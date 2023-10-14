爱车之道：提升功能与舒适度

呵护爱车自然少不了关注汽车保养需求、维修配套、即时轮胎服务，甚至是为出行带来便利的电动轮椅。本文为你网罗The Car Expo汽车展销会上值得关注的汽车配件和服务，以及不容错过的各种促销活动。

从改善爱车功能到提升驾驶舒适度，汽车配件的作用不容小觑。找到合适的保养产品和服务，让你的爱车保持在出车时的顶峰状态可能比你想象的更容易。

对于爱车呵护有加的你，可以在The Car Expo汽车展销会上找到这些产品与服务，并在车展上享有特别优惠。所以，记得不要错过在本周末（10月14日至15日）于新加坡博览中心举行的The Car Expo汽车展销会。

轻松擦亮

（图/商家提供）

保养汽车不仅仅是照料车身，车轮也应该得到同样程度的细心呵护。

无论是钢制、轻合金还是哑光轮圈，使用Sonax Wheel Beast Cleaner清洁剂来清洗都能让轮圈变得焕然一新。只需喷洒清洁剂，并在大约2至4分钟后冲洗，即可去除最顽固的土壤和污渍。适用于带有轮胎压力控制系统的车轮。

在Sonax的展摊消费满$50即可获得礼品。礼品包括Sonax汽车冷气清洁剂、超细纤维毛巾或超细纤维轮圈刷（数量有限，送完即止）。

保持电池健康

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要确保车子每次都能顺利启动，拥有状态佳的汽车电池至关重要。

轮胎零售商Tyreplus就清楚了解这一环节的重要性，经过多年的测试后，确定了最值得信赖的品牌——德国品牌Varta和知名电池制造商Energizer。如果你无法亲临汽车修理厂，你也可以直接联系Tyreplus流动团队；无论你的车子是在多层停车场还是在路边，他们都可以驱车前往，提供上门服务。

到Tyreplus展摊可享有Tyreplus引擎服务配套的“买三送一”促销，让你的车子得到更彻底的检查。

维持如新的光泽

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除了照顾爱车的外观，你也不应该忽视内饰，尤其是皮革表面。

想让汽车内饰和外观维持在最佳状态，不妨让本地配件专家Sensatec来助你一臂之力，选用他们独家代理的Armor All汽车护理产品。该系列的畅销产品Ultra Shine Wash & Wax是一种强大的清洁剂，可以迅速溶解污垢，为你的爱车带来镜面般的光泽，展示出车身漆色原有的光彩。

到Sensatec展摊购物，所有Armor All产品均可享有50%折扣。

一站式服务

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定期对车子进行健康检查，才能确保车子维持在最佳的状态。

将爱车委托给汽车服务和零售专家Autobacs进行定期的保养，以确保运行顺畅。他们的机油保养配套包括机油滤清器和免费的33点汽车检查，让驾驶员倍感安心。Autobacs还提供汽车变速箱、散热器、冷气机等保养服务。

在Autobacs展摊购买一个Autobacs Gold服务配套可享有34%折扣；购买两个配套则可享有39%折扣，另加免费机油、汽车检查服务、一个机油滤清器和价值$10的Autobacs礼券。

按需轮胎服务

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配合你的需求，史丹福轮胎（Stamford Tyres）提供的Starvans 24 小时流动车服务，可提供上门按需轮胎服务，满足你从更换轮胎到平衡四轮的每一个需求。

作为一名驾驶员，你在行驶中可能会遇到意想不到的情况。如果发生紧急情况，这支流动车队可以提供轮胎修理、电池更换、跳电启动和燃油添加等服务，确保你不会滞留在路上。

到Stamford Tyres展摊购买轮胎可享有零售价30%的折扣。凡购买全套四条轮胎，即可获得Starvans激活券和价值高达$40的免费燃油券。

轻便小巧

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结合功能与便利的MWheel Carbon电动轮椅是经常出行者的理想选择。

这款在Mobot销售的高品质电动轮椅采用轻质的碳纤维制成，重量仅13.4公斤，是市场上最轻盈的款式之一。它的一个显著特点是后置防倾倒车轮和智能制动器，可自动锁定防止意外滑动。

在Mobot展摊购买MWheel Carbon电动轮椅可享受10%折扣。此外，展摊也提供可折叠脚踏车的各种优惠。

欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。

The Car Expo 2023汽车展销会

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

日期：2023年10月14日和15日（星期六和星期日）

时间：上午10时至晚上8时

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】