第六代本田CR-V 外观霸气加速平顺

第六代本田CR-V有五人座和七人座两个车型，外观充满野性，内饰简洁。车子加速平顺，滤震性好，还有一特殊盲点显示功能，只要按下雨刷控制杆上的按钮，中控屏就会显示左侧盲点，美中不足的是无法显示右侧盲点。

不知不觉，本田CR-V已经来到第六代。自1995年问世以来，它一直是SUV市场的亮点，赢得全球许多顾客的喜爱。最新的CR-V外观极富吸引力，前脸采用黑色六角形进气格栅，搭配细长锐利的LED头灯组，霸气十足又充满野性。尾灯设计也很吸睛，细长的红色LED灯亮起后犹如一双犀利的眼睛盯着后方。底部采用双边排气管设计，进一步提升运动感。

前脸采用黑色六角形进气格栅，搭配细长锐利的LED头灯组，霸气十足。（李姿仪摄）

车子底部采用双边排气管设计，进一步提升运动感。（谢智扬摄）

车子长宽高分别为4706／1866／1681毫米，轴距为2701毫米。轴距比上一代多出40毫米，提供更大的车舱空间，有五人座和七人座两个车型。记者试驾的为七人座，采用2-3-2座位布局。

第三排座椅空间不算宽敞，但对小孩或娇小的女生来说应该足够。座椅上方左右两侧配备独立冷气出风口，可以调节风速，使乘客更感舒适。要注意的是，由于车身高，第二排和第三排座椅之间的空隙也小，要进入第三排有些不便。跟其他三排座车一样，后排座椅可以折叠，腾出更多载物空间，但椅背与后车厢底板不齐平。

第三排座椅不算宽敞，但对小孩或娇小女生来说应该足够。（谢智扬摄）

后排座椅上方左右两侧有独立冷气出风口。（谢智扬摄）

后排座椅椅背可以折下，以腾出更多载物空间。（谢智扬摄）

内饰耐用易清理

车子内饰设计简洁，主要采用塑料材质，虽然看起来没那么高档，但很耐用也容易清理。一大亮点是横跨副驾面板的蜂窝状金属网，把冷气出风口隐藏起来，这个设计与本田Civic相同。使用金属网让内饰看起来更整洁，但也有人批评无法清理网层后面的灰尘。

蜂窝状金属网把冷气出风口隐藏起来。（谢智扬摄）

前排两张座椅可电动调节，乘客可以调整座椅角度，让乘坐感更舒适。车内配备10.2英寸液晶仪表和9英寸中控屏，触控顺滑但只能有线连接苹果CarPlay和安卓Auto。中控屏下方是冷气调控区，使用实体按键，操作直接，实用性比虚拟按钮更高。冷气按键下方有一个无线充电槽和一个USB-C充电口。

冷气按键下方有无线充电槽和USB-C充电口。（谢智扬摄）

中排座椅有独立的冷气出风口，下方有两个USB-C充电口。新车有一片全景玻璃天窗，采光良好。通常第三排座位光线较暗，有了这片天窗，乘客不会感到太压抑。

全景玻璃天窗让车厢更明亮。（谢智扬摄）

轻易切换挡位

CR-V搭载1.5公升涡轮增压引擎，最大功率达193hp，最大扭矩为243Nm，有节能、普通和运动三种驾驶模式。车子还有手动模式，只须用方向盘后方的拨片切换挡位，增加驾驶乐趣。

车子加速的爆发力虽不强劲，但动力输出平顺，提速循序渐进，感觉轻松好开。悬挂系统采用前麦弗逊，后多连杆式独立悬架，滤震性很好，驾乘舒适稳定。运动模式会增加引擎转速，导致引擎噪声加大。记者试驾约110公里，耗油量为每100公里12.2公升，比车商数据高。

车子有一个较特殊的盲点显示功能。雨刷控制杆上有一个按钮，按下后中控屏会显示车子左侧盲点，相当好用。不过奇怪的是，只有左侧后视镜有盲点摄像头，右边的后视镜却没安装。

雨刷控制杆上有按钮，按下后中控屏会显示左侧盲点。（谢智扬摄）

总的来说，新本田CR-V是一辆很出色的SUV。它外观动感十足，车厢空间蛮大，整体驾驶感令人满意。售价约25万元，如果你不需要七人座车型，可考虑较低价的五人座型号（$235,399）。

本田CR-V（七人座）