起亚最大最贵电动SUV 钢铁巨兽轻松驾

EV9 GT Line给记者的第一印象是：真大！车子长逾5米，外观魁梧，内部宽敞，设计充满科技感。强劲动力系统和灵敏加速响应，让这辆大车开起来轻松自如。

当记者第一眼看到起亚（Kia）EV9 GT Line纯电动车时，心中只冒出一个念头：这车真大！这辆电动SUV宛如一头钢铁巨兽，令人不禁屏住呼吸。车子长度突破5米（5015毫米），宽度和高度分别为1980毫米及1780毫米，轴距是3100毫米。

EV9不仅外型吸引目光，价格也很震撼。它是起亚至今最贵的车型，不含拥车证售价约29万元，若加上B组拥车证，最终价格接近40万元，比一些宝马或马赛地车型还贵。

新车整体轮廓方正魁梧，前脸两侧是L形日间行车灯，搭配垂直的点状LED头灯。封闭式格栅采用全球首创“数码光栅”，有波光粼粼的灯效，为前脸增加趣味和科技感。

车子长度突破5米，有三排座椅，能乘坐六人。（龙国雄摄）

直立式LED尾灯设计特别，大大提升车子辨识度。（龙国雄摄）

第二排座椅能往后旋转

EV9有三排座椅，采用2+2+2座位布局，最大亮点是第二排乘客能将座椅180度往后旋转，与第三排乘客面对面互动，但两排之间的腿部空间有点挤。第二排座椅采用手动调节，有通风加热功能，也有专属冷气出风口和冷气调控面板，能轻易调节风速和温度。

第二排座椅能180度往后旋转，但与第三排座位之间的腿部空间有限。（龙国雄摄）

第二排座椅中间有一个走道通往第三排，后排头部和腿部空间相当充裕，椅背倾斜度能电动调节，并有专属冷气出风口和USB-C充电口。车顶的前后天窗引入阳光，让车室更显宽敞明亮。

第二排座椅中间有一个走道通往第三排，车顶天窗有助引入阳光。（龙国雄摄）

前排驾驶座舱跟同世代的起亚EV6车型有一些相似之处，设计风格简洁，充满科技感。EV9同样使用双联屏，分别是12.3英寸液晶仪表盘和12.3英寸中控屏，行车资讯、媒体信息、车子设置等一目了然。双屏中间有一块5英寸荧幕显示冷气介面，所有冷气操作都能在这里触控。如果不喜欢触控，中控台有一排实体按键，也能调控冷气。

驾驶座舱设计风格简洁，充满科技感。（龙国雄摄）

12.3英寸液晶仪表盘和12.3英寸中控屏，显示行车资讯、媒体信息、车子设置等。（龙国雄摄）

外置摄像头代替传统后视镜

中控屏下方有一排虚拟按键，可操作地图、媒体、设置等，但虚拟按键有时不够敏感，要用点力按压才能操作。车子配备抬头显示器（HUD）显示行驶速度、盲点侦测等。

虚拟按键有时不够敏感，要用点力按压才能操作。（龙国雄摄）

车外左右两侧使用外置摄像头代替传统后视镜。前排驾驶座舱靠窗的左右两侧有两块相应的电子屏幕，除呈现摄像头画面，也显示盲点侦测警告。记者一开始有点不习惯用电子画面判断距离和停车，不过屏幕显示比例接近传统后视镜，过一段时间便能适应。

驾驶者可通过电子屏确认后方车辆位置和盲点。（龙国雄摄）

车外左右两侧使用外置摄像头代替传统后视镜。（龙国雄摄）

即使所有座椅都立直，EV9的行李厢空间仍有333升，足以应付日常生活的载物需求。行李厢右侧墙壁有一组按键，方便用户将第二和第三排座椅倾倒，将载物空间大增至2393公升。右侧墙上还有一个V2L供电插座，方便用户使用电器或充电。

即使所有座椅都立直，行李厢空间仍有333升。（龙国雄摄）

行李厢右侧墙上有一个V2L供电插座，方便用户使用电器或充电。（龙国雄摄）

将第二和第三排座椅倾倒，能大大增加载物空间。（龙国雄摄）

EV9有节能、普通和运动三种驾驶模式；越野模式部分则有雪地、泥泞、沙地三种选择。动力方面，搭载前后双电机，最大输出功率达283kW，最大扭力高达700Nm。如此强劲的扭矩，使这辆巨兽的驾驶变得轻松自如。

就算是在普通驾驶模式，车子加速响应非常灵敏，驾驶毫不费劲。悬挂系统能有效应对路面起伏，保持车身平稳，坐感非常舒适。

充电一次可行驶逾400公里

动能回收方面，EV9提供四段回收力度，驾驶者能用方向盘后方的拨片调控。车商提供的耗电量为22.3Wh/100km，试驾得出的数据是25.3Wh/100km，充满一次电应该能行驶超过400公里。

总的来说，EV9具有魁梧的前卫外观，宽敞舒适的三排座椅布局，以及易于驾驭的强劲动力系统。如果你付得起40万元，EV9绝对是一款值得考虑的豪华大型电动SUV。

起亚EV9 GT Line