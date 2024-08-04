改款特斯拉Model 3　两车型一较高低

特斯拉Model 3中期改款内外兼修，外观以极简美学突出利落动感，内部取消排杆整合多功能方向盘，后座增加贴心小屏幕，中控屏集中操作虽需时间适应，但整体驾感沉稳舒适，长程全驱和后轮驱动110两款车型各具优势，满足不同需求。

特斯拉（Tesla）最近在新加坡推出中期改款的Model 3纯电动轿车，并邀请记者试驾两款车型——长程全驱（Long Range AWD）和属于A组拥车证的后轮驱动110（RWD 110）。两个车型的外观和内饰大致相同，最大区别在于驱动系统。长程全驱采用前后双电机，后轮驱动110搭载单电机。

重新设计运动感大增

特斯拉重新设计了Model 3的前脸，取消车头两侧的雾灯和导风槽，头灯变得更细长锐利，车头也显得更扁平宽大，使车子的运动感大增。此外，车尾设计进行简化，C形尾灯与尾门合为一体，原本的特斯拉标志改以“Tesla”英文字母呈现，视觉上更干净利落。新车长宽高为4720、1933、1441毫米，轴距为2875毫米。

Model 3头灯变得更细长锐利，车头也显得更扁平宽大。（龙国雄摄）

新车长宽高分别为4720、1933、1441毫米，轴距为2875毫米。（龙国雄摄）

C形尾灯与尾门合为一体，原本的特斯拉标志改以“Tesla”英文字母呈现。（龙国雄摄）

内饰简约采中控屏换挡

特斯拉一向奉行极简主义，新的内饰设计比上一代更为简约。传统的信号杆被拿掉，改成方向盘上的按钮。Model 3也更改换挡方式，采用中控屏换挡。除方向盘、油门及刹车器，几乎所有操作都集中在中控屏。中控屏采用特斯拉操作系统，安装自家导航系统，能下载一些音乐流媒体应用，但不支持连接苹果CarPlay或安卓Auto，或会给一些用户造成困扰。

传统信号杆被拿掉，代之以方向盘上的按钮。（龙国雄摄）

Model 3没有换挡杆或按钮，须使用中控屏换挡。（龙国雄摄）

记者在做“三点调头”（three-point turn）时得一直触摸屏幕来换挡，觉得有点别扭。特斯拉或许知道有些顾客可能无法适应如此大的变化，在望后镜上方设有换挡触控板，可直接点击换挡。

望后镜上方有换挡触控板，可直接点击换挡。（龙国雄摄）

后座添加小屏幕

另一个新设计是在后座添加一块8英寸小屏幕，让乘客可以调控冷气、玩游戏或看影片（已预先安装Netflix、YouTube、Disney+）。作为一个三岁女儿的爸爸，记者觉得这块小屏幕非常实用，可以安抚吵闹的女儿，让她安静地看卡通片。此外，这块屏幕还可以通过前座的中控屏控制，十分方便。

全景天窗通透感好

Model 3前座椅采用电动调节，柔软座垫搭配贴合人体工学的靠背，非常舒适，即使长时间驾驶也不会感到疲累。后座的腿部空间相当充裕，但如果乘客身材较高，头部空间会显得有些局促，这是由于车子溜背设计所致。

前座椅采用电动调节，坐感舒适。（龙国雄摄）

后座的腿部空间相当充裕，头部空间或有些局促。（龙国雄摄）

特斯拉依然保留了跨越前后座的全景玻璃天窗，没有任何遮阳帘，有很好的通透感。虽然特斯拉称玻璃能隔绝紫外线和阳光，但车子如长时间停在太阳下，车内会变得很热，特别是在新加坡。幸好车子的冷气系统可以短时间内降低车内温度，减少乘客不适。

Model 3保留跨越前后座的全景玻璃天窗，没有遮阳帘，通透感好。（龙国雄摄）

驾驶模式和电池组有别

驱动系统方面，长程全驱车型有两种驾驶模式——舒适和标准。记者多数时候使用舒适模式，驾感沉稳舒服，很有安全感，也具备出色的超车能力。Model 3的悬挂系统获得全面改进，高速行驶时能够感受到较强的路感，操控性良好，提升了驾驶乐趣。

后轮驱动110车型只有舒适驾驶模式，加速反应没有长程全驱车型迅猛，过程比较平稳且线性。虽然如此，这款车还是能轻松快速超车。方向盘的手感有三种模式选择——轻盈、标准和沉重，每种模式能满足不同驾驶情境需求。

方向盘手感有轻盈、标准、沉重三种模式选择。（龙国雄摄）

两个车型的制动能量回收强度均无法调节，但特斯拉在这方面进行了优化，使能量回收体验非常舒适。相比上一代，新车的制动能量回收显得更加平顺，没有明显的顿挫感。

长程全驱搭载78kWh电池组；后轮驱动110使用60kWh电池组。前者的试驾电耗为每100公里17.8kWh，后者是每100公里13.3kWh，两者都跟车商数据相近。

特斯拉的车头行李厢提供额外储物空间。（龙国雄摄）

总的来说，如果看重更强的动力性能及较长的续航里程，长程全驱是不二选择。后轮驱动110售价较低，就算性能较弱，依然能提供愉悦驾感，性价比较高，应该会获得多数消费者青睐。

特斯拉Model 3后轮驱动110

驱动：永磁同步后轮单电机

最大功率：110kW

最大扭力：350Nm

最长续航里程：513公里

0-100km/h加速：8.6秒

极速：201km/h

电耗：13.16kWh/100km

售价（含拥车证）：$185,061

特斯拉Model 3长程全驱