集安全奢华和环保为一体

以创新安全装置见称的沃尔沃（Volvo），在原有的安全与奢华基础上，添加了环保元素，推出纯电动车款，带你驶向可持续的未来。

近年，电动车颠覆市场，不同品牌的车子都竭尽所能吸引顾客眼球。在设计美学、安全和动力并重的前提下，瑞典豪华车品牌沃尔沃（Volvo）推出旗下首两款纯电动车——XC40 Recharge紧凑型休旅车和C40 Recharge跨界运动休旅车（Sports Utility Vehicle，简称SUV）。

到了2030年，沃尔沃致力于达到旗下车款全部都属电动车的目标。“Recharge”即是品牌旗下的绿色电动车款的代号。

品牌的电动车从电池原材料的采购到生产过程，都体现了沃尔沃欲于2040年实现气候中和的承诺，让驾驶者可享有零排放的驾驶体验。其中，车厢不使用任何的动物皮革产品来彰显奢华，而是使用环保的麂皮和纺织品混合品内装，突显驾驶者的绿色形象。车子也配备了顶级的导航系统和Google助理等装备，兼顾奢华和愉悦的驾驶体验。

安全性一直是沃尔沃在全球汽车销售市场上极具盛名的优点，品牌专属的智能安全辅助系统如盲点监测、带有自动刹车的制动系统警报和自适应巡航控制系统等，在这两款纯电动车款都是给足给满的。

简约外形 快速充电

XC40 Recharge紧凑型休旅车一次充电即可续航高达425公里。（图/Volvo提供）

作为品牌旗下的首两款纯电动车，这两款纯电动休旅车虽然拥有相似的装备，但却各具特色以吸引不同的车主。

延续其汽油驱动车款的获奖设计，XC40 Recharge紧凑型休旅车在C柱上的“Recharge”字样和左侧C柱下方的充电接口，高调宣示了车子的“绿化”身份。在外形上，它也散发出更加动感的个性，降低的车身和倾斜的车顶线，都增强空气动力学，凸显美学和动感的设计。

车身的颜色选项如峡湾蓝和银铜暮色，搭配Recharge型号的19英寸五双辐黑色钻石切割轮圈，也能让它额外出众。

其电动马达装备了69kWh的锂离子电池容量，能在大约30分钟内从10%电量快速充电至80%电量。一旦充满电量，续航力可达425公里（WLTP测试循环）。

在性能方面，XC40 Recharge能输出231hp的动力和330Nm的扭力，从零加速到每小时100公里仅需7.4秒。

轿跑外形 展现动力

C40 Recharge跨界运动休旅车能在仅4.7秒内从零加速到每小时100公里。（图/Volvo提供）

作为品牌首款以纯电动车出发的设计，C40 Recharge跨界运动休旅车在设计完全独特，无论是外观还是驾驶都令人震撼。在外观上，它采用了品牌电动车款独有的前脸设计，包括像素LED技术的车头大灯。此外，其车尾拥有流线型的轿跑造型，与流线型的车顶线相得益彰，让车子显得动感十足。

它也是名副其实的跨界车，高高的座椅位置，便于控制。车主可选择晶白色或艳红色的车身，搭配20英寸五双辐黑色钻石切割轮圈，使其运动型的外观更亮眼。

在性能方面，C40 Recharge拥有双电动马达，一对分别为前后轴提供动力的电机组合输出为408hp动力和660Nm的扭力，并能在仅4.7秒内从零加速到每小时100公里，让驾驶者享有超强的动力。

在快速充电的情况下，其78kWh的电池容量从10%充至80%只需28分钟。一旦充满电量，续航力可达450公里。

*规格或与以上展示图存在差异。

欲知更多详情，可上官网或前往亚历山大路249号展销室查询。

【本文由沃尔沃Volvo呈献】