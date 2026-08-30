小型SUV在本地市场一向很受欢迎，竞争非常激烈。想要在市场中突围，大胆抢眼的设计至关重要，东风Vigo纯电车就是最新例子。

车头采用封闭式设计，搭配两侧醒目的L形灯组。（谢智扬摄）

Vigo整体风格硬朗、锐利，很有个性。车头采用封闭式设计，两侧搭配醒目的L形灯组，鲜艳的橘色车身十分抢眼，进一步彰显Vigo年轻、活力的产品定位。车子长宽高为4306 x 1868 x 1654毫米，整体尺寸虽显紧凑，但轴距却有2715毫米，内部其实相当宽敞。

车尾上方配备扰流板，下方加入银色护板。（谢智扬摄）

分体式尾门方便搬运重物

车尾同样有看点——上方配备扰流板及高位刹车灯，下方加入银色护板，进一步强化SUV的运动气息。最特别的是尾门，采用上下分体式设计，搬运较重物品时，可以直接将物品从尾门滑进或滑出。下尾门最多能承重150公斤，野餐时可充当临时座椅，同时坐下两名普通体形的成年人。

尾门采用分体式设计，下尾门最多可承重150公斤。（谢智扬摄）

车门开关时给人的感觉很扎实，分量感十足，不会让人觉得廉价。内饰采用灰色简约设计风格。车门饰板、仪表台及中央扶手台等均采用软质材料包覆，触感柔软，进一步提升了车内质感。仪表台及车门饰板装有氛围灯，为简洁的车室增添层次感。

内饰设计简约，车门饰板、仪表台及中央扶手台等均采用软质材料包覆。（谢智扬摄）

除了方向盘上的按键外，车内几乎看不到实体按键。不过，后视镜调节依然保留实体按键，并设置在车门上，操作起来更加方便。车子搭载12.8英寸中控屏和8.8英寸数码仪表盘，支持无线连接苹果CarPlay；安卓Auto则须通过连接器（dongle）才能无线连接。

中央扶手前方有一个50W无线充电槽。（谢智扬摄）

前排座椅采用电动调节，驾驶座配备通风功能（副驾座没有）。前排有50W无线充电槽和两个USB充电接口。后座空间相当宽敞，即使是身材较高的乘客，腿部和头部空间依然充裕。

后座乘客拥有充裕的腿部和头部空间。（谢智扬摄）

全景天窗隔热出色

Vigo配备一片全景天窗，在隔绝阳光方面做得比特斯拉更出色，能有效阻挡直射阳光和热量，即使没有额外遮阳帘，车室也不会被晒得过热。

全景天窗能有效阻挡直射阳光和热量。（谢智扬摄）

车子还配备一个颇有趣的扩音器功能，可通过车内麦克风将声音传到车外，也能播放狗吠、狗放屁、掌声、吹口哨等各种音效。记者认为实用性不高，或许有时能为驾驶过程增添一点乐趣。

车子配备扩音器功能，可通过麦克风将声音传到车外或播放各种音效。（谢智扬摄）

储物空间方面，500公升的行李厢空间足以轻松容纳几个行李箱。若将后座椅背放倒，容量更可进一步扩大至1040公升。

行李厢底板下方有额外储物空间。（谢智扬摄）

Vigo提供节能、舒适及运动三种驾驶模式，可依照个人喜好设定制动能量回收力度及方向盘转向轻重。记者较喜欢节能模式，油门响应比较渐进平顺，适合日常城市驾驶。舒适模式的加速反应则稍强一些，在堵车或走走停停的情况下，偶尔会带来些许顿挫感，反而没有节能模式那么“舒适”。

方向盘转向偏轻，路感反馈不明显。（谢智扬摄）

方向盘的转向感偏轻，即使切换至运动模式，依然缺乏扎实感，路感反馈不明显，少了些驾驶乐趣。悬挂调校以舒适为主，经过减速带或较大的路面起伏时，车子有时会出现比较明显的弹跳。整体而言，Vigo驾感舒适、轻松，但操控感略显逊色。

18英寸轮毂造型独特，为车身增添运动气息。（谢智扬摄）

车子搭载环景影像系统，能够提供全面的车身周围视野，让停车和倒车过程更加轻松。须要留意的是，环景影像系统只能在低速行驶时开启。

新车搭载51.9kWh电池组，支持6.6kW交流充电和167kW直流充电，WLTP续航里程达471公里。记者试驾得出的耗电量为每100公里14.2kWh，推算在满电状态下，实际续航里程约370公里，低于WLTP续航里程。

总的来说，东风Vigo凭借大胆抢眼的外形设计，在同级SUV中颇具辨识度，整体驾驶轻松舒适，适合日常城市使用。不过，车子没有盲点监测系统，难免让人感到美中不足，若不介意这点，这款车值得列入考虑名单。

东风Vigo

驱动：前永磁同步马达

最大功率：99kW

最大扭力：230Nm

最长续航里程：471公里

零百加速：9.5秒

极速：150km/h

电耗：17.4kWh/100km

VES：A

代理：Volt Auto

售价：$173,888起（含拥车证）