现代Kona纯电版 通勤路上的前卫风景

外形前卫抢眼，空间充裕开阔，功能实用齐全，现代Kona纯电版小型跨界休旅车为通勤路上，提供竞争力强、性价比高的选择。

乍看之下，现代（Hyundai）Kona纯电版小型跨界休旅车与去年底推出的混动版几乎一模一样。但仔细一瞧，你会发现有些细节不同。

前脸保留了Kona标志性的封闭式格栅，搭配分体式大灯组，贯穿式LED日间行车灯条的中间部分，增添了方块像素点阵灯效，流露出浓郁的未来科技感。贯穿式红色尾灯条采用同样的灯效设计，与前脸相呼应。

车子前后保险杆也加入方块像素的点阵装饰，前脸特别明显，好像一排排方块星星，让车子在路上脱颖而出。记者觉得纯电版比混动版更具特色也更好看。

贯穿式LED日间行车灯条的中间部分，有方块像素点阵灯效。（龙国雄摄）

车尾灯组采用分体式结构，设计跟前脸相呼应。（龙国雄摄）

贯穿式红色尾灯条有方块像素的点阵灯效。（龙国雄摄）

由于Kona纯电版的充电端口位于LED日间行车灯条下方，车主或许得根据充电桩的情况，停车时将车头朝内才能充电。车子尺寸跟混动版差不多，长宽高分别是4355x1825x1575毫米，轴距2660毫米。

充电端口位于LED日间行车灯条下方，右边有一排灯显示电量。（龙国雄摄）

车身长4355毫米，轴距2660毫米。（龙国雄摄）

功能齐全空间充裕

记者测试的是较高配的天窗型号，内置可加热及通风的电动前排座椅、电动尾门、无线充电槽和抬头显示，价格比基本型号多出约一万元。车子内部空间宽敞，布局简洁利落，跟混动版相差不远。

天窗让车室变得更明亮开阔，增加驾乘体验的愉悦感。（龙国雄摄）

使用双12.3英寸数码仪表和中控屏，可无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。中控屏下方有一排实体按键，控制音量、导航、媒体、设置等，实体按键下方是冷气调控区，同样使用实体按键。这些传统按键让操作更直接，实用性比虚拟按钮更高。冷气按键下方有一个无线充电槽和两个USB-C充电接口。

车子内部宽敞，布局简洁利落，氛围灯颜色可以调节。（龙国雄摄）

中控台下方有一个无线充电槽和两个USB-C充电接口。（龙国雄摄）

后座乘客有充裕的头部和腿部空间。因为是电动车，后座地板是平的，进一步提升后排乘客的舒适度。后座区配有冷气出风口，两个USB-C充电口，还增添了一个V2L电插座，方便乘客使用电子设备或充电。

后座乘客享有充裕的头部和腿部空间。（龙国雄摄）

后座区配备一个V2L电插座，方便乘客使用电子设备或充电。（龙国雄摄）

Kona纯电版配备自动尾门，行李厢空间为466升，若将后座折叠平放，空间会大增至1300升，容积量跟混动版相同。椅背与行李厢地板齐平，更方便载物。

行李厢空间为466升，若将后座折叠平放，空间会大增至1300升。（龙国雄摄）

四种驾驶模式

配备四种驾驶模式——节能、普通、运动及雪地。车子最大马力为99kW，峰值扭矩为255Nm。跟Ioniq系列车子一样，Kona的传统换挡杆不在中央扶手处，改装在方向盘后方。方向盘后方左右两侧附上拨片，用来调控制动能量回收的强度（有四种）。记者一般使用第一级，抬起油门踏板，车子不会马上大力减速，而是缓缓滑行，跟一般内燃引擎汽车相似。

Kona的传统换挡杆不在中央扶手处，改装在方向盘后方。（龙国雄摄）

车子扭矩响应迅速，转向反应快而准，操控很轻松；过弯时表现稳定，没有明显侧倾。车内隔音效果良好，能隔绝多数外部噪音。悬挂系统调校得很舒适，过路隆时虽然会有点弹跳，但整体乘坐质量还是非常高的。运动模式的加速更为迅猛，可能会让人感到有点头晕。节能模式提供平稳的驾驶体验，适合运载婴儿或小孩。

试驾车搭载48.6kWh电池组，试驾150公里所得出的耗电量为每100公里16.1kWh，比官方数据高，在满电情况下应该可行驶300多公里。如果你希望有更长的行驶距离，Kona纯电版也有64.8kWh电池组车型，续航里程估计为541公里。

总的来说，新Kona纯电版外观设计大胆前卫，功能实用又齐全，有良好的电动性能，能满足日常通勤需求。这款车在市场上竞争力十足，值得推荐。

现代Kona EV