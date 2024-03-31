Jeep Grand Cherokee L 带你翻山越岭

重达2155公斤的Grand Cherokee L七人座豪华越野车，平稳、强劲，各种路况都能畅行无阻。车子配备实时侦测路面系统，若预测到车轮可能打滑，会瞬间转换阻力避免意外发生。车子体积庞大，停车不容易，在城市中驾驶要格外小心。

在一些好莱坞动作片中，你或许曾看到演员驾驶Jeep Grand Cherokee越野车挑战各种险境，无论是穿越丛林还是翻越崎岖山路，这款车都能轻松克服。Jeep最近在本地推出Grand Cherokee L大型七人座豪华越野车，比五人座型号更大，引擎也更强劲。

这是Jeep在本地推出的首款七人座车型，采用2+3+2座位布局，长宽高分别为5202／1979／1795毫米，轴距3092毫米。

车头保留标志性七孔式进气格栅，下方进气口比上方进气格栅大，让车子看起来更霸气。（龙国雄摄）

尾部保险杠上有一条镀铬饰条，设计中规中矩。（龙国雄摄）

这款车有“Limited”和更高级的“Summit Reserve”两个版本。记者试驾了Limited版，第一印象是“庞然大物”，非常有震撼和压迫感。

车头保留了标志性七孔式进气格栅，两侧是细长LED大灯，下方进气口比上方进气格栅更大，让车子看起来更霸气。20英寸轮毂，以及一条腰线从车头一直延伸至车尾大灯，肌肉感十足。尾部的细长LED尾灯和保险杠上的一条镀铬饰条，设计则中规中矩。

车子配备10.25英寸彩色液晶仪表盘和10.1英寸中控屏。（李姿仪摄）

车子配备抬头速度显示器（HUD）、10.25英寸彩色液晶仪表盘，以及10.1英寸中控屏，能无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。皮革包裹的三幅式方向盘触感良好，具多功能按键，操控很方便，后方除了有换挡拨片，也有两个小按钮分别选择电台和调控音量。

中排座椅前方配备冷气出风口，可调节风速和温度。（陈心媛摄）

天窗从前座延伸至中排座椅，一个按键即可自动开关。（龙国雄摄）

座椅上方有摄像头

前排两张皮革座椅宽大舒适，可电动调节，中控屏下方有两个USB充电口，可惜没有无线充电槽。中排和后排也都配备冷气出风口和USB充电口。天窗从前座延伸至中排座椅，一个按键即可自动开关，让车室通风又具采光。

后排座位配备冷气出风口，让乘客坐得舒适。（陈心媛摄）

车身很高，要进入第三排座位颇费力。（龙国雄摄）

要进入第三排座位必须折下中排座椅，且车身高，须费点力才能进入。后排座位算宽敞，腿部和头部空间充足，成年乘客能舒适地坐下。

值得一提的是，后排座椅头枕可通过中控屏放下，让驾驶者更清楚地看见后方路况。第二和第三排座位上方安装了摄像头，方便驾驶者查看乘客情况。

第二和第三排座位上方安装了摄像头，方便驾驶者查看乘客情况。（李姿仪摄）

车子有超大的后车厢，若三排座椅椅背都竖起，载物空间为487公升，若把中后排座椅椅背全都折下，空间大增至2395公升。

后车厢很大，若三排座椅椅背都竖起，载物空间为487公升。（龙国雄摄）

把中后排座椅椅背都折下，空间大增至2395公升。（龙国雄摄）

吸震效果佳

这辆2155公斤的车驾感平稳，动力强劲，但加速反应迟缓，感觉有点笨重。转换到运动模式后，车子较猛，能更清楚地感受到强大扭力。这辆车在高速公路巡航的表现最佳，感觉没有那么“笨拙”，行驶流畅。

车子有泥沙、雪地、自动和运动四种驾驶模式。（龙国雄摄）

Grand Cherokee L搭载Jeep自家Quadra-Trac全时四轮驱动系统，能够实时侦测路面情况，若预测到可能导致车轮打滑或性能下降的情况，会自动调整前后车桥的扭矩，让阻力瞬间转换，避免车子陷入困境。

Selec-Terrain全路况牵引力控制系统，提供泥沙、雪地、自动和运动四种驾驶模式，无论什么路况都难以阻挡它前进，前多连杆式悬挂系统也让吸震效果相当理想。

由于体积庞大，这辆车在狭窄地方不容易停车，要特别小心。车子转弯半径较大，在城市环境中驾驶要格外注意和谨慎。试驾的耗油量高达每100公里20.4公升，比车商数字高很多，不是一款省油的车。

总的来说，Jeep Grand Cherokee L是一款典型的美国大车，象征自由、冒险和无畏的越野精神。如果你想拥有一辆与众不同的大型豪华SUV，且经常开车北上马来西亚游玩，那么这款车应该能够为你提供所需的动力和信心。

Jeep Grand Cherokee L（Limited版）