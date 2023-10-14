向二手车经销商买车该注意什么？

这些二手车经销商提供各种车款、实惠的价格以及可靠的售前和售后流程，适合想寻宝的买家。

购买二手车对一些人来说，更符合财务预算和经济效应。为了确保物有所值，并对所购买的车辆感到满意，与一个值得信赖的经销商合作至关重要。这里为你盘点一些将信誉和客户满意度放在首位的二手车经销商。

Car Choice Singapore

（图/商家提供）

这家二手车商在本地拥有六间展销室和线上销售平台，提供超过420辆二手车供买家选择。目前，其中两间属于绿色展销室，展出一系列电动车和混合动力车。Car Choice Singapore计划未来增加绿色展销室的数量。

这家经销商也致力于让你的购车过程变得愉快和安心。它提供全面的延长保修，涵盖售后可能出现的问题；销售过程的每一步骤都清楚地记录在档、提供具安全保障的付款方式，以及车辆的当前状况和出车后的记录都加以验证。

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Cosmo Automobiles

（图/商家提供）

秉承 “客户至上”的承诺，Cosmo Automobiles在2018年新加坡金字品牌奖（SPBA）荣获的“成名品牌奖”。

公司拥有一支专业知识丰富的团队，能够以简单易懂的方式向客户讲解购车的种种复杂程序，例如在挑选和交易阶段应注意的事项。除了为客户提供引擎和变速箱等部件的全面保修外，这里还可以为客户提供融资保证和售后跟进服务。值得一提的是，这里的车子都获得STA车辆检验中心的评估和检测，所以潜在买家可以更放心。

欲知更多详情，请Cosmo Automobiles查询。

Motorway

（图/商家提供）

除了销售二手豪华车、高性能车和独特车款之外，Motorway还是瑞典科尼赛克（Koenigsegg）和韩国双龙（SsangYong）汽车品牌的指定经销商。公司表示，为了让客户买得安心，这里的所有车子在出售前都经过严格的评估程序，并进行彻底的检查和评估。

它拥有占地16万2000平方英尺的先进维修车间，可以提供全面的维修配套和零件更换。从独家看车、试驾到融资选择，Motorway是满足你所有汽车需求的一站式中心。

欲知更多详情，点击Motorway查询。

Motor-East

（图/商家提供）

在Motor-East展出的车子不仅拥有良好的性能，而且外观也极为亮眼。这是因为他们拥有一支内部的汽车美容团队，在向潜在客户展示之前，会将每辆车恢复到如新的光鲜亮丽。公司还为潜在客户提供汽车美容服务，他们可以将汽车送去进行抛光、车身涂层和贴膜服务。

以销售豪华汽车著称的Motor-East，确保为客户提供全面的逐步购买流程，以便客户清楚地知道下一步骤是什么，尤其是在申请融资、保险费以及车辆转让和移交时涉及的金额。

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Supreme Cars

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无论是热门的日本或韩国品牌，还是欧洲品牌，抑或是法拉利、宾利或劳斯莱斯等豪华车，你都可以在Supreme Cars找到梦寐以求的汽车。随着拥车证价格的上涨，公司也通过各种融资选项，帮助你圆拥车梦。

公司其他值得注意的服务还包括价格具有竞争力的保险计划，保护你免受损失、损坏和第三方索赔的影响。此外，所有汽车能享有至少12个月的保修期。这些举措让你清楚地知道能享受什么样的售后服务，从而做出明智的购车决定。

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CarTimes Automobile

（图/商家提供）

为确保只销售高质量的车辆，CarTimes Automobile从交付待售汽车的那一刻起，就开始进行前置工作，以让潜在买家可以高枕无忧。他们的内部团队会在汽车上市销售之前对其进行检查和修复工作。

此外，他们也经营自家的维修车间，为客户提供售后汽车维修与保养，包括引擎和变速箱等主要部件的保养。公司表示，他们也是唯一一家在拥车证年限以内，为每辆售出的汽车提供无限里数保修的经销商。这意味着你在进行选购时，可以清楚知道你的利益将得到良好的保障。

欲知更多详情，点击CarTimes查询。

欲知更多详情，请上网www.thecarexpo.sg查询。

The Car Expo 2023汽车展销会

地点：新加坡博览中心第4B和第5展厅

日期：2023年10月14日和15日（星期六和星期日）

时间：上午10时至晚上8时

【本文取自The Car Expo 2023汽车展销会特辑】