继去年推出S07后，深蓝（Deepal）近日在新加坡再添新成员，推出中型SUV S05。别看S05是A组拥车证级别的车型，空间可一点都不小，车身长宽高分别为4620 x 1900 x 1600毫米，轴距长达2880毫米，只比S07短20毫米。

中控屏可朝驾驶者、中央或前排乘客倾斜。（龙国雄摄）

前排座椅均采用电动调节，具备加热和通风功能，舒适度出色。值得一提的是，15.4英寸中控屏可向驾驶者、中央或前排乘客一侧倾斜；车主也可设定为自动朝向驾驶者。后排空间宽敞，具备冷气出风口，三名成人乘坐不会感觉过于拥挤。

后排空间宽敞，三名成人乘坐不会感觉过于拥挤。（龙国雄摄）

载物空间方面，S05几乎无可挑剔。后排座椅竖起时，行李厢空间为492公升，放倒后排椅背可扩充至1250公升。打开车头盖，还有一个159公升的前备厢（frunk），增加额外储物空间。

行李厢空间为492公升，放倒后排座椅椅背可扩充至1250公升。（龙国雄摄）

车头有一个159公升前备厢，增加额外储物空间。（龙国雄摄）

与S07造形浮夸的前脸相比，S05车头设计较简洁圆润，采用细长日间行车灯搭配下方头灯。保险杠位置设有主动式进气格栅，需要散热时会自动打开，不需要时则会关闭，有助于优化空气动力表现。

车头设计简洁圆润，采用细长日间行车灯。（龙国雄摄）

车尾设计不复杂，使用贯穿式LED尾灯，以分段式灯带取代常见的单一灯条，中间是深蓝标志。新车采用无框车窗，颇具时尚感。

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分段式LED尾灯贯穿车尾，有别于一般单一灯条。（龙国雄摄）

S05配备20英寸轮毂，为车子增添运动气息。（龙国雄摄）

无手套箱和传统仪表盘

内饰大部分采用软质材料包覆，触感柔软，整体质感不错。S05没有手套箱，也没有传统仪表盘。驾驶者通过AR抬头显示器（HUD）获取行车资讯，包括导航、车速、挡位、ACC自适应巡航以及道路限速等。须要注意的是，导航资讯必须使用深蓝自家地图，才能在HUD上显示。

内饰大部分采用软质材料包覆，触感柔软。（龙国雄摄）

AR抬头显示器可显示导航、车速、挡位等行车资讯。（龙国雄摄）

方向盘左右两侧按键分工清晰。右侧主要负责媒体播放、音量及HUD显示等功能；左侧则可以操控自适应巡航控制系统（ACC）、驾驶模式、360度全景影像快捷键等。方向盘左侧有两个自定义按键，用户可按个人需求设定功能，如收音机、冷气、拨打电话等。

方向盘右侧负责媒体播放、音量等功能；左侧操控ACC、360度全景影像等。（龙国雄摄）

冷气操作方面，出风方向可通过实体拨杆手动调节，相当方便。不过，温度仍须通过中控屏幕操作。冷气风量调高后，风声会稍微明显一些。全景天窗配有遮阳帘，可通过中控屏开关。

S05提供节能、舒适、运动和自定义四种驾驶模式。自定义模式让驾驶者自行调整加速感、方向盘手感、制动能量回收强度（可在0至100%之间调节）及刹车感。由于节能模式的制动能量回收力度明显较强，记者主要使用舒适模式，回收感接近传统燃油车。

全景影像显示前后车轮角度

S05是后轮驱动，最大功率99kW，最大扭矩290Nm，零至时速百公里加速需11.4秒。深踩加速踏板时，动力加速反应比较线性，不会突然蹿出，而是逐渐释放，驾驶起来较容易掌控。

车子行驶稳健，动力感觉充足。方向盘转向偏沉，悬挂感觉扎实舒适，能够过滤路面不少颠簸。刹车则须留意，得轻踩减速，若踩得太重会出现明显顿挫。ACC表现相当平顺，加速和减速都不会过于突兀。

虽然车子支持存储驾驶模式，但记者实测发现，S05并不会保留上一次所选择的驾驶模式，每次启动车子，都须重新选择。此外，HUD上仅以小图标显示驾驶模式，辨识度不高，有时还得通过中控屏确认。

新车配备360度全景影像，停车时更容易掌握车身位置。（龙国雄摄）

S05音响表现出色，提供Hi-Fi原声、电影院、音乐厅等多种音效模式，可根据不同聆听喜好选择。360度全景影像同样不错，除了提供3D视角，还能显示前后车轮的角度，停车和转弯时更容易掌握车身位置。车子左右转弯时，中控屏幕也会显示相应的盲区画面，实用性很高。

这款新车搭载68.82kWh电池，WLTP续航里程为485公里。记者试驾约142公里，电耗约每100公里11.8kWh，续航表现比车商数据更好，估计可以行驶500多公里。

整体而言，S05驾感轻松自在，操控稳健，车室空间宽敞，整体表现均衡，展现出家用电动车应有的实用性与舒适性。

深蓝S05

驱动：后永磁同步电机

最大功率：99kW

最大扭力：290Nm

最长续航里程（WLTP）：485公里

零百加速：11.4秒

极速：180km/h

电耗：16.7kWh/100km

VES：A

代理：DPL Premium Automobiles

售价：$191,999起（含拥车证）