门流线型轿跑车，定位在A4和A6之间，务实又奢华。

这款2升涡轮的车子采用了12V轻混合动力技术，能够在减速时回收能量，并在巡航时关掉引擎。这意味着车子可把握每个节能的机会，却不牺牲性能表现，为你带来驾驶乐趣。

此外，它装置了品牌的虚拟驾驶舱，并以12.3英寸的数码仪表盘取代了传统的表盘，更让驾驶者能灵活配置布局。此外，车厢贯彻使用奢华的材料，并添加辅助驾驶系统和先进的安全功能，重视你的舒适和安全。

欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。

The Car Expo 2023汽车展销会

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

日期：2023年10月14日和15日（星期六和星期日）

时间：上午10时至晚上8时

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】