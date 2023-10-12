如何自驾乐：选择适合的车及长途驾驶贴士

自驾游既可以是一场轻松愉快的旅程，也可以是充满挑战的驾驶体验。但一切取决于你的汽车性能以及如何提前做好计划。看看两位自驾游爱好者分享他们的经验。

对八年前年仅18岁就考获驾照的詹道盛（Noah Chiam）来说，自驾游是他一直热衷追求的兴趣。趁假期之便，如今26岁的他经常开车到西马，享受在公路上奔驰的舒畅感觉。

詹道盛是一名录像师。他最近分享了驾驶福士伟根Tiguan与女友北上吉隆坡，还登上云雾袅袅的云顶高原，尽情享受驾驶高座椅运动休旅车（SUV）的自驾乐趣，并在沿途留下许多难忘的欢乐回忆。

运动休旅车在长途驾驶上更能发挥优势，因其车厢空间大，行李厢亦大，无论是前排还是后排，座椅宽大，车厢通透感强，驾驶者不容易感到疲劳和腰酸背痛，更能享受舒适的驾车乐趣；后座乘客同样体验到车子舒适性的优势，在这次长途自驾行程发挥到了淋漓尽致。

詹道盛驾驶福士伟根Tiguan，与另三人同行北上吉隆坡自驾游四天，途中都不用添油。（图/受访者提供）

詹道盛表示，这次驾驶Tiguan，其高驾驶座位置能让他更好地掌握路况，在长途驾驶上确实能帮助到他。车子的省油性能同样让詹道盛留下印象。他表示：“我们从新加坡驾到吉隆坡玩了四天，仍不需添油。”

驾车上云顶，对詹道盛来说更是一次美妙的经历。车子拥有2升TSI涡轮增压引擎配搭双离合变速箱，产生强大而精致的驱动力，令他感受到截然不同的驾驶乐趣。车里虽载着四个人，遇到陡峭的山路，这款休旅车同样游刃有余。驾驶者警示系统、泊车辅助系统和驾驶者辅助系统等安全功能，也让他们在长途旅行中倍感安心。

对自驾游初手，詹道盛提醒他们让路的重要性。马来西亚的高速公路限速为每小时110公里，不过一般都会遇到超速行驶的车辆，因此，须警惕后方车速更快的车辆，尽量主动让路。他表示，尤其在南北大道奔驰，切记时刻让路给右边车道车速更快的车辆。 詹道盛特别提醒，注意并避开那些不顾及他人安危横冲直撞的驾驶者。另一方面，律己也很重要，即不要超速，遵守时速限制，时刻注意安全第一。此外，也不要使用高速公路上最左边的路肩来超车。

当初考到驾照后，詹道盛就追求在外国体验自驾游的乐趣。和新加坡一衣带水的西马是他和许多好友自驾首选的理想目的地。回返新加坡的路程上，远眺南北大道山峦起伏，与蔚蓝的天空连成一体，最美风景原来就在公路上。詹道盛这次北上吉隆坡的自驾旅程，收获了一次幸福满满的美好回忆。

“自驾旅途需周密的行前计划”

林伟立（右一）喜欢与朋友到邻国骑脚车、打高尔夫球，也很享受自由自在自驾的过程。（图/受访者提供）

过去10多年，37岁的林伟立（Ryan Lim）经常和志同道合的朋友驱车北上，时而踏上骑脚车征程，时而尽享深海钓鱼乐，美好人生尽在不言中。

对第一次出行的新手，林伟立提醒，驾驶者在心理上一定要做好充分准备。马来西亚的路况一般没有新加坡的好，而当地的电单车骑士数目庞大，尤其在关卡车辆拥挤时更需提高警惕。

长途驾驶在出发前，路程须预先规划好。例如在南北大道上有哪些休息站？当驾驶到哪个休息站得换人开车，都应当心里有数。累积了丰富自驾游经验的林伟立，提出了一些自驾游“贴士”，供大家在出发前参考：

出发前，仔细检查汽车，确保引擎润滑油、冷却剂、轮胎花纹一切正常。 车胎的气压也要刚刚好，轮胎充气不能过硬，气压不足也不行，必须根据厂方的指示为之。 在高速公路遇紧急情况，例如车胎被硬物刺穿开始泄气，一般上仍能行驶一段距离。这时可请同行者开启谷歌地图，查询最靠近的加油站。 准备急救的药品箱、矿泉水和干粮放在车里，以防万一。 如果到迪沙鲁，一个多小时车程一般不必换人驾。但若目的地是吉隆坡或云顶，就需要两名驾驶者轮替，以免一人独撑太劳累。

若开的是电动车，车主出发前应做好比燃油车更周详的规划。一般电动车只能续航约350公里，目前马来西亚的高速公路已有一些休息站设有充电桩，建议在出发前上网确定所在地。此外要注意当地的充电桩有没有相搭配的电插头，最万无一失的做法是携带自己的电插头在车上备用。

林伟立说，他有一名朋友最近驾电动车到西马，由于当地充电桩的电插头与自己的电动车不匹配，无法充电，不得已下他唯有到不同的商场寻觅电插头，浪费了不少时间。

目前担任销售经理的林伟立，曾到过新西兰、美国等地租车自驾。他鼓励国人勇敢迈出第一步，爱上自驾游带来的乐趣。停停走走，在抵达目的地前，途中邂逅的人文与美景，将让你终生难忘。

