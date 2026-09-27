马赛地GLB休旅车系列在新加坡一向人气很高，最新登场的是七人座GLB 250+ electric AMG Line Sport。马赛地近年取消“EQ”标识，让电动车重新回到熟悉的车系命名，而这次的GLB 250+不只是换了名字，外观与内装焕然一新，驾乘体验也全面升级，让人见识到这款畅销SUV历久不衰的底气。

车子前脸布满马赛地三叉星标志，灯光效果星光闪耀。（叶振忠摄）

车子前脸布满马赛地三叉星标志灯，搭配大型三叉星日间行车灯，营造出星光闪耀的灯光效果，非常醒目。车尾同样采用三叉星尾灯，搭配贯穿式灯条，呼应前脸设计。两侧后视镜下方还设有迎宾灯，将马赛地标志投射到地面。

车尾采用三叉星尾灯，搭配贯穿式灯条，与前脸呼应。（叶振忠摄）

大屏幕组合具视觉冲击

进入车室，首先映入眼帘的是颇具视觉冲击力的大面积屏幕组合，包括10.25英寸数码仪表盘，以及分别位于中控台中央和前排乘客面前的两块14英寸显示屏，科技感拉满。

由10.25英寸数码仪表盘和两块14英寸显示屏组成的大面积屏幕组合，拉满科技感。（叶振忠摄）

前排乘客可独立观看Disney+、YouTube等串流平台，声音不仅通过车内音响播出，还能连接至乘客的蓝牙耳机。中控屏同样可以播放娱乐内容，触控反应灵敏，操作流畅，虚拟按键如果能稍大一些，操作会更加方便。若额外支付4500元，车主还能装配Burmester音响系统，让音响效果更具沉浸感。

前排乘客可独立观看YouTube等串流平台。（叶振忠摄）

前排座椅均采用电动调节，配备按摩功能。（叶振忠摄）

前排座椅均采用电动调节，配备按摩功能，但没有通风功能。对新加坡炎热的气候而言，相比按摩功能，座椅通风或许更加实用。座椅包裹性和支撑性良好，长途驾驶也不会感到过于疲累。此外，前座还设有无线充电槽及两个USB-C充电接口。

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第二排座位能乘坐三人，空间宽敞舒适。（叶振忠摄）

第二排座位能乘坐三人，空间宽敞舒适，设有独立冷气出风口和两个USB-C充电接口。第三排座椅更适合儿童使用，进出略显不便；除杯架外，后座没有冷气出风口和充电接口。

第三排座椅适合儿童使用，进出稍显不便。（叶振忠摄）

全景天窗无遮阳帘

全景玻璃天窗进一步提升车厢开扬感，但由于没有遮阳帘，长时间停放在太阳下难免容易闷热。

全景玻璃天窗提升车厢开扬感，但并未配备遮阳帘。（叶振忠摄）

如果七个座位全部使用，行李厢空间并不算大，仅适合放置一些小型物品。不过，若将第二排和第三排座椅椅背放倒，载物空间可增至1605公升。新车另增127公升前备厢（frunk），提供额外收纳空间。

将第二排和第三排座椅椅背放倒，载物空间可增至1605公升。（叶振忠摄）

新车另增127公升前备厢，提供更多收纳空间。（叶振忠摄）

GLB 250+输出功率200kW，最大扭矩335Nm，零至时速百公里加速需7.4秒。车子具有舒适、节能、运动和个人四种驾驶模式。驾感轻松稳重，动力输出十分线性，踩下电门后加速循序渐进。起步和减速相当平顺，没有明显顿挫感。方向盘后方有拨片，可调节制动能量回收强度，包括普通和高强度等模式。记者较常使用普通强度，减速自然，没有拖拽感。

GLB 250+驾感轻松稳重，方向盘后方有拨片，可调节制动能量回收强度。（叶振忠摄）

底盘平稳悬挂调校柔韧

GLB 250+的底盘表现令人印象深刻。悬挂调校柔韧，能有效过滤路面坑洼，同时又不会软得让车身产生漂浮感。行驶在起伏路面时，车身上下摆动控制得宜，转弯时也能提供足够支撑。

不过，GLB 250+的自动泊车功能精准度有待提升，有时车子会停得过于靠近旁边车辆，驾驶者可能须要手动调整位置。

让人意外的是，360度全景摄像功能不是标配，须额外订阅才能使用，否则只能使用基本的后视摄像头。对豪华品牌而言，略显“小气”。

车子搭载85.5kWh电池组，支持320kW直流快充，电量从10%充至80%仅需22分钟。记者试驾约120公里，耗电量为每100公里17.4kWh，比官方数据更好。推算在满电状态下，实际续航里程大约500公里，表现亮眼。

总而言之，GLB 250+不是一辆追求激情与刺激的电动SUV。它以舒适、宁静和精致的驾乘体验取胜，更适合长途巡航和家庭日常使用。如果预算充裕，又在寻找一辆七人座高级电动SUV，GLB 250+值得列入考虑名单。

马赛地GLB 250+ Electric AMG Line Sport

驱动：后永磁同步电机

最大功率：200kW

最大扭力：335Nm

最长续航里程（WLTP）：674km

零百加速：7.4秒

极速：210km/h

电耗：19.4kWh/100km

VES：A

代理：Cycle & Carriage Mercedes-Benz

售价：$334,888起（含拥车证）