把握回扣时机 发现电动车的魅力

靠纯电力发动，迎接零气体排放时代，选择转向电动车的车主分享切换成绿色跑道的考量。

“电动车马达的瞬间扭力给予我罪恶的快感”

“就像坐飞机一样。”这是28岁律师袁文睿对电动车迅速且流畅的驾驶体验所给予的描述，而他最近订购了一辆欧拉好猫（ORA Good Cat）纯电动车。

他表示：“与内燃式引擎的汽车相比，电动车的噪音要小得多，行驶也更平稳，但动力却毫不逊色。电动车马达的瞬间扭力给予我罪恶的快感”。

在换车时，袁文睿一心想买一辆掀背车，并查看了多款电动掀背车。他说：“好猫是第一辆我真正感兴趣并有在本地出售的电动车。我甚至在它未在新加坡正式上市的前几个月，在马来西亚就试驾过好猫了。”他也表示，好猫拥有一般顶级豪华车才具备的装置和功能，如车厢的天窗、按摩座椅、菱形缝线的豪华内饰，甚至还能自动泊车，而且“它的动力输出达到了拥车证A组（中小型汽车组）的上限，因此不会感觉到它动力不足。”

推动袁文睿选择转向绿色代步工具的原因正是电动车附加注册费优惠计划（EV Early Adoption Incentive，简称EEAI）的回扣。现在，他正翘首以盼在本月较迟时候可以取到新车，并已经有了不少计划。这辆车将是他每天上下班的代步工具，而且他还准备开着车去进行娱乐和健身活动，以及开车载送父母和朋友。

他居住的地方已设有充电桩，因此他早已计划可以利用住家楼下停车场的充电站来为新车进行日常的充电，这无疑也带来了不少便利。袁文睿鼓励其他驾驶者在回扣相对诱人的时候改用电动车。即将开展绿色行驶的袁文睿也说：“电动车需要保养的活动部件比较少，而且我发现目前的充电费用与汽油相比还是比较实惠的。”

“电动车在建造密集度高的新加坡表现出色”

陈和平说，由于他的名爵4电动车产生的车厢噪音较小，因此他感觉驾驶时相对较不疲劳。（图/新报业媒体）

在选择新车时，在理工学院生命科学专业执教的陈和平（40多岁）只有两个考量。首先，那就是要找“能更善待人类和地球的车”。“有证据显示，尾气排放所造成的空气污染会对处于城市中的我们造成伤害。这对人类的影响往往被忽视。”

除了环保之外，他的第二个考量就是：要顾及到节省成本和提高效率。以自己日常行驶的里数和驾驶习惯为依据，陈和平去年6月选择购买名爵（MG）4电动掀背车。因为经过一番计算之后，他发现纯电动车的总运行成本（包括目前的税务和用电量）将略低于他以前的混合动力车，而且整体舒适性和性能方面表现更好。开着新座驾畅行无阻的陈和平表示：“电动车在建造密集度高的新加坡表现出色。从很多方面来看，它就像无线电遥控汽车。如果你遵守道路的车速限制，电动车的效率非常高。高效利用能源正是其主旨。”

从混合动力车转向纯电动车，陈和平适应良好：“开着名爵4在路上行驶时，车厢内的噪音较少；噪音少的好处是，你就不会这么容易感到疲劳。汽车的固有设计，所有重量都在底部，也使其操控表现佳。”他也不需要调整他的驾驶风格或习惯。

“我的车子主要用于载人，行驶里程也和过去差不多。”他从加油到充电的过渡也很顺利；他在家里安装了壁挂式充电器，也使用公共充电网络。他每三到四天给车子充一次电。

他还开这款车子载着家人去吉隆坡自驾游，过程也很轻松。“当然，这需要一些额外的计划，因为你需要知道充电桩在哪里。从狮城到吉隆坡的南北大道沿途有许多充电站，即使你想在一些偏离大道的小镇停下，那里也有充电站。全程下来，我的车只需要在出发前和返程时各充电一次即可。”

不过，陈和平表示：“如果目前的业者能像加油站那样，推出促销和优惠活动就更好了。”他笑说。他也指出需要设立更多充电站。“公共壁挂式充电桩所需的基础设施较少，因此更容易安装在工作场所和露天停车场等地。”

“非常安静，加速也更快!”

黄国勤与他的新车雪铁龙ё-C4。（图/受访者提供）

“我喜欢他们不拘一格的设计和舒适的内饰。品牌的悬挂系统也让驾驶非常平稳舒适。”

对于黄国勤一家来说，可谓对法国品牌雪铁龙（Citroën）情有独钟。退休人士黄国勤（70多岁）说，他们的家族与品牌的“情史”可以说是源远流长。当他决定转向电动车时，毫不犹豫地选择了该品牌的ё-C4电动车。这已是他们家的第五辆雪铁龙汽车了。

黄国勤的侄子黄子坚（48岁，教师）也和他一样喜欢雪铁龙，正是他鼓励黄国勤购买ё-C4的。

黄子坚表示：“我和叔叔都已经各拥有一辆雪铁龙。我们一直在等待品牌将电动车引入本地市场。因此，在挑选电动车时，第一个考量自然是先来看ё-C4，之后才再考虑其他车子。”

黄子坚对电动车的兴趣来自环境和汽车科技两个方面。他说：“如果单纯比较油价和电价，电动车或可降低行驶的开销。但从总体拥车和运行成本的角度来看，我不能完全肯定电动车的成本效应是否更高。因为，电动车的卖价一般更高，而且保险费和自付额（excess）也同样更高。但我还是会选择电动车。”

