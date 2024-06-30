马赛地第六代E200 为数码时代优雅蜕变

马赛地旗舰车款E级行政级轿车第六代车型贯穿品牌经典优雅与豪华，从外到内与时并进，为数码时代重新打造，配备超大信息娱乐兼仪表屏幕，行车表现卓越。

马赛地（Mercedes-Benz）第六代E级行政级轿车（executive saloon）E200有Avantgarde、Exclusive和AMG Line三款车型，专为数码时代重新设计，主张优雅豪华轿车和卓越行车表现。

彰显个性与现代感

E200 Exclusive保持典型马赛地造型，三厢轮廓呈现更强烈的雕塑感外观，锥形侧面轮廓表现出鲜明的个性线条，略可窥见S级和CLS的身影，在许多细节方面与时并进。

以前E级轿车的四个圆形车头大灯已被数码时代新设计取代。（马赛地提供）

以前E级轿车四个圆形灯的时代已经落幕，取而代之的是细长前车灯，保留了以往的引擎盖装饰和水平板条的镀铬散热器格栅，但新格栅更为宽大。值得注意的是，E200的Avantgarde和AMG Line车型没有这种装饰，而是采用了更具现代感的星形格栅，但AMG Line目前暂未在本地销售。

车后LED尾灯带有三角星图案，马赛地标志巧妙地融入其中。（马赛地提供）

车后LED尾灯现在带有三角星图案，巧妙地将马赛地标志融入车灯设计。新车门柄为可伸缩设计，与门齐平，是如今非常流行的“无把手”外观，这一设计间接将E200的风阻系数降到0.23Cd。

超级屏幕容易操控

从车室设计看得出新一代E200专为全数码时代重新打造，排挡杆设在驾驶盘后，两个前座座位之间除了一对杯架，还有两个USB Type-C充电端口和一个无线充电板。

新一代E200的车厢沐浴在LED氛围灯中，养眼舒适。（马赛地提供）

氛围灯已成为许多欧洲车的标志，但新款E级将其提升到新层次，整个车厢沐浴在LED氛围灯中，极为养眼舒适，加上巨大的信息娱乐兼仪表屏幕，仿佛数码操控中心。

效果非常出色的12.3英寸面板显示驾驶信息，14.4英寸触控屏则显示信息娱乐，不愧是马赛地近期的高人气超级屏幕，煞费苦心地融合了木材质和皮革美学，突显出超级屏幕的现代感。界面易于操作，只要用手指轻点即可完成，不需太多时间就能了解主要功能的位置，任何擅长使用智能手机者都能快速掌握。

E200内的高人气超级屏幕是近期车坛的焦点话题之一。（马赛地提供）

一个新颖功能是位于仪表板上的自拍相机，除了能在旅途中自拍，甚至还能进行Zoom通话，虽然并不鼓励司机在驾驶途中这么做。

E级行政级轿车在空间方面一向出色，新一代车款前座不必多说，由于轴距比其前代增加20毫米，第二排也有更多腿部和头部空间。

由于车子轴距比其前代增加20毫米，第二排有更多腿部和头部空间。（马赛地提供）

行李厢空间可能是同级车中最大的，有540升的载物空间。

悬架调校舒适

第六代E200搭载一台可输出204hp动力和320Nm扭力的涡轮增压引擎，对行政级轿车来说，这个数字相当保守，但也不容小觑。变速箱从容不迫，九速自动变速箱非常顺畅，快速换挡毫不犹豫，一起步就相当强劲，由于车的体积和重量比上一代略有增加，需要更长时间才能达到时速百公里加速，但也只需7.5秒，最高时速可达240公里。

此外还有一个4伏的轻度混合动力装置，可进一步加速。悬架经过调校，舒适度极佳，但又足够紧绷。虽是行政级轿车，驾感更像运动型车，因为离地面相对较低，所以想高速转弯时，感觉很好很稳。多连杆悬挂在吸收不平坦路面和减轻车身侧倾方面表现不错，调校更加侧重舒适性。

对于一款排量相对适中的大型车来说，E200表现强劲，动力输出与以前一样平稳。在出入弯道和多层停车场时，车子展现出马赛地特有的紧凑转弯半径，表现精确。

在直路上，它的坚固稳定让司机相信即便以时速200公里的高速飞驰也是小儿科，但或许因为有越来越多车子的性能表现越来越好，反倒令人担心。总体而言，车子行驶品质值得一赞，而且隔音效果一流。

在出入弯道和直路时，E200展现出马赛地特有的紧凑转弯半径和稳固，表现精确。（马赛地提供）

除了标配六个安全气囊，车子的安全性能也让人佩服，若有其他车子从车旁高速经过，安全带会收紧，并响起警告铃声，相当智能。

马赛地第六代E200

引擎：16活门直列4缸涡轮增压

容积：1999cc

排挡箱：九速自动变速箱带拨片换挡

最大动力：204hp / 5800rpm

最大扭力：320Nm / 1600-4000rpm

0-100km/h加速：7.5秒

最高速度：240km/h

油耗：7升／100公里

车价：$396,888（Exclusive）／$386,888 （Avantgarde）

代理：Cycle & Carriage（电话：62981818）