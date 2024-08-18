A组拥车证新宠名爵MG4　城市通勤轻松自如

名爵在新加坡推出新MG4，不仅设计有辨识度，加速反应也灵敏，车身快速转弯时表现出色，稳定性很高。整体而言，MG4的驾驶灵活，充满乐趣，适合城市通勤。

由于A组拥车证的价格较低，越来越多车商最近纷纷推出属于该组的新电动车，希望争取更多顾客，例如改款的特斯拉Model 3 RWD 110、雪铁龙e-C4 X、比亚迪海豹（Seal）等。

名爵（MG）2023年在新加坡推出150kW功率（B组拥车证）的MG4掀背型电动车，今年也加入A组拥车证战局，带来99kW的MG4。新车外观设计跟去年的MG4大致相同，犀利的前大灯搭配下方两侧进气口非常吸睛。后挡风玻璃上方有两段式扰流板，下方的贯穿式尾灯点亮后会呈现立体线条，设计很有辨识度。不同的是，新车后挡风玻璃添加了一支雨刷，轮毂也从之前的17英寸增至18英寸。新MG4的长宽高不变，分别为4287／1836／1504毫米，轴距为2705毫米。

犀利的前大灯搭配下方的进气口非常吸睛。（叶振忠摄）

新车后挡风玻璃添加了一支雨刷，上方有两段式扰流板。（叶振忠摄）

贯穿式尾灯点亮后会呈现立体线条，设计很有辨识度。（档案照）

灰白橙三色座椅不单调

去年车型只有黑色座椅，新MG4今年增添灰白橙三色座椅为新选项。这种配色看起来不那么单调，为车内添加一份活泼与动感的氛围。座椅坐感虽然舒适，但由于记者个子较高大，希望座椅更宽一点。挡把座依然采用悬浮式设计，上面有手机无线充电槽和换挡旋钮。此外，前座还配备一个USB-A及一个USB-C充电口。

新MG4增添灰白橙三色一体的座椅，让车饰显得更活泼。（叶振忠摄）

挡把座采用悬浮式设计，上面有手机无线充电槽和换挡旋钮。（叶振忠摄）

名爵为后排中间座椅增添一个头枕，会有点遮挡驾驶者的后方视野。后座地板是平的，没有冷气出风口，配备一个USB-A充电口。乘坐空间中规中矩，若乘客身材高大或觉得有点逼窄。行李厢空间不变，398公升不算很大，若把后排座椅椅背折下可提供更多载物空间。

后座乘坐空间中规中矩，若乘客身材高大或觉得有点逼窄。（叶振忠摄）

行李厢空间为398公升，若把后排座椅椅背折下可提供更多载物空间。（叶振忠摄）

中控屏操作界面获改善

新车采用7英寸液晶仪表盘和10.25英寸悬浮式中控屏，支持有线连接苹果CarPlay和安卓Auto。记者去年试驾时觉得中控屏的操作很不友善，例如触控不太敏感，调控冷气过程麻烦等。新MG4改善了中控屏的操作界面，现在调控冷气除了能点击屏幕上方的冷气控制栏，驾驶者也可以使用方向盘的快捷键，过程更简易。方向盘有两个快捷键，其他设置选项包括：驾驶模式、360度全景影像系统、制动能量回收强度等。不过，中控屏的触控依然不是很敏感，有时要点击好几次才有反应，有些恼人。

中控屏的触控不是很敏感，有时要点击好几次才有反应。（叶振忠摄）

方向盘有两个快捷键，可设置冷气、驾驶模式、360度全景影像系统等。（叶振忠摄）

新MG4没有启动按钮，驾驶者坐上座位就能启动电源。新车有四种驾驶模式——雪地、节能、普通和运动。车子最大功率是99kW，扭力跟去年车型一样为250Nm。

节能驾驶模式中，方向盘缺乏反馈。记者较常使用普通驾驶模式，方向盘反馈充足，加速反应也很灵敏，驾驶轻松自如。车身在快速转弯时表现出色，稳定性很高，侧倾控制得当。悬挂系统能很好地吸收路面的震动，提供舒适的驾乘体验。

运动模式则进一步提升驾驶乐趣，方向盘变得更加紧实，反应更为迅速，让人感觉更有信心。加速也不会出现突然的冲击感，整体表现很流畅。记者觉得新MG4的单踏板模式（One-pedal driving）很出色，通过一个踏板能同时控制加速和减速，操作简便。车子在减速时表现平稳自然，几乎没有突兀的顿挫感。

新MG4的制动能量回收强度有三个选择（弱、中、高）。即使选择最高强度，减速过程依然相当平顺，不会出现顿挫感。车子在重新启动后会恢复默认设置，例如把制动能量回收设为高强度和启用车道辅助系统（LKA），记者每次启动都必须重新设置，觉得挺麻烦。

记者试驾了220公里，得出的耗电数据是每100公里16.1kWh，比车商数据更低，估计实际可行驶距离至少360公里。总体而言，新MG4的驾驶灵活，反应敏捷，充满乐趣。记者认为比去年车型更好开，很适合城市通勤。

MG4 EV（99kW）

