雪铁龙e-C4 X 外形奇趣驾感轻盈

雪铁龙e-C4 X是一款在设计方面大胆跨界的运动型多功能电动车，车门自动上锁解锁功能贴心，整体驾感轻盈，满足日常出行需求。

法国雪铁龙（Citroen）去年中在新加坡发布e-C4紧凑型跨界SUV后不到一年，很快又在本地推出新的e-C4 X电动车。这款车的外观设计相当奇趣，难以定义。虽然雪铁龙将它归类为轿车，但外观和驾驶高度又跟e-C4 SUV很相似。前脸继续沿用雪铁龙经典的双层式品牌标志设计，采用独特的“分叉”形日行灯和分体式大灯组。

前脸采用独特的分叉形日行灯和分体式大灯组。（谢智扬摄）

从侧面看，e-C4 X较像一台轿车，长度比e-C4多出245毫米，为4600毫米，轴距也增加了5毫米，达2670毫米；车子宽高则保持一样，分别是1800和1525毫米。e-C4 X采用溜背式车顶设计，配备黑色轮胎塑料包围，让它流露出些许跨界SUV的感觉。

车子采用18英寸轮毂，搭配黑色塑料包围，流露些许跨界SUV的感觉。（谢智扬摄）

尾部设计跟e-C4完全不同，看起来比较圆润。行李厢开口跟一般轿车类似，车尾顶部有一个微微突起的“小尾巴”，增添一丝运动感。尾灯设计简约，灯组内部分上下层，没有贯穿整个车尾。

车尾顶部有一个微微突起的“小尾巴”，增添一丝运动感。（谢智扬摄）

后座有专属冷气出风口

e-C4 X的内饰设计跟e-C4大致相同，走简约路线。新车配备一块10英寸彩色中控触屏，能无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。中控屏界面不易上手，一些操作不太明确，希望下一代车型可以改善。下方有一个无线充电槽，一个USB-A和一个USB-C充电口。

e-C4 X内饰设计简约，配备10英寸彩色中控触屏。（谢智扬摄）

跟e-C4一样，e-C4 X的副驾前面面板有一对平板电脑设备隔间，下面是平板电脑套存储抽屉，上面是一个伸缩式支架，乘客可以把平板电脑放进套子然后架在支架上。记者一直觉得这装备的实用性很低，不知雪铁龙为何要保留。

车子前座椅全部是手动调节，能很好地包裹身体，坐得相当舒服。后座空间不是非常宽敞，三个成人坐在一起会有点挤。由于车子采用溜背设计，若后座乘客身材高大，头部空间会感觉局促。后座配备专属冷气出风口，在炎热的新加坡很实用。出风口下方还有两个USB充电口。要注意的是，虽然e-C4 X是一款电动车，但后座地板依然不平，中间隆起来，会影响乘客的舒适度。

车子采用溜背设计，若后座乘客身材高大，头部空间会感觉局促。（谢智扬摄）

多数汽车会有儿童安全锁装置，家长通常能在驾驶座锁上后门，避免儿童在车子行驶中打开车门发生意外。然而，e-C4 X却采用手动儿童安全锁设计，家长须要转动后车门框的旋钮才能锁门。上锁车门只能从外面打开，使用起来相当麻烦。

配备抬头显示器

走近车子时，车门会自动解锁，车门也会在驾驶者离开后自动上锁，这功能很贴心。尽管行李厢盖是手动开关，但并不费力。行李厢置物容积比e-C4大，为510公升，若将后排座椅椅背全数倾倒，可大大提升载物空间。

行李厢盖是手动开关，置物容积为510公升。（谢智扬摄）

驾驶感方面，e-C4 X搭载54kWh电池组，最大功率134hp，最大扭矩为270Nm，车商称续航里程达436公里。车子配备抬头显示器（HUD），能显示车速、道路车速限制、巡航数据等。

抬头显示器能显示车速、道路车速限制、巡航数据等。（谢智扬摄）

刹车系统过于敏感

e-C4 X有节能、普通、运动三种驾驶模式。驾感跟e-C4很相似，方向盘感觉很轻，不需要太多力来转动，单手操作也没问题。车子驾驶感很轻盈，过弯时有时会感到一些侧倾。e-C4 X的自适应液压悬吊系统（progressive hydraulic cushions）减震效果不错，让乘客拥有更舒适的乘车体验。不过记者觉得刹车系统有点过于敏感，轻踩一下就大大减速，让人有点不适。运动模式加速反应较快，然而在缓慢行驶的交通中，这么敏感的加速会导致车子出现顿挫感。

车子使用电子换挡钮来倒车或行驶。（谢智扬摄）

记者试驾距离大约174公里，得出的电耗为每100公里15.8kWh，比官方数据高一些，因此实际续航里程或约300公里。总的来说，e-C4 X是一款外观新颖的电动车，提供了轻盈的操控体验，很高的舒适性，虽然整体驾驶乐趣不突出，但能满足多数人的日常出行需求。

雪铁龙e-C4 X