英国汽车品牌名爵（MG）最近在本地推出第二代MG4掀背型纯电动车，并将车名改为MG4 Urban。新车采用全新纯电动车专属平台打造，最大变化是改为前轮驱动，不再沿用上一代的后轮驱动设计。MG4 Urban属拥车证A组，主打实用性与亲民价，瞄准首次购买电动车的消费者。

2024年在本地推出的MG4，走的是激进前卫路线，车头造型锐利，犀利前大灯搭配下方两侧进气口，带有“獠牙”般的视觉效果，给人一种战斗感十足的印象。新MG4 Urban车头较圆润流畅，搭配两侧锐利的LED头灯，充满运动气息。

MG4 Urban车头圆润流畅，搭配两侧锐利的LED头灯，充满运动气息。（龙国雄摄）

MG4后挡风玻璃上方有两段式扰流尾翼，下方贯穿式尾灯点亮后呈现立体线条。MG4 Urban保留贯穿式尾灯和两段式扰流尾翼，但尾灯放弃立体线条设计，两侧添加箭头状车灯，点亮后辨识度更高，整车散发出年轻活泼的掀背车气质。MG4 Urban尺寸比上一代大一些，长宽高分别为4395 x 1842 x 1549毫米，轴距2744毫米。

两侧尾灯添加箭头状设计，点亮后辨识度颇高。（龙国雄摄）

新增大尺寸全景天窗

车室设计以实用为主，主要采用硬塑料材质，整体质感中规中矩，但空间表现相当出色。MG4 Urban配备7英寸液晶仪表盘和12.8英寸中控屏（上一代为10.25英寸），支持无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。中控屏下方有一排按键，用于调控冷气温度、风速、音乐音量等。

车室设计以实用为主，主要采用硬塑料材质。（龙国雄摄）

新车取消上一代的换挡旋钮，改为在方向盘后方安装换挡杆，为中央控制台释放更多储物空间。雨刷控制旋钮安装在左侧转向拨杆上，打方向灯时偶尔会误触雨刷功能，须留意。

新车取消上一代MG4的换挡旋钮，改为在方向盘后方安装换挡杆。（龙国雄摄）

两张前排座椅均配备通风功能，并支持电动调节。座椅包覆性出色，侧向支撑到位，整体坐感颇具运动型轿车风格。此外，前排还配备无线手机充电板和一个USB-C接口，冷气出风口采用手动调节设计。

中控屏下方设有一排按键，可调控冷气温度、风速、音乐音量等。（龙国雄摄）

后排座椅有充裕的腿部与头部空间，加上全平地板设计，提供更宽敞舒适的乘坐体验。后排座椅配备冷气出风口和一个USB-C充电接口，不过并未设置杯架，实用性稍有不足。值得一提的是，MG4 Urban新增大尺寸全景天窗，为车室引入更多自然光，进一步提升空间感。

MG4 Urban新增大尺寸全景天窗，为车室引入更多自然光。（龙国雄摄）

后座配备冷气出风口和一个USB-C充电接口。（龙国雄摄）

按MG标志即可开启尾门

尾门开启方式颇具巧思，只须按下车尾的MG标志即可开启。行李厢容积为480公升，储物空间相当出色，足以应付日常购物或数件行李的装载需求。若将后排座椅椅背放倒，载物空间更可进一步扩大至1364公升。可惜的是，行李厢内并未设置照明灯，晚上取物会有些许不便。

将后排座椅椅背放倒，载物空间可增至1364公升。（龙国雄摄）

MG4 Urban有四种驾驶模式——雪地、节能、普通和运动。跟上一代车型一样，车子最大功率99kW，扭力250Nm。制动能量回收强度有四种选择（弱、中、高、自适应）。

方向盘转向手感扎实，指向精准。（龙国雄摄）

虽然定位为入门级纯电动车，但MG4 Urban驾感轻快灵活，方向盘转向手感扎实，指向精准，令人印象深刻。悬挂调校偏稳健，车身过弯时姿态稳健，高速巡航时展现出良好的稳定性。

MG4 Urban配备306度全景影像系统。（龙国雄摄）

虽然车子具备单踏板模式（One-pedal driving），能通过一个踏板同时控制加速和减速，但与MG S5和MG S6相比，MG4 Urban的减速过程不够平顺，须花一点时间适应。

MG4 Urban的54kWh电池组容量较小，记者试驾得出的耗电数据是每100公里14.8kWh，估计实际行驶距离约为360公里，接近车商数据。

总而言之，MG4 Urban车身反应敏捷，拥有宽敞的车室空间，感觉像一辆灵活“小钢炮”，颇有驾驶乐趣。车名“Urban”名副其实，非常适合城市环境使用。

MG4 Urban

驱动：前永磁同步电机

最大功率：99kW

最大扭力：250Nm

最长续航里程（WLTP）：405km

零百加速：9.6秒

极速：160km/h

电耗：15.5kWh/100km

VES：A

代理：MG Eurokars

售价：$183,888起（含拥车证）