在驾驶电动车数周后，黄国勤对车子的表现十分满意。“与我之前的车子比较，它的加速更快，车厢也额外宁静。我也发觉它并没有出现内燃式引擎的自动变速箱换挡时常见的轻微抖动现象。”他坦言，他用了一些时间来适应单踏板驾驶。“在接近交通灯或停车标志时，我不能太快松开油门踏板。”

黄国勤主要用这辆车来行走办事，参加休闲活动并与朋友见面，大约每两周一次使用安装在家中的充电器为爱车充电。虽然他鼓励其他车主转向电动车，但他也理解对于住在非有地住宅的人来说，需共用充电桩可能会比较麻烦。

电动行驶梦

一直在考虑转向电动车吗？以下是目前市场上一些最新的电动车：

雪铁龙（Citroën）ë-C4跨界车

最大功率: 97kW | 能耗：每100公里14.5kWh

最大扭矩: 260Nm | 续航里程：达363公里

这款跨界运动休旅车（SUV）是雪铁龙的首款全电动汽车，将以燃油驱动的C4优点：优美造型和法式美学，与零排放驾驶以及一系列便利、舒适和安全功能相结合，提升你的电动出行体验。

与内燃式引擎汽车相比，合发（Cycle & Carriage）引进的ë-C4几乎没有噪音，并且可以更快地加速。自适应液压悬吊系统使车辆在凹凸不平的路面上也能平稳行驶，加强版的高级舒适座椅也提供最大的舒适度和支撑性。此外，主动刹车辅助系统（ASB）可以自动紧急刹车，降低碰撞风险，确保车内和其他公路使用者的安全。

名爵 (MG) 4 跨界车

最大功率: 150kW | 能耗：每100公里16.0kWh

最大扭矩: 250Nm | 续航里程： 达450公里

从运动型的流线外形，到50-50重量分布和较低的重心，后轮驱动的MG4，融合动感驾驶的完美要素。五种个性化驾驶模式可满足各种驾驶条件和驾驶者的不同心情。

据名爵表示，价格更实惠的A组电动车款将于2023年第四季度推出。它将具有与目前B组车款相似的功能、设备和续航里程，但功率输出较小，为99kW。车主还将能够通过新的iSmart应用程序远程监控车辆的充电状态并控制某些功能。

欧拉 (ORA) Good Cat好猫掀背车

最大功率: 105kW | 能耗：每100公里16.7kWh

最大扭矩: 210Nm | 续航里程： 达420公里

本地电动车市场竞争日益激烈，近日更迎来了由中国长城汽车（Great Wall Motor )生产的欧拉好猫。这款电动掀背车在设计、技术和装备方面都很出色，使合发代理的好猫俨然是电动车界的一只小猛虎。

该车外观设计吸引人，有多种醒目的颜色可供选择，并标配18英寸合金轮毂。其内饰具时尚风格和实用功能，从内至外同样吸睛。车子配备附有行人和脚踏车骑士探测功能的自动紧急制动系统（AEB），还有智能避让系统（Intelligent Evade System）和具备垂直、平行和斜度三种模式的自动泊车辅助系统。

比亚迪 (BYD) Seal 轿车

最大功率: 390kW | 能耗：每100公里18.2kWh

最大扭矩: 670Nm | 续航里程： 达520公里

这款中国电动汽车巨头的旗舰车型，与品牌旗下实用且受欢迎的Atto 3相比确实令人惊艳：Seal是一款性能卓越且奢华的尖端电动车。它的超强双电机动力，如同在跑车宣传册上所看到的数据。其动力输出是品牌入门级车款Dolphin的五倍以上，从零到加速到每小时100公里只需区区的3.8秒。

车内配备了一套智能驾驶舱系统，以宽大的15.6英寸信息娱乐显示屏为中心，可任意以横向和纵向呈现。这个装置，再加上优越的质感和宽敞的腿部空间，进一步加强车子的吸引力。

沃尔沃 (Volvo) C40 Recharge 跨界车

最大功率: 300kW | 能耗：每100公里21.0kWh

最大扭矩: 660Nm | 续航里程： 达450公里

C40是这家瑞典汽车制造商的第二款纯电动汽车，与品牌的第一款XC40 Recharge十分相似。 但C40采用双电机四轮驱动结构，再加上容量更大的电池，使其速度更快。

其车身造型新潮，融合了轿跑车和运动休旅车的特点，因此看起来也更富动感。车子的设计秉承北欧风格，取其最佳的传统精华元素，打造舒适、实用的车厢。这个设计风格也进一步体现在车厢内的合理布局。作为环保车款，车子的内饰也完全不使用皮革。

标致 (Peugeot) e-2008 跨界车

最大功率: 97kW | 能耗：每100公里14.5kWh

最大扭矩: 260Nm | 续航里程： 达345公里

这辆车是涡轮增压燃油驱动标致2008的电动版本，是一款设计独特、外观和内饰充满法国风情的跨界车型。从任何角度看，它都是A组中最时尚的电动车之一。

不仅如此，它也是一款实用的车型。其车身小巧，易于穿梭在城市道路上，但内部空间也足够宽敞，适合四口之家。续航里程可达345公里，使用100kW直流充电器充电，30分钟内电量即可从零充满到80%。

它配备紧凑的方向盘、3D抬头显示屏和触摸板，品牌的3D驾驶舱（i-Cockpit）配备了实现最佳驾驶舒适性的所有要素。这款车体现了品牌为现在和未来的内饰，即具备科技化、直观性和个性化的设计。

欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。

The Car Expo 2023汽车展销会

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

日期：2023年10月14日和15日（星期六和星期日）

时间：上午10时至晚上8时

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】