马赛地GLC 300 Coupe 圆滚可爱性能佳

在电动车越来越受落的年代，传统引擎汽车要有更出色的性能才能保持吸引力。马赛地GLC 300 Coupe是当中的佼佼者，性能佳，操控好，低噪声几可媲美电动车，圆滚外形和充满时尚感的车室很吸睛。

马赛地（Mercedes Benz）新一代GLC在每个细节上都体现运动感和奢华感，是马赛地SUV系列中最具活力的车子，圆滚造型独特比例有点贾玲式的“胖得可爱”，轻易扣人目光，时尚年轻的内饰和优越的驾驶性能也令人印象深刻。

纯引擎的新款GLC 300 Coupe，外观设计有动感元素和清晰线条，长4716毫米，比上一代长60毫米，低4毫米，前轮距增加6毫米，后轮距增加23毫米。更长的车身有利于2888毫米的轴距和前后悬的表现。车子1890毫米宽度保持不变。

值得一提的是，GLC的最小风阻力系数为0.29Cd，比前身的0.31Cd好百分之二，看似微小，但对传统引擎驱动的SUV来说是显著进步。

GLC 300 Coupe圆滚外形有点贾玲式的“胖得可爱”，扣人目光。（马赛地提供）

车尾引人注目的特征是横跨尾部的细长灯条，是目前最流行的设计，尾灯内部具有三维立体设计，突出后端宽度。

设计亮点之一是前大灯直接连接散热器格栅。（马赛地提供）

车尾灯具三维立体设计，突出后端宽度。（马赛地提供）

车尾横跨尾部的细长灯条，是目前最流行的设计。（马赛地提供）

前后座宽敞舒适

新款GLC车室强调现代运动感，有与C级车相同的仪表板，以及大显示屏、集成手机应用多媒体系统、无线充电、后视摄像头和盲点监控等功能。仪表板结构清晰，上部有机翼般的轮廓和新的扁平圆形冷气出口，下部与弧形中控台和谐地融为一体。

车室配有第二代MBUX信息娱乐系统，内饰更数码化和智能化。（吴庆康摄）

车室前后座宽敞舒适，后排乘客腿部空间充足，但车顶倾斜意味着要稍低着头才能进入。后方视野通过后窗缩小到一个很小的缝隙，从设计上来说很漂亮，但视野受到局限。

后排乘客腿部空间充足，但车顶倾斜意味着要稍低着头才能进入。（吴庆康摄）

储物空间方面，车室不缺，行李厢空间则为525升，折叠后排座椅椅背可腾出更大空间。

行李厢空间为525升，折叠后排座椅椅背可腾出更大空间。（马赛地提供）

踏板设计碍脚

这辆车最大的设计失误是左右车门有个像越野车的踏板，虽然可能有助于在越野路面发挥作用，上下车子更容易，但在城市里有点多余，基本上只是装饰性，进出车子其实很碍脚。去年的GLC300 e插电版也有同样的设计败笔，遗憾的是没有改进。

新款GLC配备48伏轻度混合动力辅助的2升涡轮引擎，给车子带来一些额外冲劲，在电动时代显得罕见。最大动力输出为258hp，最大扭力400Nm，要快速加速时，电力系统可帮助车子更快加速，电动机能在短时间内增加23hp，有点像多了一个涡轮增压器，并且可让车子在高速公路上巡航而无需汽油引擎承担任何负载，因为车载发电机为车内冷气和电力提供动力。

新款GLC配备48伏轻度混合动力辅助的2升涡轮引擎，搭配9G-Tronic自动变速箱。（马赛地提供）

搭配9G-Tronic自动变速箱的GLC 300 Coupe，零到时速百公里加速为6.3秒，最高时速246公里，反应灵敏紧凑，尤其在过弯时感觉非常漂亮整洁，以卓越抓地力和稳健性能回报司机的热情。

这是一款令人愉悦的安静车子，有宁静的声音特征以及较低的滚动噪声和风噪声，几乎可以冒充电动车。由于是全时四轮驱动，行车稳健。

Airmatic空气悬架能应对较高的越野离地间隙。（马赛地提供）

总的来说，这辆车实用好驾，性能强劲，操控性好， 或许是市场上最有吸引力的SUV。如果你打算在电动车全面取代引擎车之前与传统引擎再一次拥抱，这是选择之一。

马赛地GLC 300 Coupe

引擎：直列四缸涡轮增压16活门

容积：1999cc

变速箱：九速自动排挡

最大动力：258hp/5800rpm - 6100rpm

最大扭力：400Nm/1800 - 4000rpm

零到100km/h加速：6.3秒

最高时速：246km/h

燃油油耗：7.8升／100公里

代理商：Cycle & Carriage（电话：62981818）

车价：$399,888