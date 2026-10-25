电动车浪潮席卷全球，向来以小型车和实用设计见长的铃木（Suzuki），如今也进军纯电市场，在新加坡推出品牌首款纯电动SUV——e Vitara，延续一贯的实用路线，以硬朗的跨界车造型迎战激烈竞争。

Y形LED日间行车灯造型鲜明，为车头增添辨识度。（白艳琳摄）

新车属于A组拥车证，前脸使用封闭式设计，配备造型鲜明的Y形日间行车灯。车侧线条硬朗，采用18英寸轮毂搭配轮拱和侧裙，营造出跨界SUV风格。后车门把手隐藏在门框内（类似旧款本田Vezel）。两侧尾灯采用“三点矩阵”设计，而不是目前常用的贯穿式灯带。车身长宽高为4275 x 1800 x 1635毫米，轴距2700毫米。

两侧尾灯采用“三点矩阵”设计，不是品牌常用的贯穿式灯带。（白艳琳摄）

后车门把手隐藏在门框内，设计简洁美观。（白艳琳摄）

内饰设计简洁，以硬塑料为主，延续铃木一贯的实用风格。车子配备10英寸数码仪表盘和10英寸中控触屏，可无线连接苹果CarPlay及安卓Auto。中控屏尺寸虽然不大，但功能实用，可快速进入苹果CarPlay和各项设定，操作容易上手。

内饰设计以硬塑料为主，延续铃木一贯的实用风格。（白艳琳摄）

用中控屏进入高级驾驶辅助系统（ADAS）设置时，会先播放一段短动画，驾驶者必须稍等片刻，令人有些不耐烦。

10英寸中控触屏可无线连接苹果CarPlay及安卓Auto。（白艳琳摄）

垂直式冷气出风口设计别具一格，冷气控制按键在中控屏幕下方，不像许多电动车将相关功能整合在屏幕中。实体按键操作更直接，也方便驾驶者在行车时调节冷气。

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垂直式冷气出风口设计别具一格。（白艳琳摄）

铃木与丰田长期保持紧密合作关系，从换挡旋钮的设计便可见一斑，与丰田bZ4X十分相似。记者不太喜欢换挡旋钮区域采用亮面饰板，容易沾染指纹。此外，车内没有无线充电板，前座配备了一个USB-A和一个USB-C充电口。

换挡旋钮区域采用亮面饰板，容易沾染指纹。（白艳琳摄）

转向反应灵敏超车轻松

前排座椅由布质面料包覆，采用手动调节，设计简单，舒适度也一般。记者觉得座椅偏薄，后方乘客不小心踢到椅背的话，能明显感受到冲击。

e Vitara车身看起来不大，但得益于2700毫米的轴距，后排座位相当宽敞，腿部空间比丰田Yaris Cross等更充裕。后排座椅不仅可调节椅背角度，也能前后滑动。不过后排没有冷气出风口，有一个USB-A和一个USB-C充电口。

后排座位空间宽敞，但没有冷气出风口。（白艳琳摄）

行李厢尾门采用手动开启，容积约310公升，能放入一辆婴儿推车。后排座椅可做40:20:40比例折叠，空间可扩充至最大562公升。

后排座椅折叠后，可将行李厢空间扩充至最大562公升。（白艳琳摄）

作为旧款Vitara车主，记者试驾e Vitara时有一点惊喜。尽管定位是入门级电动车，但转向反应灵敏，行驶很平顺，超车也相当轻松，为驾驶增添几分乐趣。

车厢的氛围灯为简约的内饰增添几分时尚感。（白艳琳摄）

单踏板模式减速过程自然

新车提供运动、节能、普通和雪地四种驾驶模式，记者大部分时间使用普通模式。动力输出线性，加速不会过于突兀，制动能量回收也调校得很自然，感觉接近传统燃油车。单踏板模式（one pedal）减速过程自然，但车子无法像特斯拉那样完全停下，仍须踩刹车踏板。

悬挂系统比燃油版Vitara进步不少，采用前麦弗逊，后多连杆，能更好应对路面起伏，带来更舒适的乘坐体验。不过经过减速丘时，后排乘客有时会感受到明显的弹跳。

自适应巡航控制（ACC）整体运作平顺，可是前方有车子切入车道时，系统有时会突然减速。还有一点要注意的是，e Vitara没有盲点监测系统。

车子配备360度全景影像系统，但分辨率偏低。（白艳琳摄）

车子配备360度全景影像系统，但分辨率偏低，画面不够清晰，有时还会出现过曝。影像系统的快捷按键在方向盘右下方，位置不太顺手。

新车搭载49kWh电池，官方续航里程为345公里，表现不算突出。记者试驾约112公里，电耗为17.5kWh/100km，比官宣数据高，推算实际续航里程约300公里。

总体而言，作为铃木首款纯电车，e Vitara的表现值得肯定。它拥有硬朗独特的外形及轻松平顺的驾感。如果你想找一辆实用简约的电动车，可考虑e Vitara。不过续航里程偏短是这款车的最大短板，入手前须慎重考虑。

铃木e Vitara