早在今年初，比亚迪Ti 7曾在新加坡车展亮相预览。这款高性能的插电式混合动力汽车（PHEV），采用承载式车身，长宽高为4999 x 1995 x 1865毫米，有五座或七座选项，符合家庭出行需求。而它的“方盒子”外形设计，经常被拿来与英国的路虎卫士（Land Rover Defender）做比较。

在中国市场出售的Ti 7有两驱和四驱车型，售价在约18万至22万人民币（约3.4万至4.2万新元）之间。电池配置上，有入门级26.6kWh，以及高配版35.6kWh和长续航版50kWh的电池。具体会引进新加坡的车型规格有待公布。

挑战狭窄碎石路 Ti 7抓地力强

中国比亚迪（BYD）今年9月邀请各地媒体到中国四川，包括成都、海螺沟、塔公草原等，与牦牛野马并驰，在海拔近4000米的高原做山路试驾。

比亚迪今年9月邀请新加坡媒体到中国四川做山路试驾。（卞和摄）

大雨、碎石和泥泞坡道提高了越野的难度。试驾车包括比亚迪Ti 7，以及腾势（Denza）B5多用途SUV、腾势Z9 GT轿跑。

Ti 7在海拔3730米的塔公草原挑战狭窄碎石路，展现稳定的抓地力与操控表现。（卞和摄）

本次试驾的Ti 7是DM-P（四驱）车型，我们在海拔3730米塔公草原上的一条狭窄碎石路段试驾。沿着溪流，放养的野马和牦牛时不时与我们抢道而行，这个时候车身的操控性、减速和转向都备受考验。虽然有较大的车身，但Ti 7的车头响应自然，不迟顿，在雨中碎石路上的抓地力很稳，令人放心。

一个观察是，当前面出现了一座小桥，桥面很窄，Ti 7近2米宽的车身能否过得去？这是高原自驾才会出现的场景，幸好驾驶座中央屏幕的360度全景影像，实时显示了车子两边与桥面的相对位置，用“看”就可以轻松做出判断。

在小坡度路段，Ti 7搭载的云辇-C智能阻尼系统让乘坐体验更从容些，但在大坡越野地形上，腾势B5要比Ti 7更擅长应对烂泥和陡坡。

上下烂泥坡 难不倒腾势B5

已经进入新加坡市场的B5采用非承载式车身（车身安装在独立底盘大梁上，抗颠簸性能高），车重接近三吨，搭载云辇-P（DiSus-P）智能液压车身控制系统。新加坡版的B5使用1.5升涡轮增压引擎与双电机，综合输出功率高达425kW（约570bhp），最高扭矩为760Nm。它也具备纯电行驶能力，其31.8kWh刀片电池支持90公里纯电续航里程。

腾势B5采用非承载式车身，抗颠簸性能高。（卞和摄）

但到了泥坡，实打实地踩进去之后，真正考验的是慢速爬坡的抓地力和动力。记者轻踩电门，车子便稳步上爬，动力也一直有余量，前后双叉臂式独立悬架消除了大部分的震感。这种时刻，B5的越野实力彰显无遗。

腾势B5前后双叉臂式独立悬架消除了大部分震感。（卞和摄）

记者也实测了B5在下坡路段的能量回收，特别是从塔公草原回程，一路下坡开了近120公里抵达泸定服务区之后，显示电量从25%回升到了42%。但这样的能量管理性能只有在长距离山路上才能真正体现，对新加坡车主来说，只有开到国外才有实用价值。

长途爬升山路 Z9 GT以舒适见长

从海螺沟前往塔公草原是近200公里的公路和弯道，媒体团队换乘腾势Z9 GT轿跑，这是一辆内饰纳帕（Nappa）真皮的五座纯电动车，由三电机组成，综合功率850kW，搭载第二代刀片电池。

腾势Z9 GT动力系统由三电机组成，综合功率850kW。（卞和摄）

这里要注意的是远距离驾驶的舒适度。Z9 GT在起伏较大的山路行驶时震感较明显，但在高速和铺装良好的路段，路面起伏被悬架过滤得相当柔和。长时间坐在后排，每过一个弯，身体也不会有跟左右车身“打架”的疲惫感。车内的降噪功能也把隧道和高速路的噪音降到最低。

此外，Z9 GT的第二代刀片电池支持兆瓦级闪充技术。媒体团队亲测了“闪充”速度，把Z9 GT从33%充到97%，仅仅花了7分47秒。比亚迪这项“闪充”技术进一步减少了人们对电动车的“充电焦虑”，但目前还需建立更多的闪充电站，才能惠及更多电动车车主。