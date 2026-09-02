比亚迪（BYD）与腾势（Denza）携手本地88个品牌，为车主推出优惠计划，涵盖十大生活领域。参与品牌阵容包括阿迪达斯、安踏、香格里拉酒店、余仁生、康盛医疗集团（Thomson Medical Group）等，涵盖餐饮、酒店、零售、美容与康养、医疗保健、娱乐休闲等领域。

比亚迪亚太区副总裁刘学亮出席本地推介活动时说：“比亚迪的愿景不只是打造新能源汽车。随着我们的车主群体不断壮大，我们希望建立一个将可持续出行与人们日常生活紧密连接的生态圈。这项优惠计划是我们将购车以外的价值延伸至车主日常生活的重要一步。”

比亚迪新加坡和菲律宾总经理黄椿荃说：“我们的客户是推动比亚迪成为新加坡第一汽车品牌的重要力量。如今，我们携手各品牌为比亚迪和腾势车主带来更高价值的体验。”

不同于一般短期促销活动，比亚迪的优惠计划着重于与合作品牌建立长期关系，为车主带来持续优惠。许多品牌的合作持续至少一年，部分合作更长达三年。比亚迪与腾势车主将从9月1日起陆续收到优惠卡，只须在合作商家出示该卡，即可享受各种优惠。