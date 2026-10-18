比亚迪（BYD）海狮（Sealion）8 DM-i是该品牌首款七人座SUV。这款插电式混合动力车（PHEV）延续比亚迪标志性“龙颜”设计语言，搭配造型锐利的LED前大灯，设计与较小型的Atto 2和Atto 3有几分相似。车尾采用LED贯穿式尾灯，内部融入独特编织纹路灯光设计。

车子整体外观虽然较低调，却不失大气与稳重感。车身长宽高为5040 x 1996 x 1760毫米，轴距2950毫米。

车尾采用LED贯穿式尾灯，内部融入独特编织纹路灯光设计。（蔡家增摄）

20英寸大尺寸轮毂，让车子整体造型更显大气。（蔡家增摄）

车厢内部设计简约，大量采用软质材料包覆。车子配备15.6英寸大尺寸中控屏和12.3英寸数码仪表盘，支持无线连接苹果CarPlay和安卓Auto。中央扶手前方有一排实体按键，操作驾驶模式、媒体播放与音量、自动驻车等。要注意的是，按下方向盘上的媒体静音键虽然可静音，却无法停止音频播放，只有用中央扶手处的按键才能暂停播放。

车厢内饰设计简约，配备15.6英寸大尺寸中控屏和12.3英寸数码仪表盘。（蔡家增摄）

副驾驶座椅调节设计贴心

前排座椅采用电动调节，配备通风与加热功能，座感舒适。副驾驶座椅右侧设有调节按钮，方便驾驶者或后排乘客调整座椅角度和位置，设计相当贴心。此外，前座配备一个50W无线充电槽及两个USB-C充电接口。记者测试时，无线充电槽无法为手机充电，原来必须先在中控屏开启无线充电功能。

前座配备一个50W无线充电槽及两个USB-C充电接口。（蔡家增摄）

第二排座椅能坐三人，空间宽敞，并可手动调节。这一排也配备独立冷气控制面板，可调节温度和风速，冷气出风口在车门两侧上方。中排座椅也有一个USB-A和一个USB-C充电接口。

第二排座椅能坐三人，并可手动调节。（蔡家增摄）

中排座椅配备独立冷气控制面板，可调节温度和风速。（蔡家增摄）

后排座椅空间有限，较适合儿童乘坐。乘客只能从车身左侧进出，上下车有点不方便。第三排座椅设有冷气出风口，但没有充电接口。

后排座椅空间有限，较适合儿童乘坐。（蔡家增摄）

第二排和第三排座椅均可手动将椅背折叠，以扩大行李厢空间。七座模式下，行李厢容量为270公升；将第三排座椅折叠，容量可增至960公升；若进一步将第二排座椅折叠，行李厢容量可扩展至1960公升，载物空间非常大。

将第二和第三排座椅折叠，行李厢容量可扩展至1960公升。（蔡家增摄）

海狮8 DM-i搭载1.5升涡轮增压汽油引擎与前置电动马达组成的混动系统，综合输出205kW和315Nm扭矩，零百加速为8.6秒。车子提供节能、普通、运动和雪地四种驾驶模式，切换后，仪表盘会显示一个很小的驾驶模式图标，辨识度不高。

全景天窗让车厢通透明亮。（蔡家增摄）

加减速反应线性自然

实际驾驶时，车子操控轻松顺畅，加速与减速的反应线性自然，没有明显顿挫，开起来舒适自在。方向盘手感轻盈，适合城市驾驶，但路感反馈不多。制动能量回收有“标准”和“高”两种强度，可根据个人驾驶习惯调整。

方向盘手感轻盈，适合城市驾驶。（蔡家增摄）

行驶时车厢安静平稳，隔音表现不错。车子采用前双叉臂、后多连杆悬挂系统，配备可变频减震器，能从容应对细小颠簸和不平路面，整体乘坐体验舒适平稳。

车子起步时优先由电动马达驱动，动力输出平顺，反应相当灵敏。19kWh电池的WLTP纯电续航里程最高可达80公里。当电池电量降至约20%，或纯电行驶超过70公里左右后，汽油引擎便会介入运作。

360度全景和3D影像功能，方便驾驶者掌握车身周围情况。（蔡家增摄）

自适应巡航控制（ACC）的表现整体不错，能够识别并应对其他车辆驶入前方车道的情况，不过刹车有时稍显突兀。海狮8 DM-i配备360度全景和3D影像功能，方便驾驶者掌握车身周围情况。盲点监测系统（BSM）很实用，开启左右转向灯时，中控屏幕和仪表盘都会显示相应一侧的盲点影像，提升变道时的安全性。记者习惯关闭车道偏离辅助系统，但每次重新启动车子后，系统都会重置，必须再次手动关闭，有点不便。

充电方面，海狮8 DM-i支持最高11kW交流充电和40kW直流充电；使用交流充电，约需1小时18分钟充满电，直流充电则约需49分钟。比亚迪指出，在电池充满电、60公升油箱加满的情况下，车子的WLTP综合续航里程可达900公里。海狮8 DM-i无法显示全程能耗，仅提供过去50公里的能效数据。记者试驾得出的综合油耗为每100公里5.1公升，与车商数据接近。

总的来说，比亚迪海狮8 DM-i行驶平稳舒适，拥有宽敞的车厢和灵活的座椅布局。如果你需要一辆能接送多人的大型家用SUV，这款车值得考虑。

比亚迪海狮8 DM-i