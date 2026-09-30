新加坡比亚迪授权经销商BYD by JC加入GXS银行推出的绿色车辆融资计划，成为该计划的首个电动车合作伙伴，为Grab合作司机提供购车融资支持。符合条件的司机可申请全额购车融资，选择零首期付款，并从多款电动车及混合动力车中，寻找适合自己驾驶需求的车型。

面对汽油和柴油价格持续上涨，车主的用车负担也日益升高；对每天长时间在路上接单的私召车司机来说，影响尤其明显。油费增加不仅推高日常开销，也直接压缩实际收入。

转用电动车或混合动力车有助降低长期运营成本，但在新加坡，居高不下的拥车证价格，以及一般30％首期付款要求，仍让许多私召车司机面对前期现金负担过高的门槛。

GXS银行推出了一项新的融资计划，并迎来了首个电动车合作伙伴BYD by JC，旨在为私召司机降低购车门槛并提供更多选择。在适用的商业私召车豁免安排下，符合条件的Grab合作司机可申请最高100％的融资，并享有零首期付款。

零首期意味着司机不必在购车时支付首期款项，每月车贷的优惠年利率从2.78％起。贷款申请须经过GXS银行的信用评估和批准，实际条件也视申请人的情况而定。

GXS银行是由Grab与新电信组成的财团持有的数码银行，持有新加坡金融管理局颁发的银行执照。

54岁的费萨尔（右）出席签约仪式后表示对融资计划感兴趣，考虑通过计划购车。（BYD by JC提供）

6款电动车与混合动力供选择

融资只是换车决定的一部分。私召车司机每天可能长时间在路上，车辆能行驶多远、何时需要充电、保养是否方便，都会影响接单安排。

这项计划涵盖六款比亚迪车型：BYD SEAL 6 DM-i插电式混合动力轿车、BYD SEAL 6 DM-i Touring插电式混合动力旅行车、BYD SEALION 6 DM-i插电式混合动力休旅车、BYD ATTO 3 EVO纯电掀背车、BYD M6七人座电动车，以及BYD SEAL 6 EV纯电轿车。

电动车和DM-i混合动力车同时纳入计划，让司机可按每日行驶里程、载客需求及充电条件作选择。

BYD旗下的SEALION 6 DM-i车款拥有最长续航里程，充满电可以续航高达1100公里。（BYD by JC提供）

参与计划的车型中，BYD SEALION 6 DM-i插电式混合动力轿车的汽油与电池综合续航里程高达1100公里，让驾驶者在日常通勤和长途行驶之间更从容。

若司机更关注充电时间，BYD ATTO 3 EVO纯电掀背车配备容量60.48千瓦时的电池，使用110千瓦直流充电，从零充至100％约只需一小时五分钟。

长期拥车开支也是司机关心的问题。符合条件的客户可享有八年或50万公里的电池保修，以及20次免费保养；免费保养服务的总里程上限为50万公里。对于行驶里程通常较高的私召车司机，这些安排有助他们预先掌握部分后续用车开支。

54岁的费萨尔（Mohamed Faisal）出席了计划签约仪式。他目前尚未通过计划购车，但认为这是“一个好的开始”。他说，希望参与这项计划；融资安排、接单平台和比亚迪车辆结合起来，长远而言可能让司机和合作伙伴互相受益。

他的想法也点出司机考虑换车时的实际问题。一辆车能否胜任日常营运，除了看购车价格之外，融资方案、续航能力与后续使用成本也同样关键。

电动车日渐普及 为环保尽力

出席BYD by JC与GXS银行携手推出融资计划签约仪式的代表合影。左起为BYD by JC首席执行官洪丝丝、比亚迪新加坡董事总经理兼比亚迪菲律宾总裁黄椿荃、GXS集团首席执行官黎佩诗、Grab新加坡董事总经理阿蕾欧索里，以及GXS集团零售主管王家丽。（BYD by JC提供）

本地电动车市场近年迅速扩大。《联合早报》8月11日报道，根据陆路交通管理局数据，今年上半年注册的2万7144辆新车中，1万6948辆是电动车，占62％；去年同期的占比则为41％。

比亚迪上半年共有6828辆新车注册，占整体新车注册量25.1％，相当于每四辆新注册汽车中，平均有一辆就是比亚迪。

电动车选择增加、充电设施改善，让更多车主愿意考虑转型。

BYD by JC首席执行官洪丝丝说，公司希望为Grab司机提供价格较容易负担、可靠的环保车辆，协助他们降低日常营运成本，并提高收入潜力。她表示，与GXS银行合作，是为了帮助司机迈向更环保的出行方式。

GXS集团零售主管王家丽指出，对许多合作司机而言，汽车是维持生计不可或缺的一部分。因此，转用电动车或混合动力车，必须在财务上划算。

她补充说，两家公司希望通过合作，让客户在购买环保车辆时，有更容易负担的融资选择。

加入计划 开启绿色私召车之旅

有兴趣的司机可前往BYD Teban Gardens或BYD VivoCity展厅，了解车型、安排试驾，并询问融资和售后服务。

BYD by JC是新加坡比亚迪乘用车及商用车授权经销商，团队拥有逾42年汽车业经验。在计划下，BYD by JC会在选车、试驾、融资安排至购车后的各个环节提供协助。

有意者也可通过GXS × BYD by JC计划网站登记意向及预约试驾。融资须经GXS银行信用评估及批准；具体还款额取决于最终贷款额、期限、利率及申请人的情况。

【本文由BYD by JC呈献】