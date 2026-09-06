丰田（Toyota）RAV4是一款经典车型，在许多车主心中占有特别位置。对记者而言，RAV4更有一份特殊意义——第一代RAV4正是记者人生中购买的第一辆车。

1994年问世的RAV4，名字是“Recreational Activity Vehicle”（休闲活动车）的缩写，融合SUV外形与轿车驾感，推出后迅速风靡全球。转眼间，RAV4已走过三十多个年头，来到第六代。

车头两侧是锐利细长的LED头灯组。（邬福梁摄）

RAV4换上全新外观，采用丰田最新“锤头鲨”（hammerhead）家族式设计，车头两侧是锐利细长的LED头灯组，搭配跟Corolla Cross相似的蜂窝状格栅，前脸充满攻击性。车尾同样经过重新设计，RAV4车名字样移至尾门中央，搭配横贯尾门的纵向LED尾灯及下方的银色护板，流露出越野车的粗犷气息。

RAV4车名字样移至尾门中央，搭配横贯尾门的纵向LED尾灯。（邬福梁摄）

新车配备20英寸大尺寸轮毂，霸气十足。车身虽然看似高大，但车高其实在1.8米以内，能够进入本地大多数停车场。RAV4长宽高分别为4600 x 1855 x 1680毫米，轴距2690毫米。

内饰采用软质与硬质塑料，以实用为主。（邬福梁摄）

中央扶手箱盖可当储物托盘

开关车门时，能感受到厚重扎实的质感。内饰经过重新设计，采用软质与硬质塑料，以实用为主，材质耐用且易于清洁。中央扶手箱盖采用双面设计，翻转后可当储物托盘使用，盖板可从左右两侧打开。

中央扶手箱盖采用双面设计，翻转后可当储物托盘使用。（邬福梁摄）

车子配备12.3英寸数码液晶仪表和10.5英寸多媒体中控触屏，支持无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。冷气温度和风速可通过中控屏调节，相关控制选项位于屏幕下方，操作还算方便；冷气出风口则保留手动调节设计。若不太喜欢触控，丰田仍为音响音量、冷气温度、驾驶模式、换挡等功能保留实体按键。

驾驶模式、换挡、音响音量等功能保留实体按键。（邬福梁摄）

后排椅背支持两段角度调节

前座均采用电动调节，具备加热及通风功能，配备两个无线充电板及两个USB-C接口。后排空间宽敞，具备加热功能，并配有两个USB-C充电口及冷气出风口。后排椅背支持两段角度调节，让乘客可根据需要选择更舒适的坐姿。

后排空间宽敞，座椅具备加热功能。（邬福梁摄）

行李厢空间宽敞，容积749公升。电动尾门可直接从驾驶座开启。比较可惜的是，RAV4没有配备天窗。

行李厢空间宽敞，容积749公升。（邬福梁摄）

前驱版RAV4采用混合动力系统，搭载2.5升直列四缸汽油引擎，具有185hp马力和221Nm最大扭力，并配备eCVT变速箱，零至时速百公里加速需8秒。

车子陷泥泞时可助脱困

整体驾感延续丰田一贯的平顺舒适风格。车子提供节能、普通和运动三种驾驶模式，另有“自定义模式”，可针对动力系统、方向盘转向强度及冷气设定进行调整。值得一提的是，RAV4还配备“Auto LSD”（自动限滑差速器）模式，可帮助车子在陷入困境时（如泥泞、松软沙地或碎石路面等）脱困。

记者较常使用普通模式，踩下油门后，加速响应渐进，并非十分迅速；切换至运动模式后，油门反应明显变得积极有力。不过引擎噪音在怠速和加速时相当明显。

RAV4转向精准，悬挂系统偏向舒适。（邬福梁摄）

较高的座椅位置带来开阔的驾驶视野。RAV4转向精准，悬挂系统偏向舒适，能有效吸收路面颠簸。无论驶过弯道还是不平整路面，车身都展现出不错的稳定性。此外，车子配备抬头显示器（HUD），可将车速、导航、挡位模式及自适应巡航控制等重要资讯投射在驾驶者视线前方。

RAV4配有盲点监测功能，不过没有360度环景影像系统。虽然360度影像并非必需，但对于车身尺寸较大的RAV4而言，若能配备这项功能，在狭窄空间停车或行驶时应该会有不少帮助。油耗方面，记者试驾的耗油量为每100公里7.9公升，比官方数据略高。

整体而言，RAV4凭借多年积累的良好口碑，拥有舒适稳健的驾乘表现。如果不介意引擎噪音较为明显，仍是一款值得考虑的家用SUV。

丰田RAV4混动版

引擎：2.5升直列四缸DOHC VVT-iE

综合最大马力：185hp@6000rpm

综合最大扭力：221Nm@5200rpm

变速器：eCVT

零百加速：8秒

极速：180km/h

耗油量：5.1L/100km

VES：B

代理：慕娘汽车（Borneo Motors）

售价：$257,888（含拥车证）