整装待发 轻松驾驭

想开展长途自驾行吗？以下是一些专为长途旅程而设计的座驾供参考。

享个人化舒适驾驶：

福士伟根Tiguan 2.0 TSI DSG运动休旅车

福士伟根Tiguan 2.0 TSI DSG，宽敞舒适，全轮驱动，长途旅行理想之选。（图/Volkswagen）

配备全轮驱动系统的福士伟根（Volkswagen）Tiguan拥有宽敞的车厢和载物空间，其高座椅设计带来的良好视野，是理想的长途旅行座驾。

它拥有2升TSI涡轮增压直喷引擎与双离合变速箱搭配，可产生强大而精致的驱动力。中控台配备了多功能和直观的旋钮和按钮，可控制全轮驱动功能和四种驾驶模式。通过转动旋钮，你可以根据地形在越野和公路模式之间进行切换。

此外，值得一提的是Tiguan的无线智能手机连接和自适应悬挂系统，可让你根据驾驶条件和喜好调整车辆悬挂的软硬度，无论是追求舒适性或是操控性，都能随心选择。

旅程中可享按摩：

丰田Vellfire多用途车

丰田Vellfire是豪华的七人座，舒适旅程的绝佳选择。（图/Toyota）

作为丰田（Toyota）旗舰级的豪华七人座多用途车（Multi-Purpose Vehicle），Vellfire定位当然不容小觑。其最大马力达到了184kW，每升燃油可行驶17.2公里，搭配功能更全面的品牌智能安全配置（Toyota Safety Sense），让长途驾驶更加舒适与安全，掌控得心应手。

宽敞的座椅，附带有折叠功能的搁脚凳，配有真皮和第二排座椅通风系统、带按摩功能的独立座椅控制，让大家的长途旅程舒适愉快。这辆混动多用途车采用先进的降噪技术，为你带来宁静的驾乘体验。

不仅照顾到驾驶者，Vellfire还考虑到了一家老少的需求。前两排配备了独立的软垫座椅，第三排座椅可以调整倾斜角度，就可以让小朋友在不相互打扰的情况下安心打盹，双全景玻璃天窗也是分散他们注意力的好办法。长途中电子设备需要充电也没问题，内置的三孔插座和六个USB充电插座就是便利。此外，B柱的两侧以及第二排和第三排座椅靠垫旁的天花板上还设有手柄。

省油及储物强者：

起亚Niro油电混合动力车



起亚Niro油电混合动驱动，超高油效，不仅为你省钱，在长途中也不怕找不到油站。（图/Kia）

在汽油价普遍高涨的今天，起亚（Kia）Niro凭借单一油箱能行驶超过970公里，创下了新加坡纪录。以一升油行驶25公里的高效油耗，其混合动力发挥出令人赞叹的节能效果，促使它的长途驾驶表现佳，无疑是最环保省钱的一款车。

车子的最大动力96kW、扭力达144Nm。行李厢容量达451升，当第二排座椅放平后，容量空间更进一步扩充到1392升。车厢也提供了最大的内部容积，确保乘客的双腿有充足的伸展空间。

此外，它也备有车道偏离警示的安全辅助系统，作用是当驾驶者不留神将车子开离车道时，系统会发出警示，防止因分心、疲劳或其他原因而发生的碰撞事故。此外，厂家也为引擎和电池，都提供10年保修，让车主在往后的岁月里高枕无忧。

满足不同路面需求：

铃木（Suzuki）Jimny越野车

长途驾驶，尤其是到邻国各地，会遇到不同路面状况，铃木Jimny能伴你披荆斩棘。（图/Suzuki）

车厂特别推出的动感黄色铃木（Suzuki）Jimny正是基于务实的安全考量。设计旨在确保提供最大能见度，天气恶劣如大雨滂沱，视线模糊、灰蒙蒙一片时，Jimny依旧显眼，成为冒险家导航的完美选择。

车子重现方正棱角的硬派造型。小巧的车身丝毫不减越野驾驶的气势，极富特色。彰显强烈时尚生活方式个性的同时，这辆车的驾感也全面展现了越野车的特性；配备带清洗功能的LED投射车头灯、电子稳定程序（Electronic Stability Program）、车道偏离预警系统、双传感器主动刹车系统等高科技配置。这辆车备有1.5升自然吸气引擎（Naturally Aspirated Engine）、四速自动变速箱和四轮驱动系统（Allgrip Pro 4WD），使其成为越野驾驶的理想选择。

宽敞舒适七人座休旅车:

标致（Peugeot） 5008 Allure Premium

配有多个驾驶辅助系统，标致5008 Allure Premium能载一家大小舒适安全出行。（图/Peugeot）

加满油箱，标致5008 Allure Premium可行驶约1000公里，让这部七人座的运动休旅车（SUV） 令人不得不刮目相看。宽敞舒适的车厢，节能的特性，能为长途驾驶创造良好的驾驶体验。这辆车也是属于拥车证A组的车款。

这部前轮驱动的1.2升三缸涡轮增压燃油引擎、六速自手排挡（EAT6），最大马力96kW，扭力达230Nm，既可满足家用休旅车对舒适的要求，也提供了独一无二的驾驶乐趣。

车厢内12.3寸的液晶仪表盘，搭配10寸的中控大屏，为驾驶者提供充满科技感的驾驶座舱。此外，车子备有多个驾驶辅助系统，包括更新后的电子制动力分配系统（Electronic Brakeforce Distribution）、改进型防锁定刹车系统（Anti-lock Braking System）和带限速器的巡航控制系统以及盲点监控系统。

欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。

The Car Expo 2023汽车展销会

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

日期：2023年10月14日和15日（星期六和星期日）

时间：上午10时至晚上8时

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】