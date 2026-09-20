杰酷（Jaecoo）是中国汽车巨头奇瑞（Chery）旗下品牌，在本地已推出Jaecoo 6、7、8三种车型。近日再添新成员，推出Jaecoo 5（简称J5），是杰酷目前最小车型，属B组拥车证组别。

J5车头相当有辨识度，采用封闭式设计，整体轮廓方正硬朗，中间有JAECOO字母，两侧是扁平修长的LED大灯。下方以多段式面板丰富视觉层次，简洁中透出几分科技感。

J5车头配有35公升可清洗前备厢。（周国威摄）

门把手采用传统外露式

车身侧面没有跟随多数电动车采用隐藏式门把手，而是使用传统的外露式设计，使用起来更加直接。车尾顶部配有扰流板，增添运动气息；两侧尾灯采用扁平简洁设计，与前脸大灯相呼应。

尾灯采用扁平简洁设计，与前脸大灯相呼应。（周国威摄）

车身长宽高为4380 x 1860 x 1650毫米，轴距2620毫米，属小型SUV。J5配备智能钥匙，靠近车子时可自动解锁，离开后则会自动上锁。

内饰同样走简洁路线，车室材质以硬塑料为主，部分部位加入软质材料，质感中规中矩。方向盘、座椅及车门饰板以蓝色缝线点缀，为素净的内饰增添一抹色彩。全景天窗配有遮阳帘，提升车室开扬感；氛围灯则进一步营造舒适的乘坐氛围。

全景天窗配有遮阳帘，提升车室开扬感。（周国威摄）

两幅式方向盘设计相当时尚，搭配纵向排列的13.2英寸中控屏和8英寸数码仪表，整体布局简约之余颇具科技感。须要注意的是，方向盘功能按键的背光在强烈阳光下不够明显，令按键图标较难看清，且无法调节背光亮度。

两幅式方向盘搭配纵向排列的13.2英寸中控屏，简约之中散发科技感。（周国威摄）

中控屏反应灵敏操作简单

中控屏反应灵敏，操作简单，向下滑动即可快速开启自动驻车等常用功能；从屏幕底部向上滑，则可进入冷气、驾驶设定及主页等选项。可无线连接苹果CarPlay，试驾过程中连接稳定，未出现断连问题。

使用自适应巡航（ACC）时，苹果CarPlay内的谷歌导航地图会被相关界面遮挡，须要再点击几次才能重新显示地图。如果J5能增添CarPlay快捷键，会更方便切换。

后座空间中规中矩，设有冷气出风口。（周国威摄）

前排座椅均为电动调节，并具备通风功能。中控屏下方有无线充电板及一个USB-C充电接口。后座空间对一般成年人来说尚算充裕，但如果乘客身材较高、腿较长，空间会稍显局促。后排另设冷气出风口和一个USB-A充电接口。

尾门采用电动开启，行李厢空间容量达480公升，日常载物相当够用。后排座椅椅背可放倒，在需要运载较大物件时能进一步扩大载物空间。

行李厢空间容量达480公升，日常载物相当够用。（周国威摄）

驾驶表现是J5较突出的地方。车子提供节能、普通和运动三种驾驶模式，记者主要使用普通模式。动力输出十分充足，加速反应自然直接，轻踩电门便能迅速提速，超车毫不费力。制动能量回收提供低、中、高三种强度，低回收模式的感觉与驾驶传统燃油车较为接近——车子减速过程平顺，不会有突兀的拖拽感。

J5配备8英寸数码仪表盘。（周国威摄）

方向盘的转向力度适中，不会过轻；较高的驾驶坐姿带来不错的视野。驾驶者可按照个人习惯，调节转向力度和刹车响应。悬挂的滤震表现相当柔韧，能很好化解路面颠簸，整体驾乘感受舒适。

360度全景影像很实用

驾驶辅助方面，记者最喜欢360度全景影像，泊车、换车道或在狭窄空间驾驶时很实用，能清楚掌握车身四周情况。不过，这功能仅能在时速30公里内使用。另一个小问题是下雨时，雨水容易沾在后方摄像头上，导致影像模糊，影响后方视野。

跟J6一样，J5无法显示小计里程（trip）的电耗，只要车子重新启动，小计里程电耗就会被重新设置。电池容量为58.9kWh，记者试驾94公里消耗约29%电量，按此表现推算，实际续航里程约320多公里。这样的续航表现在城市通勤算不错，若能再提升一些，会更理想。

整体而言，Jaecoo 5舒适实用，如果正在寻找一款适合家庭使用，驾感不错的小型电动SUV，值得列入考虑清单中。

Jaecoo 5

驱动：前永磁同步电机

最大功率：155kW

最大扭力：288Nm

最长续航里程（WLTP）：402km

零百加速：7.9秒

极速：175km/h

电耗：16.5kWh/100km

VES：A

代理：Vertex Automobile

售价：$183,999起（含拥车证）