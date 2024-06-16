日产Serena e-POWER 称职的家庭MPV

日产Serena e-POWER驾感不错，空间足够大，舒适度高，是一款实用的家庭MPV。车子配备第二代e-POWER技术，动力强，加速稳，安全配置到位，加上精心设计的座椅，长途驾驶感觉舒适稳当。

全新日产（Nissan）Serena e-Power是既实用又实际的车款，以目前的行情来说，它的价格不算贵，驾感不错，续航里程合理，空间和舒适度也足够；作为一辆七座位家庭MPV，相当称职。

车子采用现代简约设计，标志性的V型运动前格栅、动态LED大灯和水平镀铬条无缝集成，视觉上融为一体。车后部采用重新设计的垂直尾灯，位于双开式后挡板两端。

标志性V型运动前格栅、动态LED大灯和水平镀铬条无缝集成，紧扣视觉。（日产提供）

车子配自动侧滑门，乘客进出方便，三围尺寸为4765x1715x1870毫米，轴距2870毫米。

车子设计简约，线条利落，自动侧滑门方便乘客进出。（日产提供）

双开后备箱门较便利

这款车有七座或八座供选择，记者试驾的是七座车，空间宽敞，有七种座椅配置，可灵活自定内部布局。

精心设计的座椅，即使长途驾驶也感觉舒适。（日产提供）

座椅设计确保最佳坐姿，即使长途驾驶也感觉舒适。精心布置的安全带扣减轻腹部压力，进一步提升安全性和舒适度。美中不足的是，座椅调节是手动的，有点麻烦。

后备箱门大且重，倒退停车后没有空间打开整个后备箱，而且因为太重，没有自动高度设置。好在后备箱有双开门设计，只须打开上方的门即可取放较小物件。

后备箱有双开门设计，只需打开上方的门即可取放较小物件。（日产提供）

车子冷气系统强大，全车都很通风，第三排座位有独立冷气通风口。

一体式仪表板简洁整齐。（日产提供）

车子的仪表板比上一代简洁整齐，无缝连接的面板，结合仪表盘和信息娱乐屏，是目前最流行的车室仪表板设计。乘客可选用车子前座的无线充电器，或第二和第三排座椅的C型充电端口，为手机或平板设备充电。

行驶安静引擎声小

乍看之下，Serena e-Power的亮点似乎是它的造型，但其实它的“内脏”也有重大变化。

新车配备第二代e-POWER技术，使用更强大的1.4升汽油引擎作为发电机，除了动力更强，加速也更平稳，其燃油经济性达到每升20.4公里。

车子搭载前置电机，输出动力为120kW，扭力为315Nm，比第一代车型的100kW动力提高了20%。更高的输出功率使车子加速更快，只需10.3秒就能从零加速到百公里，比第一代的12秒快；最高时速也从第一代的145公里提高到150公里。

这款七座MPV配备隔音挡风玻璃和前窗，风噪声和引擎声保持在最低，启动车子时感觉不到引擎的任何震动，与纯电动车无异。

可行驶超过770公里

车子的转弯半径相当短，加上配置了摄像头，让倒车、停车、U转等轻而易举，特别是在较旧较窄的停车场，比很多同级车款更易操控。单踏板驾驶模式反应相当灵敏，在同级车款中并不常见，可惜左侧的脚部空间有点狭窄，长时间驾驶腿容易酸。

配备52升油箱的Serena e-Power很适合长途驾驶，测试车平均油耗为每100公里6.7升左右，虽与官方的每100公里4.9升有些出入，但基本上可行驶超过770公里，对这种尺寸的车子来说，算是表现优异。

车子有远光灯辅助、驾驶员警觉性监控、盲点警告、车道偏离警告和自适应巡航控制，都是当今车款很全面的安全标配。

Serena e-POWER

引擎：12活门直列3缸

容积：1433cc

电机：交流同步

最大功率：120kW@3700-8600rpm

最大扭力：315Nm@3600rpm

变速箱：单速减速

0-100km/h加速：10.3秒

最高速度：150kmh

油耗：4.9升/100km

车价： $207,800

代理商：Tan Chong Motor（电话：64797711／62667711）