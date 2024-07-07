奇瑞欧萌达E5 运动感满满

奇瑞以全新姿态重返新加坡市场，带来欧萌达（Omoda）E5纯电动车，外形时尚，悬浮式车顶配溜背造型，运动感十足，车室空间充裕舒适，操作虽有不足之处，但整体驾感出色。

还记得中国奇瑞（Chery）的QQ吗？奇瑞2006年在新加坡推出这款廉价小型掀背车，是第一款在本地上路的中国车。QQ当年凭借超低价格迅速引发热潮，给许多人留下深刻印象。

近20年后，奇瑞以全新姿态重返新加坡市场，带来了欧萌达（Omoda）E5纯电动车。E5前脸采用封闭式格栅设计，细长锐利的日行灯搭配分体式大灯，外形时尚；悬浮式车顶配溜背造型，运动感强烈。E5的外观展示了奇瑞在汽车制造领域的巨大进步和创新能力。

细长锐利的日行灯搭配分体式大灯，外形时尚。（龙国雄摄）

溜背造型运动感十足。（龙国雄摄）

车门开关感觉很沉，类似高档欧洲车。进入车内，记者马上察觉到车门上的音响系统和车窗控制的设计跟马赛地很相似。其实这倒也不是一件坏事，反而让车子感觉更高档、更有质感。E5配备了8个索尼扬声器和64色氛围灯，营造出很好的听觉和视觉享受。

车门上的音响系统和车窗控制的设计跟马赛地的很相似。（龙国雄摄）

操作界面设计有待改进

E5采用两块10.25英寸组成的双联屏，支持无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。记者使用苹果CarPlay不知为何有时候会中断，必须重新连接，有点麻烦。E5实体按键不多，多数功能得通过中控触屏来操控。然而，操作界面的设计不够友善，调控一些功能得经过几个步骤，驾驶时容易误触。例如，记者常常不小心启动冷气调控界面，让人觉得不便。此外，方向盘上也采用触控按键，若阳光太猛，有时候会看不清按键上的背光标志。

E5采用两块10.25英寸屏幕组成双联屏。（龙国雄摄）

方向盘上采用触控按键。（龙国雄摄）

前排座椅具通风功能

前排座椅由电动调控，具有通风功能，在炎热的新加坡很实用。中控台下方有一个无线充电槽和两个USB充电接口。后座乘客有充裕的头部和腿部空间。因为是电动车，后座地板是平的，进一步提升后排乘客的舒适度。后座区也配有冷气出风口，以及两个USB充电口。

后座乘客有充裕的头部和腿部空间。（龙国雄摄）

后座区配有冷气出风口，以及两个USB充电口。（龙国雄摄）

车顶有天窗引入阳光，让车室更显宽敞明亮。只有在驾驶者坐在座椅上并把车门关闭的情况下，天窗才能正常打开。要完全打开天窗，须要一直按着按键。

车顶有天窗引入阳光，让车室更显宽敞明亮。（龙国雄摄）

自动尾门在用户站在后车厢附近时会自动开启，比多数“踢脚感应”系统更佳。后车厢的空间为380升，放倒后排座椅椅背后，可以扩展到1340升。此外，车前还有一个19升的储物格，虽然不大，但非常适合存放肮脏运动用品或外卖食物等，不让气味进入车内。

后车厢的空间为380升，放倒后排座椅椅背后，可以扩展到1340升。（龙国雄摄）

车前储物格不大但实用。（龙国雄摄）

节能模式驾感不错

E5有150kW马力和340Nm扭矩，零百加速为7.6秒。E5有三种驾驶模式——节能、普通和运动。记者认为节能模式的驾感已相当不错，扭矩响应很迅速，方向盘偏向轻盈，转向操控很灵敏。悬挂系统略显硬朗，过弯时表现稳定。运动模式的扭矩反应较激烈，可能会让乘客感觉有些不适。值得留意的是，车子在刹车和转向时会听到很明显的声音，车商解释或许跟“自动驻车”（auto hold）功能有关。由于自动驻车是默认开启，因此车子在起步时可能会产生一些声音。

E5没有启动按钮，驾驶者只须坐下并踩下刹车踏板就能开车，因此每次驾驶者离开座位，车子就会把所有用户设置恢复到默认状态，有点麻烦。例如记者觉得车道偏离警示系统有时会干扰驾驶，会手动关闭，然而每当车子重新启动，车道偏离警示系统又会恢复到默认开启状态。

奇瑞称61kWh电池组可提供430公里的续航里程。记者试驾180公里，消耗大约一半电量，在满电情况下应该可行驶360多公里。试驾车没提供个人耗电量，只有平均耗电量，为每100公里14kWh，比官方数据低。要注意的是，充电口在前脸正中央，如果打开充电口盖，就无法打开汽车前盖。

充电口在前脸正中央，如果打开充电口盖，就无法打开汽车前盖。（龙国雄摄）

欧萌达E5尽管存在一些小问题，但它们主要在软件方面。中国电动车的产品周期较短，应该能很快推出修复方案。总的来说，欧萌达E5的驾驶体验出色，性能和操控都令人满意。E5属于拥车证B组，市场竞争激烈，要从众多对手中脱颖而出会是一大挑战。

欧萌达Omoda E5