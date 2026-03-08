面对中国电动车品牌带来的强大竞争压力，宝马（BMW）推出iX3 50 xDrive M Sport纯电中型SUV，采用宝马全新Neue Klasse（新世代）平台和驱动系统，希望在激烈的电动车竞争中赢得消费者的青睐。

宝马利用灯带勾勒出双肾和两侧大灯轮廓。（吴先邦摄）

要说iX3是宝马电动车的一次全面革新，一点不夸张。从外观设计、平台架构到内饰布局，全部重新打造，与记者过去熟悉的宝马相比，简直相差十万八千里。前脸设计十分抢眼，经典的“双肾”格栅被保留，但尺寸大幅缩小，并利用灯带勾勒出双肾和两侧大灯的轮廓，进一步提升前脸辨识度。尾部采用全新设计风格，长条形尾灯内部是竖条形灯带，视觉效果十分突出。新车长宽高分别为4782 x 1895 x 1635毫米，轴距2897毫米。

长条形尾灯内部是竖条形灯带，视觉效果突出。（吴先邦摄）

用手机解锁和遥控车子

宝马iX3舍弃传统实体车钥匙，车主可直接用手机解锁和遥控车子。车门采用隐藏式门把手设计，平时与车身融为一体，开门时只要轻轻一拉即可。

内饰同样发生翻天覆地的变化。最明显的莫过于横跨挡风玻璃下方的“全景显示屏”（Panoramic vision display）。传统仪表盘被彻底取消，驾驶数据、剩余续航、导航资讯、驾驶辅助状态、媒体播放资讯等，都会显示在全景显示屏上，让驾驶者无须低头就能轻松读取重要资讯。全景显示屏有很酷的立体视觉效果，让整体座舱看起来更简洁，更具未来感。

全景显示屏横跨挡风玻璃下方，能显示驾驶数据、导航与媒体播放资讯等。（吴先邦摄）

车子搭载17.9英寸中控屏，打破传统方正设计，使用不规则几何形状。设计有些另类却不影响操作，使用起来不难上手，触控反应相当流畅。冷气、车子设定、媒体等常用功能都能轻松找到。此外，宝马iX3也配备抬头显示器（HUD），可将车速、道路限速及导航资讯等信息直接投射在驾驶者视线前方。

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车子搭载17.9英寸中控屏，打破传统方正设计，采用不规则几何形状。（吴先邦摄）

方向盘采用垂直式辐条

方向盘也“标新立异”，采用垂直式辐条设计，需要一些时间适应。按键触感反馈灵敏，右侧主要负责媒体播放及全景显示屏操作；左侧则操控自适应式巡航（ACC）和停车摄像头等功能。

方向盘采用垂直式辐条设计，按键触感反馈灵敏。（吴先邦摄）

前排座椅采用电动调节，配备按摩功能，可惜没有通风功能。前座配备无线充电槽和两个USB-C充电接口，方便为手机等电子设备充电。后排座位空间宽敞，乘客拥有独立冷气出风口，可自行调节冷气温度及开关，并使用两个USB-C充电接口。

后排座位空间宽敞，乘客拥有独立冷气出风口。（吴先邦摄）

氛围灯巧妙融入织物材质的面板内，隔着织物透出柔和灯光，效果相当漂亮，成为一大亮点。车顶配备全景天窗，让车室空间更显开阔通透。520公升的行李厢空间相当充裕，日常家庭使用绰绰有余。

520公升的行李厢空间，可放置婴儿车和其他日常家庭用品，相当充裕。（吴先邦摄）

柔和停车功能刹车更平顺

宝马iX3采用全轮驱动系统（AWD），最大功率345kW，最大扭矩645Nm。车子提供个人、运动、节能和安静四种驾驶模式。记者最常使用个人模式，可按喜好调整驱动表现（舒适）、方向盘转向手感（舒适）和制动能量回收强度（低）。

织物材质面板内嵌氛围灯，可透出柔和灯光。（吴先邦摄）

车子整体驾感非常顺滑，车身动态控制出色，轮胎抓地力很强。方向盘转向精准，操控扎实。悬挂系统虽然调校偏硬，但吸震能力不错，能有效化解不平路面的冲击，维持乘坐舒适感。值得一提的是，宝马为新车安装全新柔和停车功能，让车子在刹车时更加平顺，几乎感受不到顿挫。

宝马iX3搭载108.7kWh电池组，支持最高22kW交流充电和400kW直流充电，WLTP续航里程达805公里。试驾得出的耗电量为每100公里21.5kWh，推算在满电状态下，实际续航里程应有500多公里，表现亮眼。

宝马iX3是记者试驾至今体验过最出色的宝马车型，也是目前驾感最好的电动车之一。它从外观设计到驾驶体验都带来截然不同的感受，有望带动该品牌的电动车销量。如果预算充裕，想购买一辆豪华纯电SUV，宝马iX3可纳入考虑。

宝马iX3 50 xDrive M Sport

驱动：前后永磁同步电机

最大功率：345kW

最大扭力：645Nm

最长续航里程（WLTP）：805km

零百加速：4.9秒

极速：210km/h

电耗：18.9kWh/100km

VES：A

代理：BMW Eurokars Auto，Performance Motors

售价：$396,888（含拥车证）